Nekdanji slovenski selektor opozarja in svetuje Mariboru

Čeprav je od dvoboja minilo že skoraj leto dni, se ga zelo dobro spominja. Bil je 20. oktober 2018, Razgrad pa je živel v pričakovanju velikega bolgarskega spopada. Na Ludogorec Areni, ki jo bo danes na kvalifikacijski tekmi spoznal Maribor, je gostoval Levski.

Kako je Stojanovićev Levski izgubil v Razgradu (1:2):

''Bila je odlična tekma. Čeprav smo izgubili z 1:2, smo prejemali pozitivne kritike. Ni jih bilo malo, ki so poudarjali, kako že dolgo ni kateri izmed bolgarskih klubov v gosteh tako nadigral Ludogorca kot mi. Takrat je bil Ludogorec namreč nedotakljiv, zlasti doma. Če bi imel sodnik malce bolj izenačen kriterij, bi se lahko končalo drugače. Pri 1:2 smo zadeli še okvir vrat, pa zapravili dve ogromni priložnosti, nato pa je sodnik zapeljal tekmo v smer, da nismo mogli storiti nič,'' je Slaviša Stojanović še danes jezen na delivce pravice, ki so po njegovem mnenju vplivali na potek srečanja. Levski je ostal praznih rok (1:2), to je bil šele drugi poraz slovenskega trenerja na klopi sofijskega velikana, ostal je grenak priokus.

Malce jih tepe, da nimajo veliko navijačev

Ludogorec Arena sprejme nekaj več kot 10 tisoč gledalcev. Foto: Reuters Takrat je nekdanji slovenski selektor prvič spoznal Ludogorec Areno, svojevrstno nogometno trdnjavo, dom osemkratnih zaporednih bolgarskih prvakov. ''To je res velik kompleks s številnimi pomožnimi igrišči. Fascinanten je. Predstavniki Maribora bodo hitro videli, kako navdušujoč je. Akademija ima veliko mladih in talentiranih igralcev, ki pa se na koncu ne prebijejo do prve ekipe. Prednost imajo še vedno tujci, zelo so odvisni od njih. Zelo malo je Bolgarov,'' je opisal sestavo najboljšega bolgarskega kluba, ki se je v zadnjem desetletju, odkar je njegov lastnik bogati Bolgar Kiril Domuščijev, povsem prerodil.

"Imajo skoraj vse. Moderen stadion, ki sprejme okrog 10 tisoč gledalcev, akademijo, ki je zgled preostalim klubom iz tega dela Evrope, odlično igralsko zasedbo in bogate evropske izkušnje. Nimajo pa nečesa, s čimer se lahko pohvalijo bolgarski klubi z daljšo tradicijo. Nimajo navijačev, glasnih in zvestih, ki bi organizirano navijali od začetka do konca tekme.

Barve serijskega bolgarskega prvaka je branil tudi slovenski reprezentant Roman Bezjak. Foto: Reuters

''Nimajo veliko navijačev. To jih malce tepe. Nimajo prave podpore na tekmah. Stadion v Razgradu se tudi ne napolni preveč pogosto. Poln je le takrat, ko prideta Levski ali pa CSKA. Ko pa igrajo evropske tekme, pridejo ljubitelji nogometa iz vse Bolgarije. Na stadionu ni posebno vročega vzdušja, tako da Maribor ne bo niti malo izpostavljen pritisku. Ne bo organiziranega navijanja gostiteljev, bo pa seveda prisoten kakovosten tekmec na dobro pripravljenem igrišču,'' je prepričan, da se bo navijaško skupino Viole, četudi v Razgradu ne bo zastopana v velikem številu, na današnji tekmi še dobro slišalo.

Cicinho zelo nevaren za gol

Cicinho se pogosto vključuje v napadalne akcije. Foto: Reuters Kakšen pa bi bil njegov napotek Mariboru? Na kaj je treba biti v boju proti Ludogorcu posebej pozoren, da se ne bi slovenski prvak zapletel v taktično zanko?

''Od takrat, ko sem bil trener Levskega, so pri Ludogorcu zamenjali veliko igralcev. Veliko dobrih igralcev. Ostaja pa ključna stvar, da je individualna kakovost Ludogorca zelo visoka. Imajo ogromno igralcev, ki so sposobni preigravanja ena na ena. To delajo konstantno, od prve do zadnje minute. Imajo kopico Brazilcev, v zadnjem času dobivata večjo vlogo tudi Poljaka Jacek Goralski in Jakub Swierczok. Malce so osvežili ekipo, treba pa je paziti na igralce, ki se vključujejo v napad iz drugega plana. Na primer Poljaka. Na bočnih pozicijah je najbolj nevaren Brazilec Cicinho. Ne prodira le po liniji navzgor, ampak prihaja navznoter. Nevaren je za gol, prodira v kazenski prostor,'' je opozoril na levega bočnega branilca Cicinha, ki je na mednarodnem nogometnem trgu vreden 3,5 milijona evrov. Največ izmed vseh izbrancev Stojča Stoeva, ki je pred petimi leti z Ludogorcem navduševal v Evropi in v šestnajstini finala evropske lige celo izločil sloviti Lazio.

Ne zagrabi jih panika, če jim ne gre vse po načrtih

Stojanović svetuje Mariboru, da zaigra predrzno in si veliko upa. ''Potrebna bo pozitivna predrznost. Ludogorec je namreč klub, ki ga ne zagrabi panika, če mu ne gre po načrtih. Vseeno pa tudi nima takšne kakovosti, kot jo je imel pred dvema letoma. Ima svoje hibe, zlasti v obrambnih vrstah, ki ni preveč hitra. Tudi Romun Claudio Keseru, ki igra v napadu, ni tako hiter igralec. Je bolj značilen sidraš, kot smo temu rekli včasih. Znajde se v kazenskem prostoru, je fizično močan, zna se zagraditi, ni pa hiter. Zato mora Maribor paziti, da nad njim ne naredi kakšnih neumnih prekrškov okrog kazenskega prostora, saj ima Ludogorec odlične izvajalce prostih strelov,'' je opozoril na še eno kakovost Ludogorca, veliko število kakovostnih izvajalcev prostih strelov.

Primerjava bolgarskega in slovenskega prvaka:

Ludogorec Razgrad Maribor Vrednost ekipe 48,40 milijona evrov 14,18 milijona evrov Vrednost igralca 1,79 milijona evrov 0,49 milijona evrov Lestvica Uefe 58. mesto 79. mesto Najdražji igralec Cicinho (3,5) Luka Zahović (1,5) Starost ekipe 29,0 let 26,2 let Število tujcev 63 odstotkov 31 odstotkov Trener Stojčo Stoev (Bolgarija) Darko Milanič (Slovenija) Evropski uspehi 2x liga prvakov, 3x liga Europa 3x liga prvakov, 3x liga Europa Evropa 2018/19 skupinski del lige Europa 3. krog kvalifikacij za ligo Europa Domača sezona 2018/19 bolgarski prvak/četrtfinale pokala slovenski prvak/finale pokala Stadion Ludogorec Arena (10.500) Ljudski vrt (12.994)

Po podatkih Transfermarkt.de.

Z vodstvom Maribora o Ludogorcu ni izmenjal mnenj. Iz mesta ob Dravi ga o tej tekmi ni nihče poklical. Če bi ga, bi jim tudi pojasnil, da igra Ludogorec morda za kanček bolje v gosteh kot doma. ''Kar zadeva slog, igra Ludogorec enako doma in v gosteh. Igra pa v gosteh še malce bolje. Imam občutek, da tujci zaigrajo še bolje, če je prisotna velika podpora na stadionu. Sploh jih ne moti, če je proti njim. To jih pravzaprav še bolj motivira. Doma ne igrajo tako suvereno kot v gosteh. Spominjam se, ko se je Ludogorec pred leti potegoval s Crveno zvezdo za ligo prvakov. Doma je igral 2:2, v Beogradu pa zmagal s 4:2. In to pred 55 tisoč gledalci, ko so tribune v Beogradu pokale po šivih,'' je ponazoril, kako se izkušeni tujci Ludogorca, zaradi katerih bolgarski klub nima značilnega balkanskega sindroma, ne ustrašijo niti najbolj vročih gostovanj.

Maribor ne blesti v Sloveniji, a ...

Dino Hotić in soigralci bodo skušali danes ostati neporaženi v Bolgariji. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Kdor bo napredoval v skupinski del evropske lige, bo deležen lepe finančne nagrade, skoraj tri milijone evrov. Na papirju se vloga favorita pripisuje Ludogorcu, a je Maribor v zgodovini že večkrat dokazal, kako lahko v Evropi preskoči marsikatero oviro.

''Današnji nogomet gre v tako smer, da ne moreš biti nikoli prepričan o napredovanju, če nisi pravi v pravem trenutku. Maribor ne blesti v domačem prvenstvu, a se zna zbrati na evropskih tekmah. Je pa Ludogorec zagotovo kakovostnejša ekipa od vseh, s katerimi je Maribor v tej sezoni igral,'' je prepričan Ljubljančan, ki je v Sloveniji dvakrat popeljal do naslova državnega prvaka Domžale, najboljši pa je bil tudi s Crveno zvezdo v Srbiji.

V tej evropski sezoni se je proti Ludogorcu v Evropi že spopadel slovenski nogometaš. To je bil Miha Blažič, obrambni steber Ferencvaroša, ki je v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov dobil oba dvoboja proti bolgarskemu prvaku. ''Res je, Ludogorec je proti Ferencvarošu dvakrat izgubil. Spremljal sem tekmo v Budimpešti. Ludogorec je takrat zapravil ogromno priložnosti. Zamenjal je veliko igralcev, prevetril ekipo. Zdi se mi, da v bolgarskem prvenstvu ni več tako stabilen, kot je bil pred leti. Namučil se je za zadnji naslov,'' je namignil, da bi se lahko obdobje prevlade Ludogorca v bolgarskem nogometu, ki pomeni resničen fenomen (osem zaporednih naslovov), počasi končalo.

Bo Maribor v play-offu kvalifikacij za ligo Europa izločil Ludogorec? Da. 35,16% +

Ne. 64,84% +

O tem, kako velike so želje preostalih bolgarskih klubov, ki bi radi osvojile naslov, se je prepričal kot trener Levskega. Danes bo stiskal pesti za Maribor in upal na najboljše v Razgradu. Tekma se bo začela ob 19.30.