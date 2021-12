Čeferin o večmilijardni pomoči Uefe in podpori cepljenja proti Covid-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska nogometna zveza (Uefa) pripravlja paket finančne pomoči klubom zaradi posledic pandemije. To je bila ena od tem na današnji seji izvršnega odbora Uefe, je potrdil predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki pa ni želel razkriti več podatkov o paketu. Ta naj bi bil sicer po poročanju časnika Financial Times vreden 7 milijard evrov.

Danes bodo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu plesale kroglice, potekal bo žreb skupinskega dela tretje izvedbe lige narodov, ki bo potekal prihodnje leto. Liga narodov predstavlja novost, ki jo je v redno prakso vpeljalo vodstvo krovne zveze pod vodstvom Aleksandra Čeferina.

Nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) je na novinarski konferenci po seji izvršnega odbora Uefe na daljavo zaupal, da Uefa pripravlja paket za okrevanje v nogometu. Gre za idejo zagotavljanja ugodnih posojil evropskim klubom. Te je močno prizadela pandemija novega koronavirusa, ki je zaradi omejitev obiska nogometnih tekem močno zažrla v ključen vir prihodkov klubov. "Različne organizacije in klubi, tudi Evropsko združenje klubov (Eca), so nas večkrat prosile za pomoč in mi se odzivamo," je ob tem povedal Čeferin.

Prvi mož evropskega nogometa sicer ni želel predstaviti podrobnosti paketa, ki se pripravlja in na katerem bo v naslednjem koraku delala Uefina finančna komisija. Slovenec na čelu evropskega nogometa tudi ni želel komentirati poročanja Financial Times, da gre za znesek 7 milijard evrov in da pri tem sodeluje z ameriško banko Citibank.

Od dveh do sedmih milijard evrov?

Pandemija koronavirusa jo je finančno zagodla številnim klubom. Foto: Getty Images Financial Times je danes na podlagi informacij, ki jih je pridobil od neimenovanih virov s poznavanjem dogajanja, poročal, da bi paket okrevanja lahko v prvem koraku zagotovil 2 milijardi evrov ugodnih posojil, kar bi se nato povečalo do 7 milijard evrov. Pri tem naj Uefa v zameno za pomoč banki ne bi dala del svojih televizijskih pravic, ampak bi nastopila v vlogi poroka s svojimi prihodki.

Citibank naj bi bil izbran kot partner pred bankama Goldman Sachs in Macquarie ter skladom Apollo, ki je v Sloveniji znan kot kupec banke NKBM v sklopu njene privatizacije leta 2016.

Končno odločitev o paketu pomoči bi lahko Uefa sprejela na naslednji seji njenega izvršnega odbora marca ali prej, je še zapisal FT. Čeferin ni želel odgovarjati na podrobnosti, je pa novinarju FT ob tem dejal, da je dobro obveščen, a kljub temu nima vseh pravih informacij. "Gre za zadevo, ki je v delu," je dodal.

Uefina kampanja v podporo cepljenju proti novem koronavirusu

Na seji izvršnega odbora je Uefa danes potrdila tudi nov načrt za trajnostni razvoj in okoljske zaveze do leta 2030, s katero bo organizacija 55 nacionalnih zvez okrepila svoje delovanje na področju okoljsko ozaveščenega delovanja.

"Ppmembno je upoštevati znanost in operirati z dejstvi," sporoča prvi mož krovne evropske organizacije. Foto: Reuters

Čeferin je ob tem napovedal tudi Uefino kampanjo v podporo cepljenju proti novem koronavirusu, ki jo bo organizacija zagnala v prihodnjih dneh z objavo posebnega video oglasa. Kot je dejal, Uefa podpira cepljenje kot odgovor na pandemijo. Pri odgovorih na dvome glede cepljenja je "pomembno upoštevati znanost in operirati z dejstvi," je dejal prvi mož krovne evropske organizacije in napovedal, da v Uefinem videu nastopajo zdravniki.