Ibrahimović čaral v ZDA, nato čestital Struni, ki je že končal sezono #video

V eni najbolj zanimivih tekem zadnjega kroga rednega dela severnoameriške profesionalne nogometne lige MLS sta se pomerila Houston Dynamo in Los Angeles Galaxy. Najprej je nase z novo mojstrovino opozoril Zlatan Ibrahimović, v nadaljevanju pa je Houston z Aljažem Struno, ki je prispeval podajo za drugi gol, odpravil goste iz Kalifornije in zmagal s 4:2. To je bila njegova zadnja tekma sezone, saj je obstal pred vrati končnice.

V Evropi so se nogometaši, ki nastopajo v klubskih prvenstvih, komaj dodobra ogreli, saj so vstopili šele v sredino jesenskega obdobja, čez veliko lužo pa se je že končal redni del lige MLS. Prvenstvo, v katerem nastopa kar nekaj znanih imen svetovnega nogometa, prevladujejo starejši zvezdniki in odsluženi asi, je vedno bolj zanimivo tudi slovenskim ljubiteljem nogometa. Zlasti zaradi tega, ker v tej sezoni v njem nastopajo kar trije slovenski legionarji. Od nedelje dalje le še dva, saj je Aljaž Struna, edini izmed njih, ki se lahko pohvali s statusom standardnega reprezentanta v Kekovi četi, že končal sezono.

Legendarni Šved navdušuje tudi pri 38 letih

Njegov Houston Dynamo je v rednem delu zbral premalo točk, da bi se uvrstil med najboljših sedem klubov zahodne konference, ki so si priborili pravico nastopa v končnici. Pirančan je krstno sezono v ZDA končal v veličastnem slogu. Na domačih tleh je namreč s 4:2 premagal Los Angeles Galaxy, pri katerem blesti Zlatan Ibrahimović.

Atraktiven zadetek Zlatana Ibrahimovića, že njegov 30. v sezoni:

Legendarni Šved, ob katerem ni nikoli dolgčas, je v začetku meseca dopolnil že 38 let, a je še vedno v imenitni formi. Dvoboj v Teksasu, ki je napolnil tribune stadiona BBVA, je začel s pravcato mojstrovino. Dosegel je prvi zadetek na tekmi, ko je z dovršenim strelom z roba kazenskega prostora, novo čarovnijo v njegovem bogatem opusu, atraktivno popeljal goste iz Kalifornije do vodstva.

Preobrat Dynama, ki se poslavlja od sezone

Aljaž Struna se proti Zlatanu Ibrahimoviću ni pomeril prvič v tej sezoni. Foto: Reuters Kmalu zatem je stresel še okvir vrat, Houston je pozneje izenačil, a je argentinski reprezentant Cristiano Pavon, ki ga je Los Angelesu posodil velikan Boca Juniors, ponovno popeljal goste v vodstvo. To je bil še zadnji trenutek na tekmi, ki je Galaxyju prinesel zadovoljstvo. Sledile so minute, v katerih je na igrišču zagospodaril Houston. Tudi s pomočjo Strune.

Primorec, brez katerega si Matjaž Kek ne more več zamisliti osrednjega obrambnega reprezentančnega dvojca, je v 62. minuti prispeval podajo za izenačenje na 2:2.

Podaja Aljaža Strune za drugi zadetek Houstona:

V polno je zadel Alberth Elis. 23-letni reprezentant Hondurasa je postal junak srečanja, saj je nato prispeval še dve podaji, Dynamo pa se je od sezone poslovil z odmevno zmago s 4:2.

Slovo ameriškega rekorderja

Demarcus Beasley je še zadnjič pomahal gledalcem v slovo. Foto: Reuters To je bil dvoboj, na katerem je zadnji dvoboj v karieri odigral DeMarcus Beasley. Temnopoltni 37-letni branilec, edini ameriški reprezentant, ki je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih (leta 2010 je na dramatični tekmi proti Sloveniji v Johannesburgu, ki se je končala z 2:2, sedel na klopi), je končal kariero. Pri Dynamu si je delil slačilnico s Struno in neuspešno naskakoval mesta, ki peljejo v končnico lige MLS.

Letos bo potekala po novem formatu, saj si je pravico napredovanja po 34 krogih rednega dela izborilo sedem najboljših klubov v vsaki konferenci. Med njimi sta tudi dva, pri katerih igrata slovenska nogometaša. Zadnji krog rednega dela lige MLS je bil odigran v nedeljo zvečer po slovenskem času, prav vse tekme pa so se začele istočasno. New England Revolution Antonia Delamee Mlinarja je bil v vzhodni konferenci sedmi, nekdanji kapetan Olimpije pa je na gostovanju pri aktualnem prvaku Atlanti odigral vso tekmo in izgubil z 1:3. V tej sezoni je vknjižil 16 nastopov in se dvakrat vpisal med strelce.

Antonio Delamea Mlinar je odigral 16 tekem in se dvakrat vpisal med strelce. Foto: Reuters

Portland Aljaža Ivačiča je v zadnjem krogu doma s 3:1 ugnal San Jose, 25-letni slovenski vratar pa je tudi tokrat spremljal dvoboj na klopi za rezervne igralce in tako konec rednega dela dočakal brez uradnega nastopa v ligi MLS. Morda bo prvič branil v končnici. New England se bo v prvem krogu udaril z branilcem naslova Atlanto United, Portland pa s klubom Real Salt Lake.

Struna v četrtek za točke v Skopju

Končnica lige MLS se bo začela čez slaba dva tedna, do takrat pa bodo v ospredju zanimanja nogometne javnosti reprezentančne tekme. Slovenija se bo v kvalifikacijah za EP 2020 pomerila s Severno Makedonijo (v četrtek v Skopju) in Avstrijo (v nedeljo v Ljubljani, dvoboj je že nekaj tednov razprodan).

Aljaž Struna bo skušal v četrtek prekrižati načrte Severni Makedoniji in ji vrniti za remi v Stožicah. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Selektor Matjaž Kek je na seznam vpoklicanih kandidatov pričakovano uvrstil tudi Struno, ki je tako v nedeljo že končal klubsko sezono in se v sklepnem dejanju razveselil zmage nad moštvom, v katerem izstopa Zlatan Ibrahimović.