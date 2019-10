Kaj Matjažu Keku pripravlja Toše Proeski?

O tem, kaj na štadionu Tošeta Proeskega, poimenovanega po mnogo prezgodaj umrlem velikanu makedonske glasbe, čaka selektorja Slovenije Matjaža Keka in njegove nogometaše na jutrišnji pomembni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Severni Makedoniji v Skopju, smo se pogovarjali z makedonskim novinarjem in dobrim poznavalcem tamkajšnjega nogometnega dogajanja.

"Nikoli ni bilo boljše," nam je vzdušju, ki v Makedoniji vlada pred četrtkovo tekmo s Slovenijo, povedal Zoran Misevski, urednik makedonskega športnega portala Gol.mk. "Po septembru, v katerem je Makedonija osvojila štiri točke, so ljudje in tudi nogometaši spet optimistični. Tekma proti Sloveniji je ključna za nas. Če Makedonci zmagamo, bomo pred koncem kvalifikacij v igri za nastop na evropskem prvenstvu," je še povedal o velikem cilju, s katerim se spogledujejo Makedonci. Ti od leta 1993, ko so, prav proti Sloveniji, odigrali svojo prvo uradno tekmo, na velikih tekmovanjih še niso bili.

Trenutno so v precej izenačeni skupini G kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 na četrtem mestu in imajo osem točk. Tri manj kot Slovenci. Če bi jih v četrtek premagali, bi jih ujeli in se pred koncem kvalifikacij vmešali v igro za prvi dve mesti v skupini, ki prinašata končni uspeh. Čeprav jih čaka zelo zahteven spored, po tekmi s Slovenijo bodo namreč gostovali najprej na Poljskem in potem še v Avstriji, za konec pa doma pričakali Izrael, so optimisti.

Štadion bo tako poln, kot ni bil že dolgo

Zoran Misevski, urednik portala Gol.mk. Foto: Facebook "Ljudje verjamejo, da nam lahko uspe. Pričakujemo več gledalcev, kot jih je bilo do zdaj. Vsaj 20 tisoč jih bo, kar je veliko več ob povprečnega obiska domačih tekem Makedonije v teh kvalifikacijah. Tako bo tudi zaradi tega, ker je cena vstopnic simbolična, evro ali dva. Tudi na zvezi so naredili vse, da bi bilo navijačev čim več. Razplet teh kvalifikacij je odvisen od tekme proti Sloveniji," pomembnost četrtkovega obračuna selekcij Matjaža Keka in Igorja Angelovskega na štadionu Tošeta Proeskega, ki sprejme nekaj več kot 36 tisoč gledalcev, predstavlja Misevski. Na prvih treh domačih tekmah Makedoncev je bilo v povprečju na tribunah deset tisoč gledalcev.

Makedonci, ki so pred tem na domačem štadionu nanizali kar šest zmag in bili uspešni tudi na prvi domači tekmi kvalifikacij za naslednje evropsko prvenstvo proti Latviji (3:1), so zadnji dve domači tekmi izgubili. Proti Poljski z 0:1 in potem doživeli debakel proti Avstriji, izgubili so z 1:4. "Proti Poljski smo izgubili precej nesrečno. Igrali smo dobro, potem pa prejeli gol iz edine priložnosti, ki so jo Poljaki imeli. Proti Avstriji smo bili povsem nadigrani. To je bila najslabša tekma Makedonije v zadnjih treh letih oziroma od takrat, ko je prišel zdajšnji selektor," pravi Misevski in dodaja, da ima makedonski selektor Angelovski kar nekaj težav s sestavo ekipe.

Severna Makedonija v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020:

21. marec 2019:

Severna Makedonija : Latvija 3:1 (2:0)

Alioski 11., Elmas 29., 90.; Velkovski 87./a.g.; R.K.: Ciganiks 90./Latvija



24. marec 2019:

Slovenija : Severna Makedonija 1:1 (1:0)

Zajc 34.; Bardhi 47.



7. junij 2019:

Severna Makedonija : Poljska 0:1 (0:0)

Piatek 47.; R.K.: Musliu 85./Severna Makedonija



10. junij 2019:

Severna Makedonija : Avstrija 1:4 (1:1)

Hinteregger 18./a.g.; Lazaro 39., Arnautović 62./11m, 82., Bejtulai 86./a.g.



5. september 2019:

Izrael : Severna Makedonija 1:1 (0:0)

Zahavi 55.; Ademi 64.



9. september 2019:

Latvija : Severna Makedonija 0:2 (0:2)

Pandev 14., Bardhi 17.

Makedonija veliko pričakuje od čudežnega dečka, a ima veliko težav

Poškodovan je vezist Enis Bardhi, ki v majici Levanteja navdušuje v prvi španski ligi in je tudi nogometaš, ki je zadel na marčevski tekmi v Ljubljani. Na ponedeljkovem treningu se je poškodoval tudi branilec Darko Velkovski, ki pri Rijeki po novem sodeluje s Simonom Rožmanom in zagotovo ne bo igral. Kaznovan je bočni branilec Skendije Egzon Bejtulai, ki je na zadnjih petih tekmah Makedonije igral od prve do zadnje minute.

Eljif Elmas, čudežni deček makedonskega nogometa, je v teh kvalifikacijah zabil že dva gola. Foto: Reuters

"Težava je tudi to, da Stefan Ristovski za Sporting iz Lizbone ni igral že dva meseca in ni najbolje pripravljen. V zadnjem času pri Rayu Vallecanu v drugi španski ligi ne brani niti naš vratar Stole Dimitrievski, kar bi lahko bil velik minus," je povedal Misevski, a nato nadaljeval v nekoliko vedrejših tonih - za Makedonce.

"Veseli nas odlična forma mladega Eljifa Elmasa, ki je fantastičen nogometaš. Predvsem v napadu je Makedonija odlična, medtem ko je obramba precej slabša. Napad je priložnost Makedonije, da preseneti Slovenijo," je makedonski novinar pohvalil komaj 20-letnega vezista, za katerega je Napoli pred kratkim odštel 16 milijonov evrov.

Najdražji makedonski nogometaši, ki bodo igrali proti Sloveniji:

17.000.000 evrov – Eljif Elmas (Napoli, Italija)

6.000.000 evrov – Arijan Ademi (Dinamo Zagreb, Hrvaška)

4.500.000 evrov – Egzjan Alioski (Leeds United, Anglija)

4.000.000 evrov – Ilija Nestorovski (Udinese, Italija)

4.000.000 evrov – Stefan Ristovski (Sporting Lizbona, Portugalska)

...

Goran Pandev je tudi s 36 leti alfa in omega

Ko je beseda nanesla na igralca, ki je za Makedonijo najpomembnejši, ni razmišljal niti sekunde.

Pri Makedoniji se vse še vedno vrti okoli kapetana Gorana Pandeva. Foto: Getty Images

"To je seveda Goran Pandev, okoli katerega se vrti vse. Od njega je odvisna igra vse ekipe. Skrbi za odlično vzdušje. Vsi ga imajo radi, vsi ga spoštujejo. To, da je odličen nogometaš, pa je tako ali tako jasno. Njegova velika želja je, da bi se z Makedonijo uvrstil na evropsko prvenstvo, preden konča bogato nogometno pot. Tudi zaradi tega je podaljšal pogodbo z Genoo, da bi lahko še igral za reprezentanco. V klubu ne igra veliko, a je to morda celo dobro, saj je spočit. Motivacije pa mu tako ali tako ne manjka. Če bi samo stal na igrišču, bi bil Makedoniji v veliko pomoč," je Misevski povedal o kapetanu Pandevu.

Najboljši strelec v zgodovini makedonske reprezentance v tej sezoni za Genoo v prvi italijanski ligi na igrišče prihaja zgolj s klopi in je do zdaj v šestih nastopih zbral vsega 80 minut igre. Proti Sloveniji bo, to je jasno, nekdanji zvezdnik Galatasaraya, Napolija in Interja, s katerim je leta 2010 osvojil naslov evropskega prvaka, igral od prve minute. Čeprav je star 36 let, je še vedno gonilna sila makedonske reprezentance.

Slovenija in Makedonija sta do zdaj odigrali pet medsebojnih tekem. Slovenci so zmagali samo enkrat. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Napeto bo, podobno kot je bilo v Ljubljani

"Pričakujem zelo taktično in napeto tekmo. Podobno, kot je bila tista v Ljubljani, ki se je končala z remijem, a bi se lahko tudi drugače. Tudi z zmago Makedonije," je za konec Misevski povedal o pričakovanjih pred tekmo, ki se bo jutri ob 20.45 začela na največjem makedonskem nogometnem štadionu.

Slovenija in Makedonija sta se do zdaj sicer pomerili že kar petkrat, a le enkrat, ko je šlo za kvalifikacijske tekme. Marca letos, ko je bilo v Ljubljani 1:1. Pred tem sta štirikrat obračunali na prijateljskih tekmah.

Boljši izkupiček z vseh tekem imajo Makedonci. Slovenci so kar trikrat izgubili, enkrat remizirali in enkrat zmagali, ko je pred tremi leti in pol za zmago z 1:0 v Kopru poskrbel Roman Bezjak, ki je zraven tudi tokrat.

Dozdajšnje tekme Slovenije in Makedonije:

13. oktober 1993 (prijateljska tekma):

Slovenija : Makedonija 1:4 (1:2)

Pate 41.; Boškovski 4., Pančev 36./11m, Janevski 48./11m, Kanklarevski 54.



22. marec 1994 (prijateljska tekma):

Makedonija : Slovenija 2:0 (2:0)

Serafimovski 3., Boškovski 20.



14. november 2012 (prijateljska tekma):

Makedonija : Slovenija 3:2 (2:0)

Tavevski 27., Jahović 41., Ibraimi 51.; Pečnik 48., 63.



23. marec 2016 (prijateljska tekma):

Slovenija : Makedonija 1:0 (0:0)

Bezjak 58.



24. marec 2019 (kvalifikacije za EP 2020):

Slovenija : Makedonija 1:1 (1:0)

Zajc 34.; Bardhi 47.