Ne želi izgubiti tega, na kar je s prijatelji čakal nekaj let

"Kar nekaj časa smo čakali na ta trenutek, zdaj smo ga končno dočakali. Evforija med navijači je zagotovo plus in ne breme. Moramo narediti vse, da jo bomo ohranili," pred oktobrskim nadaljevanjem kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2020 sporoča junak septembrske zmage nad Izraelom Benjamin Verbič.

"Upam, da bomo nadaljevali dober niz in tudi v tem, oktobrskem ciklusu osvojili čim več točk. Cilj je, da zmagamo na obeh tekmah. Gremo korak za korakom. Najprej nas čaka Makedonija, zatem še Avstrija," sporoča Benjamin Verbič, eden tistih, ki bi morali biti ključni igralci Slovenije pred zadnjim delom kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Slovenski nogometaši v oktober in november, ko ju čakata zadnji dve tekmi, vstopajo z drugega mesta kvalifikacijske skupine G. V četrtek jih v Skopju čaka obračun s Severno Makedonijo, ki je četrta s tremi točkami manj, potem v nedeljo še domač obračun z Avstrijo, ki je tretja s tekmo manj, v ekspresno razprodanih Stožicah.

"O lestvici ne razmišljamo, ampak gremo iz tekme v tekmo. Bomo videli, kaj bo to prineslo. Seveda smo veseli, da so bile Stožice razprodane v treh dneh. Veseli nas tudi to, da nas bo v Skopju spremljalo tisoč navijačev. Res odlično, da nas navijači podpirajo. Vesel sem, da je tako, a jasno je, da smo si njihovo podporo zaslužili z rezultati. Zdaj moramo narediti vse, da bo tako ostalo," je še povedal 25-letni krilni napadalec, ki je režiral septembrski preobrat v Stožicah proti Izraelu, zaostanek z 1:2 spremenil v zmago s 3:2, za katero je zabil v zadnji minuti.

Proti Izraelcem je septembra v Stožicah v 90. minuti zabil gol za zmago s 3:2. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Korak za korakom po šest točk z dveh tekem

"Občutek, ko zabiješ gol za zmago v 90. minuti, za nameček za svojo državo, je neverjeten, ampak o tem v zadnjem mesecu nisem imel prav veliko časa razmišljati. Čakale so me klubske obveznosti, tako da sem moral misliti bolj na svoj klub. Tudi s soigralci iz reprezentance smo se pogovarjali o naslednjih izzivih, ki so pred Slovenijo in nami, saj smo prijatelji, a tudi to ne prav veliko. Časa ni. Tekme si sledijo ena za drugo," je povedal Vojničan.

"Smo pa zdaj veliko bolj optimistični in samozavestni, kot smo bili. Dolgo časa smo čakali na to, da povežemo nekaj zmag. Zdaj nam je uspelo in je veliko lažje, a to ne bo pomenilo nič, če z dobrimi rezultati ne bomo nadaljevali. Cilj je, da zmagamo na obeh tekmah, a gremo korak za korakom. Najprej se moramo dobro pripraviti na četrtkovo tekmo, potem pa moramo iti v Makedoniji na vse ali nič," je jasno napovedal nogometaš kijevskega Dinama, ki je na tokratno reprezentančno akcijo prišel v dobri formi. Zabil je namreč gol na vsaki od zadnjih treh tekem, ki jih je odigral v ukrajinskem prvenstvu.

Slovenci so marca letos z Makedonijo v Stožicah remizirali z 1:1. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Makedonija bi lahko v Stožicah tudi zmagala

"To je vsekakor dobro, veseli me tudi to, da zabijajo tudi moji soigralci in predvsem to, da večina redno igra, kar je zelo pomembno. To je velik plus," pravi avtor treh golov v 24 reprezentančnih nastopih, ki jih je zbral do zdaj. Enega tudi marca letos, ko je ob remiju s Severno Makedonijo z 1:1 v Ljubljani odigral 84 minut.

Je tekma v Skopju priložnost, da se Slovenci oddolžijo za dve točki, ki so ju izgubili pred pol leta? "Z Makedonci smo že igrali in videli, da imajo dobre posameznike. Tista tekma je bila zelo izenačena. Lahko bi zmagali tudi oni, ampak na koncu se je končalo z delitvijo točk. Na četrtkovo tekmo ne gledamo kot na revanš ali karkoli podobnega. Vsekakor pa gremo po tri točke," je za konec še povedal eden tržno največ vrednih slovenskih nogometnih reprezentantov v idiličnem okolju Nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju, preden se je podal na torkov popoldanski trening. Zadnjega pred sredinim dopoldanskim poletom proti Skopju.