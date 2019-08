Maribor je izbral pravo pot. Zgodovina pravi, da ga bo popeljala v raj.

"Druge poti ni bilo, izbrali smo pravo," je po remiju brez zadetkov z Ludogorcem v Razgradu povedal Darko Milanič, ki ima z Mariborom veliko možnosti, da pride do novega evropskega podviga in se uvrsti v skupinski del lige Europa. Pogled v zgodovino pravi, da se bo to zgodilo.

Maribor je trpel, Maribor je ploskal svojemu vratarju Kenanu Piriću, Maribor se je zahvaljeval prečki, a Maribor na koncu ni padel, kar se v zadnjem času pogosto dogajalo. Mariborčani so tako prekinili niz treh evropskih porazov, prvi proti AIK Stockholmu je bil sicer srečen, srečni pa so tudi zdaj, ko so remizirali. Proti Ludogorcu, ki je tudi tokrat pokazal, zakaj je imel pred play-offom za ligo Europa vlogo favorita, so ostali živi in domov odnesli rezultat, s katerim bi bili pred začetkom tekme v Razgradu zagotovo zadovoljni.

Njihov trener, ki je bil po izpadu iz lova na ligo prvakov in potem še novi prvenstveni ničli v Celju še bolj pod pritiskom, je pred potjo v Bolgarijo optimizem iskal tudi v tem, da utegneta biti sedma in osma evropska tekma sezone prelomni. Jasno je, če bi si Mariborčani zagotovili novo evropsko jesen, bi bile vse poletne težave pozabljene, tako pa bi tudi lažje vzeli tudi zalet za nadaljevanje dirke za prvenstveno lovoriko, ki so jo zelo slabo začeli. Po prvem polčasu evropske bitke z Bolgari kaže, da morda celo utegne biti tako. Čeprav je res, da je pred Mariborom še drugi, morda celo zahtevnejši polčas. Toda po prvem so zagotovo lahko zadovoljni.

Darko Milanič je tokrat zelo pohvalil svoje fante. Razgrad zapušča zadovoljen. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Darko Milanič: Fantje so se borili in izzvali marsikaj

"Garaška tekma, druge poti ni bilo, izbrali smo pravo. Fantje so se borili, s tem smo izzvali marsikaj. Pirić je bil večkrat na pravem mestu, s skupnimi močmi pa smo uspešno omejevali njihovo individualno kvaliteto. Škoda za izključitev, saj sem mnenja, da bi se nam morda kaj ponudilo pred koncem tekme. Že tako se nam je, z enakovrednim razmerjem nam bi se še več," je bil po tekmi, v kateri je njegov Maribor od 57. minute igral brez izključenega Dina Hotića, a vseeno zadržal vse bolgarske nalete, zadovoljen Darko Milanič.

"Pohvale fantom za prikazano, za izredno mero bojevitosti, Piriću za njegov prispevek. Zadovoljni smo, ker se na takšen način, proti nasprotniku, ki je res dober, utrjuje enotnost, timski duh. Ko vse preživiš na takšen način, se še bolj povežeš," je še povedal trener slovenskih prvakov, ki jih v nedeljo čaka še domača prvenstvena tekma z novincem v ligi Bravom, proti kateremu bodo v sedmem poizkusu priti do šele druge zmage sezone. Potem se začne odštevanje do četrtkovega novega evropskega spektakla v Ljudskem vrtu, kjer bodo skušali vijoličasti skupaj z bučnimi navijači poskrbeti za še en nepozaben evropski večer.

Nazadnje so se Mariborčani evropskega napredovanja, potem ko so na prvi tekmi remizirali z 0:0, veselili lani, ko so proti Čikuri na drugi tekmi v Ljudskem vrtu zmagali z 2:0. Prav tako v kvalifikacijah za ligo Europa. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Po gostujočih 0:0 so petkrat napredovali in le enkrat izpadli

Če Mariborčani pokukajo v zgodovino, lahko najdejo precej razlogov za optimizem. V Evropi so se namreč že šestkrat znašli v istem položaju in so napredovanje pred domačimi navijači lovili po gostujočih 0:0. Statistika? Petkrat so napredovali in le enkrat izpadli. Kdor kaj da na zgodovino, je lahko zelo optimističen. Ta pravi, da obstaja ogromno možnosti za še nekaj mesecev evropskega nogometa v Mariboru.

No, je pa res tudi to, da Ludogorec ni Gloria Bistrita, Wit Georgia, Zrinjski, Čikura in niti ne Birkirkara, ampak prej Bešiktaš. Proti Romunom, Gruzijcem, Bosancem, Gruzijcem in Maltežanom so Mariborčani po remiju brez zadetkov v gosteh napredovali. Proti Turkom so izpadli ...

Maribor, ko je bil v Evropi v istem položaju, kot je zdaj:

Sezona 1993/94:

2. krog kvalifikacij za pokal UEFA:

15. september 1993:

Gloria Bistrita : Maribor 0:0



29. september 1993:

Maribor : Gloria Bistrita 2:0 (1:0)



Sezona 1997/98:

3. krog kvalifikacij za ligo prvakov:

23. avgust 1997:

Bešiktaš (Turčija) : Maribor 0:0



27. avgust 1997:

Maribor : Bešiktaš (Turčija) 1:3 (0:1)



Sezona 2009/10:

2. krog kvalifikacij za ligo prvakov:

15. julij 2009:

Wit Georgia (Gruzija) : Maribor 0:0



22. julij 2009:

Maribor : Wit Georgia (Gruzija) 3:1 (2:1)



Sezona 2013/14:

2. krog kvalifikacij za ligo prvakov:

16. julij 2013:

Birkirkara (Malta) : Maribor 0:0



24. julij 2013:

Maribor : Birkirkara (Malta) 2:0 (1:0)



Sezona 2014/15:

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog:

15. julij 2014:

Zrinjski (BiH) : Maribor 0:0



23. julij 2013:

Maribor : Zrinjski 2:0 (1:0)



Sezona 2018/19:

2. krog kvalifikacij za ligo Europa:

26. julij 2018:

Čikura (Gruzija) : Maribor 0:0



2. avgust 2018:

Maribor : Čikura (Gruzija) 2:0 (0:0)