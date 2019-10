Kek ne prepušča ničesar naključju, prišla sta še dva!

Danes se je uradno začela operacija Severna Makedonija, v kateri želi Matjaž Kek popeljati izbrance do zmage v Skopju in zadržati visoko uvrstitev na lestvici skupine G. Ker ima kapetan Bojan Jokić še manjše zdravstvene težave, je selektor vpoklical še levega bočnega branilca Erika Janžo, Adam Gnezda Čerin pa se je pridružil članski vrsti po odpovedi poškodovanega Domna Črnigoja.

Najboljši nogometaši, kar jih po mnenju Matjaža Keka premore Slovenija in so pripravljeni obleči državni dres, so se danes zbrali v ljubljanskem hotelu Austria Trend. Ime naključno simbolizira tudi pomen srečanja, saj se slovenska izbrana vrsta pripravlja na kvalifikacijski tekmi s Severno Makedonijo (v četrtek v Skopju) in Avstrijo (v nedeljo v razprodanih Stožicah v Ljubljani).

Selektor Kek je imel kaj za videti

Jan Oblak je na vratih Atletica nepremagan kar 475 zaporednih minut. Foto: Reuters Slovenska reprezentanca vstopa v oktobrski del kvalifikacij v odličnem razpoloženju. Na krilih treh zaporednih zmag želi zadržati drugo mesto, ki zagotavlja nastop na Euru 2020.

Selektor Kek je konec tedna spremljal izjemne predstave izbrancev. Ni manjkalo zadetkov, podaj, odličnih predstav … Velika večina kandidatov s Kekovega seznama je v dobri formi. Željna je dokazovanja v reprezentanci, novih uspehov in svojevrstnega maščevanja Makedoncem za spomladanski remi v Ljubljani. Eden do drugega izpostavljajo željo, da s pomočjo pozitivne energije, ki je v zadnjih tednih po zaslugi srebrnih odbojkarjev, hitrih kolesarjev, kajakašev in kanuistov na divjih vodah ter še koga povsem obnorela slovenske navijače in združila srca ene manjših evropskih dežel.

Janža okrepil konkurenco na levi strani

Erik Janža je v dresu izbrane vrste zbral en nastop. Debitiral je pred petimi leti na prijateljski tekmi proti Kolumbiji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Danes čaka Kekovo četo uvodni trening, na katerem bodo prisotni vsi razen Aljaža Strune, ki je v nedeljo zvečer za slovo od letošnje sezone v ligi MLS premagal Ibrahimovićem Los Angeles Galaxy (4:2) in bo zaradi daljše poti zamudil na reprezentančni zbor. Na njem sta bila tudi dva nova obraza, ki ju selektor Kek pred dvema tednoma ni predstavil na seznamu. To sta mladi Adam Gnezda Čerin, ki je konec poletja zamenjal barve Domžal za nemškega drugoligaša iz Nürnberga, ter povratnik Erik Janža, ki se v tej sezoni dokazuje na Poljskem. Na zadnjem nastopu je prispeval podajo za zadetek Gornika iz Zabrzeja, selektor Kek pa ga potrebuje, saj je imel v prvotni zasedbi le dva leva bočna branilca.

Ker pa je kapetan Bojan Jokić še vedno lažje poškodovan, zaradi česar v zadnjih tednih ni igral za Ufo, noče Mariborčan ničesar prepustiti naključju. Če izkušeni Gorenjec, ki je v dresu izbrane vrste odigral 99 nastopov in se pripravlja na veliki jubilej, ne bi bil nared za dvoboj v Skopju, bi lahko kot rezervna opcija Juretu Balkovcu, standardnemu v serie B v dresu Empolija, priključil Janža.

V Skopju na tribunah vsaj tisoč Slovencev

Rene Krhin je eden redkih aktualnih reprezentantov Slovenije, ki so občutili čar SP 2010 kot del slovenske zasedbe na jugu Afrike. Foto: Žiga Zupan/Sportida Slovenska reprezentanca bo pred odhodom v Severno Makedonijo opravila še en trening v torek, tudi tega v popoldanskem terminu, nato pa odpotovala v Skopje, kjer jo v četrtek čaka pomemben izpit. ''To je ena najbolj pomembnih tekem, odkar igram za reprezentanco,'' sporoča Jasmin Kurtić, eden najbolj izkušenih členov slovenske zasedbe, ki v zvezni vrsti sodeluje z Renejem Krhinom.

Štajerec je eden redkih slovenskih reprezentantov, ki se ne more pohvaliti z redno tekmovalno formo v svojem klubu, a ga to ne moti. Pridno in marljivo trenira, na igrišču pa daje vse od sebe in skuša ponoviti bleščeči predstavi proti Poljski in Izraelom, ki sta Slovenijo dvignili v skupini G na imenitno drugo mesto.

V Skopju bo slovensko reprezentanco bodrilo vsaj 1000 navijačev. Foto: Vid Ponikvar

Če bi Kekova četa nadaljevala zmagoviti niz, bi lahko ogrozila celo vodilno Poljsko, a slovenski nogometaši o tem nočejo razmišljati. Evforija je prepovedana, želijo stopati tekmo po tekmo, se v Skopju predstaviti slovenskim navijačem, po podatkih krovne zveze so Slovenci kupili že okrog tisoč vstopnic za četrtkov spopad pri ''nekdanjih bratih'' iz Jugoslavije, nato pa skušati prekrižati načrte še Avstriji v razprodanih Stožicah. S tem bi se Slovenija povsem približala velikemu cilju, preboju na EP 2020, ki bi domiselno sovpadal s številnimi športnimi uspehi, na katere je lahko dvomilijonski narod na sončni strani Alp v zadnjih mesecih tako ponosen!