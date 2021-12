Predsednik NZS sporočil težko pričakovano novico

Ko je Matjaž Kek med kvalifikacijskim ciklusom za SP 2022 večkrat pojasnil, da je dogovor z vodstvom krovne zveze bolj ali manj že sklenjen in da bo kmalu tudi uradno podaljšal sodelovanje, se je pozornost nogometne javnosti usmerila na predsednika Nogometne zveze Slovenije. Radenko Mijatović ima glavno besedo pri tem, kdo bo selektor članske izbrane vrste.

V zadnjih tednih se je zavezal molku, navijače pa so začele begati govorice o tem, da se za naklonjenost 60-letnega Mariborčana poteguje tudi zagrebški Dinamo. Ko je v četrtek predsednik hrvaškega prvaka Mirko Barišić jasno in glasno povedal, da Zagrebčani niso razmišljali o Keku, nekaj tednov pred tem pa je svojega novega trenerja našel tudi splitski Hajduk, ki se ga že več let povezuje z željo, da bi nekoč na Poljud pripeljal Mariborčana, so govorice o selitvi Keka na Hrvaško le utihnile.

Ostalo je pri tistem, kar je Matjaž Kek jeseni že nekajkrat namignil. Da bo ostal selektor slovenske reprezentance in jo vodil v naslednjih dveh ciklusih. Najprej v ligi narodov, kjer bo Slovenija prvič v zgodovini nastopila v drugem najvišjem kakovostnem razredu, nato pa še v kvalifikacijah za Euro 2024, kjer bo poskušala prekiniti najdaljše obdobje čakanja na uvrstitev na veliko tekmovanje.

Obstati v skupini lige B narodov, nato ...

Matjaž Kek bo še naprej poveljeval slovenski članski reprezentanci. Foto: Grega Valančič/Sportida Nazadnje je na velikem odru nastopila leta 2010 na SP na jugu Afrike. Takrat jo je vodil ravno Kek. Zdaj bo poskušal postati prvi slovenski selektor po Srečku Katancu, ki bi Slovenijo popeljal na obe največji tekmovanji (SP in EP). Pripravljen je zagristi v novo jabolko, predsednik NZS pa meni, da v tem trenutku ni bolj primernega kandidata.

"S selektorjem Kekom smo s podpisom pogodbe samo formalizirali v preteklosti že dogovorjeno, in sicer da Kek ostaja selektor do konca kvalifikacij za EP 2024," je po podpisu pogodbe povedal prvi mož NZS Radenko Mijatović, ki meni, da v Sloveniji v tem trenutku za tako odgovoren položaj, kot je selektorsko mesto članske reprezentance, ni primernejšega kandidata od 60-letnega Mariborčana.

Jan Oblak ne skriva želje, da bi s Slovenijo nastopil na velikem tekmovanju. Se bi mu lahko uresničila želja leta 2024, ko bo Nemčija gostila Euro? Foto: Grega Valančič/Sportida

Prihodnost tako ponuja dva cilja. Najprej obstati v druščini skupine B lige narodov, kjer ne manjka zahtevnih tekmecev. Ples kroglic bo reprezentance razdelil v skupine 16. decembra, tekme pa bodo odigrane junija in septembra 2022. "To bo za nas mini evropsko prvenstvo," je že prejšnji mesec napovedal Kek, ki bi mu lahko žreb dodelil kar nekaj atraktivnih tekmecev. Med mogočimi nasprotniki slovenske reprezentance so Ukrajina, Švedska, Bosna in Hercegovina, Islandija, Finska, Norveška, Škotska, Rusija, Izrael, Romunija, Srbija in Irska.

Slovenija pod vodstvom Keka dvakrat četrta

Josip Iličić je bil v kvalifikacijah za SP 2022 najboljši igralec in strelec Kekove čete. Foto: Grega Valančič/Sportida Liga narodov bo generalka za največji cilj generacije, v kateri izstopata kapetan Jan Oblak, eden najboljših vratarjev na svetu, in Josip Iličić, eden bolj prepoznavnih simbolov serie A, ki je pripravljen s slovensko izbrano vrsto nastopiti še v enem kvalifikacijskem ciklusu in uresničiti otroške sanje, nastopiti na velikem tekmovanju.

Leta 2024 bo Euro gostila Nemčija, Sloveniji pa bo šla na roko odločitev, da si bo nastop zagotovila skoraj polovica vseh članov evropske nogometne družine (24 od 55). Kekov cilj je, da popelje izbrance najmanj do dodatnih kvalifikacij. Ko je vodil Slovenijo v zadnjih kvalifikacijskih ciklusih, tega ni storil. Tako v kvalifikacijah za Euro 2020 kot tudi SP 2022 je v skupini osvojil četrto mesto, s katerim ni bil zadovoljen. Zdaj se mu ponuja nova priložnost, da Slovenijo popelje tja, kjer je ni bilo že dobro desetletje. Na veliko tekmovanje.

Selektorji Slovenije v kvalifikacijah za velika tekmovanja:

EP 1996 Zdenko Verdenik 5. (6) 10: 3/2/5 13:13 11 1,10 SP 1998 Zdenko Verdenik 5. (5) 8: 0/1/7 5:20 1 0,12 EP 2000 Srečko Katanec 2. (6) 10: 5/2/3 12:14 17 1,70 SP 2002 Srečko Katanec 2. (6) 10: 5/5/0 17:9 20 2,00 EP 2004 Bojan Prašnikar 2. (5) 8: 4/2/2 15:12 14 1,75 SP 2006 Branko Oblak 4. (6) 10: 3/3/4 10:13 12 1,20 EP 2008 Matjaž Kek* 6. (7) 12: 3/2/7 9:16 11 0,92 SP 2010 Matjaž Kek 2. (6) 10: 6/2/2 18:4 20 2,00 EP 2012 Matjaž Kek 4. (6) 10: 4/2/4 11:7 14 1,40 SP 2014 Srečko Katanec** 3. (6) 10: 5/0/5 14:11 15 1,50 EP 2016 Srečko Katanec 3. (6) 10: 5/1/4 18:11 16 1,60 SP 2018 Srečko Katanec 4. (6) 10: 4/3/3 12:7 15 1,50 EP 2020 Matjaž Kek 4. (6) 10: 4/2/4 16:11 14 1,40 SP 2022 Matjaž Kek 4. (6) 10: 4/2/4 13:12 14 1,40

* Nasledil je Branka Oblaka, ki je vodil uvodne tri tekme (3: 1/0/2).

**Nasledil je Slavišo Stojanovića, ki je vodil uvodne štiri tekme (4: 1/0/3).

Od leve proti desni: kvalifikacije za veliko tekmovanje, selektor Slovenije v kvalifikacijah, končna uvrstitev (število ekip v kvalifikacijski skupini), število odigranih tekem, zmag, remijev in porazov, razlika v zadetkih, število točk, povprečno število točk na tekmo.