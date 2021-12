''To je skoraj mini evropsko prvenstvo,'' po žrebu lige narodov v Nyonu, ki je Slovenijo uvrstil v atraktivno skupino B4, kjer se bo za točke potegovala s Srbijo, Norveško in Švedsko, sporoča selektor Matjaž Kek. Njegovemu ''šefu'', predsedniku Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenku Mijatoviću, se ni izpolnila želja. V skupini ni želel dveh skandinavskih ekip, a je vseeno prepričan, da bo v druščini tako zahtevnih tekmecev mogoče zelo dobro tekmovati.

Slovensko nogometno reprezentanco čaka prihodnje leto vrhunec v ligi narodov. Podobno velja za Norveško, Švedska bo konec marca sodelovala v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022, Srbija pa si je že zagotovila nastop na spektaklu v Katarju. V skupini B4 se tako obeta pisana skandinavsko-slovanska druščina, v kateri čaka slovenske nogometaše zelo zahtevno delo. Kapetan Jan Oblak bo imel ogromno dela, pomeril se bo proti številnim zvezdniškim napadalcem iz Srbije, Norveške in Švedske. Obeta se šest tekem, ki bi lahko ljubiteljem vrhunskega nogometa ponudile ogromno užitkov.

"Štiri tekme v junijskem terminu, to je nekaj neverjetnega"

Matjaž Kek bo junija 2022 prvič v selektorski karieri vodil Slovenijo v tako kratkem obdobju kar na štirih tekmah. Foto: Grega Valančič/Sportida Selektor Matjaž Kek je po žrebu zelo zadovoljen. Po rezultatsko manj uspešnih kvalifikacijah za SP 2022, kjer so njegovi varovanci zaostali za Hrvaško, Rusijo in Slovaško, je podaljšal sodelovanje s krovno zvezo še za ligo narodov (2022) ter kvalifikacije za Euro 2024. Marca ga čakata najverjetneje dve prijateljski tekmi, junija pa bo šlo že zares. Odigrane bodo kar štiri tekme lige narodov, zadnji dve pa bosta na sporedu septembra.

"Ni kaj veliko komentirati. Šele zdaj bo mogoče kdo videl, kaj je pomenilo, da smo zmagali v ligi C. To je skoraj mini evropsko prvenstvo. Meni se zdi skupina super, bolj idealne si niti ne bi mogel želeti. Nasprotniki, ki imajo težo. To so prave reprezentance in prave tekme za Slovenijo," je po žrebu povedal 60-letni Mariborčan, ki se je kot slovenski selektor že pomeril s Srbijo (zmaga in remi v kvalifikacijah za EP 2012) in Švedsko (poraz na prijateljski tekmi), z Norveško pa bo imel opravka prvič.

Kapetan Jan Oblak bo imel opravka s številnimi zvenečimi napadalci. Foto: Grega Valančič/Sportida

"To so res najboljše reprezentance v terminu, ki bo spet nekaj novega. Štiri tekme v junijskem terminu, to je nekaj neverjetnega. To je tako velik izziv, zame, kot rečeno, evropsko prvenstvo v malem. Upam, da bo Slovenija konkurenčna in dobra. Prepričan sem, da bomo gledali dobre tekme," je zadnji selektor, ki je popeljal Slovenijo na veliko tekmovanje (SP 2010), prepričan, da bodo nogometni sladokusci lahko prišli na svoj račun.

Mijatović: Nadejam se dobrih tekem in solidnega rezultata

Radenko MIjatović, ki je na položaju predsednika NZS nasledil Aleksandra Čeferina, je prepričan, da tekmeci Slovenije spadajo v ligo A. Foto: Vid Ponikvar Kako pa je zgodovinski žreb, prvi za ligo narodov, v kateri se bo Slovenija predstavila v drugi najmočnejši kakovostni skupini (pred tem se je dvakrat v tretji, najprej je bila zadnjeuvrščena – 2018, nato pa je zmagala – 2020), doživel predsednik NZS Radenko Mijatović?

"Moram reči, da smo dobili izjemno težko, pa vendar atraktivno skupino, v kateri bo mogoče zelo dobro tekmovati. Igralci bodo proti nasprotnikom zelo motivirani, igre po sistemu toplo-hladno ta skupina ne dovoljuje. Nadejam se dobrih tekem in solidnega rezultata," je prvi mož prepričan, da bodo Oblak, Iličić in druščina dobro motivirani, saj se bodo želeli dokazati proti tekmecem, pri katerih ne manjka uglednih imen iz največjih evropskih klubov.

Pri Švedih izstopa 40-letni mladostni veteran Zlatan Ibrahimović. Foto: Reuters

Predsedniku se ni uresničila želja, da Sloveniji prihodnje leto ne bi bilo treba potovati na sever Evrope. "Nisem si želel dveh ekip Skandinavcev v skupini, glede na to, da je slovenska reprezentanca proti njim vedno težko igrala. Vendar moram reči, da gre za zelo atraktivne nasprotnike, ki bi po kakovosti spadali v ligo A. Vsekakor bolje reprezentance te kakovosti kot potovanja nekam daleč na vzhod," je po drugi strani vseeno zadovoljen s tem, da bo imela Slovenija opravka z veliko bolj atraktivnimi tekmeci, kot so bili v zadnji izvedbi lige narodov Grčija, Moldavija in Kosovo.