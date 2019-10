Slovenski nogometaši so danes odpotovali v Severno Makedonijo, kjer jih jutri čaka pomembna tekma kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020. V Skopje so zaradi težav z letalskim prevoznikom poleteli z dobro uro zamude, a so že srečno pristali na cilju. Optimizma ne manjka. Pred odhodom so vsi v en glas ponavljali, da odhajajo po nove tri točke.