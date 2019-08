Jezni lastnik Ludogorca pred izpitom sezone v Mariboru odpustil trenerja

Kako nepredvidljiv je lahko nogomet, zlasti pa trenerski poklic, dokazujeta zgodbi iz Razgrada in Maribora. Bolgarski prvak Ludogorec, ki bo v četrtek v Ljudskem vrtu poskušal izločiti vijolice iz Evrope, je pred evropskim dvobojem sezone ostal brez trenerja. Stojča Stoeva so po nedeljskem remiju s Slavio iz Sofije odpustili.

Še pred kratkim se je trenerski stolček močno tresel Darku Milaniču. Izolan je bil po težko priborjeni zmagi nad Taborom, prvi v tej sezoni v Prvi ligi Telekom Slovenije, tako razočaran nad odzivom dela občinstva, ki mu je namenil žvižge, da je ponudil odstop. Njegova usoda je bila negotova, a mu je klubsko vodstvo na čelu s športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem namenilo zaupnico in ga prepričalo, da nadaljuje pot z vijolicami.

Milanič pred evropskim podvigom, Stoev ostal brez službe

Darko Milanič je prejšnji četrtek vodil Maribor do srečnega in dragocenega remija v Bolgariji. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Dva tedna pozneje je Milanič, čeprav je vmes izgubil v Trondheimu in Celju, v bolj prijetnem položaju. Po najvišji zmagi sezone - Bravo je v nedeljo v Ljudskem vrtu padel z 0:4 - se je Maribor približal Olimpiji, v Evropi pa se mu nasmiha velik podvig, saj je na prvi tekmi play-offa kvalifikacij za ligo Europa remiziral pri Ludogorcu (0:0).

Čeprav si je bolgarski prvak pripravil veliko priložnosti, ni spravil niti ene žoge za hrbet vratarja Kenana Pirića, ki je v eni najboljših predstav, odkar brani za Maribor, zadržal mrežo nedotaknjeno in ponudil slovenskemu prvaku izjemno izhodišče pred povratno tekmo. Nad Mariborom se je tako čez noč razvedrilo nebo v domačem prvenstvu, v Evropi pa se po izpadu proti Rosenborgu vseeno ponuja možnost, da bi podaljšal sezono vsaj do decembra, hkrati pa bi se napolnila še klubska blagajna.

Če je v taboru Maribora po visoki zmagi nad Bravom zaznati obrise zadovoljstva in optimizma, vstopnice za povratno tekmo z Ludogorcem pa se prodajajo kot vroče žemljice, je v Bolgariji vse drugače.

Ludogorets tried their best to defeat Maribor but it didn’t happen https://t.co/NfKHkzCuBf #ludogorets pic.twitter.com/EOOng8j2Ib — PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) August 24, 2019

Bogata ekipa iz Razgrada, ki je osvojila naslov osemkrat zapored, ni izgubila že 11 tekem zapored. Težavo je predstavljalo le dejstvo, da v zadnjem obdobju težko dosega zadetke.

Znova z igralcem več, znova brez gola

Ludogorec je v prejšnji sezoni igral v skupinskem delu evropske lige. Bo ponovil dosežek tudi v tej? Foto: Reuters Proti Mariboru je proti vratom poslala kar 28 udarcev, a je ostalo pri 0:0, začeten rezultat, ki navijačem nikakor ne zadovoljuje, pa je ostal do konca tudi na nedeljskem obračunu proti sofijski Slavii (0:0). Na tej tekmi je bil Ludogorec absolutni favorit, a je zaradi bližajočega se gostovanja v Mariboru zaigral v oslabljeni postavi. Čeprav je imel od 44. minut igralca več, so izostali zadetki, razočaranje lastnika Kirila Domuščijeva, enega najbolj premožnih Bolgarov, pa je bilo tako veliko, da je trenerju Stojču Stoevu namenil nezaupnico. Stoev, ki je leta 2014 popeljal Ludogorec do osmine finala evropske lige, je ostal brez službe. Še drugič zapored kljub igralcu več, omenjeno prednost je imel po izključitvi Dina Hotića tudi na obračunu z Mariborom, ni mu ni uspelo premagati tekmeca.

Čeprav v tej sezoni v domačem prvenstvu še ni izgubil (štiri zmage in trije remiji), je po ponovnem remiju, s katerim je Ludogorec izgubil prvo mesto (zdaj je za točko boljši Levski), izgubil trenerja. Na roko mu ni šel niti spor s prvim zvezdnikom kluba Marcelinhom, izjemno priljubljenim pri bolgarski javnosti.

Mariborčane čaka v četrtek najpomembnejša evropska tekma sezone. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Ker orle iz Razgrada že v četrtek čaka evropska tekma sezone, so morali hitro izbrati naslednika. Na odgovornem položaju se bosta tako v četrtek predstavila Stanislav Genčev in Zdravko Zdravkov. Stoev je plačal davek zaradi slabega vstopa v sezono, ko je Ludogorec v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov nepričakovano pokleknil proti madžarskemu Ferencvarošu (1:2 in 2:3), nato pa trikrat zapored domačo tekmo končal z remijem 0:0. Poleg Maribora in Slavie je točko brez prejetega zadetka v Razgradu 11. avgusta odnesel tudi CSKA iz Sofije.

Vrhunci dvoboja med Mariborom in Bravom (4:0):