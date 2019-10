Nepopisna sreča Slovenca, ki je v Franciji uresničil sanje in obnorel navijače #video

Slovenski napadalec Robert Berić prihaja na današnji reprezentančni zbor zelo dobre volje. V nedeljo je dosegel enega najpomembnejših zadetkov kariere, saj je v zadnji minuti odločil vedno vroči sosedski derbi med St. Etiennom in Lyonom. To je bil njegov strelski prvenec v tej sezoni, po dvoboju pa ni skrival sreče in priznal, da je o tem sanjal že dolgo časa.

Med sosedskima mestoma St. Etiennom in Lyonom vlada ogromno rivalstvo. Njun dvoboj spada med največje nogometne derbije v Franciji, zato je bilo veselje navijačev zelenih še toliko večje, ko je Robert Berić kot rezervist odločil obračun v prid gostiteljev.

St. Etienne je po dolgem času na derbiju Rona-Alpe - to je jugovzhodna francoska regija, poimenovana po reki Roni in Alpah - spet premagal najbolj gorečega tekmeca. Pred tem je trikrat izgubil in remiziral, v nedeljo pa ga je premagal z 1:0 in tudi prehitel na lestvici.

Lyon ni bil tako slab že 24 let

Trenutek, po katerem si je St. Etienne zagotovil zmago v prestižnem derbiju. Foto: Reuters Lyon je v rezultatski krizi. Čeprav spada med najboljše francoske klube, v tej sezoni pa nastopa tudi v ligi prvakov in je na primer pred dnevi v Leipzigu zmagal z 2:0, je v domačem prvenstvu veliko slabši. V devetih krogih je osvojil le devet točk, kar je najslabši dosežek po letu 1995. V obdobje reprezentančnega premora tako vstopa s skromnega 14. mesta.

St. Etienne je mesto višje, Berićev zadetek pa bi lahko pomenil prelomnico v tej sezoni za 28-letnega Posavca, ki se je končno vpisal med strelce. V osmem nastopu je zadel v polno. Čeprav ga je trener Claude Puel, ki je prvič vodil St. Etienne proti nekdanjemu klubu Lyonu, na čustvenem derbiju poslal v ogenj šele v 80. minuti, to Slovenca ni zmotilo in postal je junak srečanja.

Zadetek Roberta Berića:

V zadnji minuti je mojstrsko sprejel podajo Alžirca Ryada Boudebouza in s strelom z glavo prisilil vratarja Lyona Anthonyja Lopesa k predaji. Sreči ni bilo videti konca, polne tribune stadiona Geoffroy-Guichard so norele od navdušenja, nekdanji napadalec Krškega, Interblocka, Maribora, graškega Sturma, dunajskega Rapida in Anderlechta pa je še dolgo proslavljal z navijači. To je bila tudi prva domača zmaga St. Etienna v tej sezoni.

Štiri leta po mučni poškodbi uresničil sanje

Navijači St. Etienna so dočakali težko pričakovano zmago nad rivali iz Lyona. Foto: Reuters "To je nekaj prekrasnega. Težko je pojasniti, kako se počutim. O tem, da bi zadel v polno na derbiju, sem že dolgo sanjal. Upam, da bom nadaljeval v tem slogu," je dejal slovenski napadalec po prvem zadetku v tej sezoni.

Berić je pred štirimi leti na tekmi proti Lyonu doživel enega najbolj temačnih trenutkov kariere, saj ga je zaradi hude poškodbe kolena (strgana križna vez desnega kolena), ravno v obdobju, ko je bil v izvrstni formi in je dosegal zadetke kot po tekočem traku, čakalo dolgo okrevanje. Zaradi brutalnega prekrška Jordana Ferrija, in to pri vodstvu Lyona s 3:0, je bil primoran končati sezono že v začetku novembra. Izpustil je tudi odločilne dvoboje za preboj Slovenije na Euro 2016.

Po veliki zmagi je Posavcu na kolenih čestital soigralec med vratnicama zelenih Jessy Moulin. Foto: Reuters

Tokrat prihaja na reprezentančni zbor nasmejan. Dosegel je zadetek, ki mu bo omogočil lepše nadaljevanje klubske sezone, svojo priložnost pa bo čakal tudi na dvobojih s Severno Makedonijo in Izraelom. Pred selektorjem Matjažem Kekom, ki se s Slovenijo spogleduje z novo uvrstitvijo na veliko tekmovanje, so sladke težave, saj so njegovi izbranci, ki kandidirajo za mesto v konici napada, v odlični strelski formi. Poleg Berića sta se namreč prejšnji konec tedna med strelce vpisala tudi Andraž Šporar in Tim Matavž.