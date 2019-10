Josip Iličić opozarja, da bi lahko Slovenija ostala tudi brez vsega #video

Eno osrednjih moči v napadu predstavlja 31-letni Josip Iličić. Eden najboljših nogometašev Atalante in dolgoletni prepoznavni znak serie A, komaj čaka nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2020. V prejšnjih tednih je Slovenijo tresla odbojkarska vročica. Lahko športno pravljico po srebrnih junakih Alberta Giulianija priredijo tudi nogometaši?

''Vse imamo, a lahko tudi vse izgubimo. Odvisni smo od samega sebe. Odvisni smo od tega, kaj bomo naredili v teh dveh tekmah. Zavedamo se, da smo naredili neki pozitiven rezultat in da smo v položaju, ko lahko razmišljamo pozitivno, saj nas podpira veliko ljudi, celotna Slovenija,'' ima izkušeni Gorenjec v mislih dvoboja proti Severni Makedoniji in Avstriji, ki bosta podala pomemben odgovor na vprašanje, kakšne so možnosti za že četrti nastop Slovenije na velikem tekmovanju.

Danes še zadnji trening, potem pa slovo od Slovenije Slovenska nogometna reprezentanca se je v ponedeljek zbrala v Ljubljani, nato popoldan opravila trening na Brdu pri Kranju, kjer bo trenirala tudi danes popoldan. V sredo se bo odpravila v Skopje, kjer jo v četrtek ob 20.45 čaka tekma 7. kroga kvalifikacij za EP 2020.

O Avstriji še ne razmišlja

Josip Iličić je v dresu slovenske reprezentance odigral 59 tekem in dosegel 7 zadetkov. V četrtek bo tako vstopil v klub 60. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tri zaporedne zmage slovenske reprezentance, Latvija je v Rigi padla z 0:5, Poljska v Stožicah z 0:2, Izrael pa z 2:3, so Kekovo četo popeljale do trenutnega drugega mesta v kvalifikacijski skupini G. Do konca skupinskega dela so še štiri tekme.

Slovenija bo visoko uvrstitev branila proti Severni Makedoniji (v četrtek v Skopju) in Avstriji (v nedeljo v Ljubljani). Če bi premagala oba tekmeca, bi se povsem približala težko pričakovanemu uspehu, preboju na veliko tekmovanje (EP 2020), če pa bi ostala brez načrtovanih točk, bi si otežila pot do uspeha.

Iličić še ne razmišlja o nedeljskem spektaklu v razprodanih Stožicah, kjer bodo pred 15 tisoč bučnimi gledalci gostovali Avstrijci, ampak zgolj o četrtku. ''Dobro se moramo pripraviti na prvo tekmo, da bomo pravi in prišli do pozitivnega rezultata. Proti Avstriji bomo razmišljali potem,'' je povsem osredotočen na četrtkov spopad na makedonskem stadionu, poimenovanem po preminulem pevcu Tošetu Proeskemu.

Z borbenostjo do pozitivnega rezultata

Slovenski kralj asistenc, ki premore ogromno tehničnega znanja, želi po klubski ligi prvakov debitirati še na velikem reprezentančnem tekmovanju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Dirigent slovenske igre, tako rekoč edini nogometaš v Kekovi četi s potezo več, ne skriva želje, da bi zaigral na velikem tekmovanju. Letos je uresničil otroške želje in prvič zaigral v ligi prvakov, prihodnje leto bi lahko okusil čar nastopa na evropskem prvenstvu z reprezentanco!

''Ko si res tako blizu, se začneš tega zavedati še toliko bolj. Na zadnjih tekmah smo dokazali, da lahko pokažemo našo kvaliteto tudi proti boljšim ekipam in z borbenostjo pridemo do pozitivnega rezultata,'' je prepričan, da lahko Slovenija prekriža načrte tako Severni Makedoniji kot tudi Avstriji in si še poveča možnosti za nastop na Euru. Na njem ni Slovenija nastopila že vse od leta 2000.

Prihodnji mesec bo Slovenija sklenila nastope v kvalifikacijah še z domačo tekmo proti Latviji in gostovanjem na Poljskem.