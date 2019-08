Mariborčani v Bolgarijo po prelomnico. Pogovarjali so se tudi po moško.

Ob 9.30 so poleteli z mariborskega letališča in približno tri ure pozneje pristali v Bolgariji. Tja trener Maribora tudi tokrat ni popeljal Amirja Derviševića, ki se je letos poleti (spet) znašel povsem na stranskem tiru. V prejšnji sezoni je bil med najboljšimi igralci v ligi in se prebil celo do reprezentance, zdaj ga ni niti med 22 nogometaši, na katere računa Maribor.

Ob njem je "na hladnem" tudi Gregor Bajde, brez tokratnega evropskega gostovanja pa so ostali še Žan Kolmanič, Luka Uskokovič in Nino Žugelj, ki so zunaj trenerjevih načrtov, pa tudi Aleksander Rajčević. Izkušeni branilec tokrat ne bo mogel pomagati zaradi poškodbe. Dobra novica? Po poškodbi je okreval vezist Aleks Pihler.

Amir Dervišević je bil lani vseskozi v središču pozornosti, letos pa je povsem "prečrtan". Foto: Grega Valančič/Sportida

Dober rezultat? Vsak, ki bi omogočal napredovanje.

"Vsak rezultat, ki nam bo pred drugo tekmo omogočal napredovanje, bo dober. Igramo proti dobremu moštvu, ki ima zelo veliko individualno kakovost. To je njegova značilnost že vrsto let, v katerih je vedno prisoten v Evropi. Letos so nekoliko spremenili kader, a je način njihove igre zelo podoben, kot je bil v zadnjih letih. Treba se bo dobro braniti in dobro napadati. Treba bo pokazati srce in garati. Morali bomo biti miselno dobri vso tekmo," je pred vkrcanjem na letalo v številne novinarske mikrofone, ki so ga obkrožali, govoril Darko Milanič.

"Ludogorec igra nogomet, ki Mariboru, pod narekovaji, ustreza, a jasno je, da bomo morali biti dobri v vseh fazah igre. V play-offu evropskega pokala so vsa moštva izredno kakovostna. Iskati bomo morali svojo priložnost in verjeti, da lahko kaj naredimo. Vidim, da so fantje polni pričakovanja in želje za jutrišnjo tekmo," je še povedal trener Maribora, ki bo danes zvečer v Razgradu opravil še zadnji trening. Četrtkova tekma na štadionu Ludogorets Arena, ki sprejme 10.500 gledalcev, se začne ob 19.30.

Darko Milanič svojim nogometašem sporoča, da se bo treba v Bolgariji metati na zobe. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Najprej obramba, potem lahko upajo na lepoto v napadu

"To je eno tistih srečanj, na katerih se bo treba metati na zobe. Ko govorimo o kakovosti nasprotnika, mislimo predvsem na napadalce, ki pa ti tudi nekaj pustijo. Verjetno z namero, da te potem bolj kakovostno ogrozijo. Na to moramo biti pripravljeni. Morali bomo podvajati bočne položaje, biti bolj kompaktni in izkoristiti vse, kar nam nasprotnik pusti. Ob analizi Ludogorca smo videli tudi stvari, ki bi jih znali izkoristiti," je delček načrta za uspeh razkril vodja strokovnega štaba slovenskega nogometnega prvaka, ki sta ga z informacijami o nasprotniku zasula njegov pomočnik Saša Gajser in športni direktor Zlatko Zahović. Ogledala sta si namreč zadnjo tekmo Lugodorca, ki je pretekli konec tedna z 2:1 v bolgarskem prvenstvu, v katerem trenutno vodi, zmagal v gosteh pri Černomorcu.

"Mi moramo biti na višji ravni glede vsega. Morali se bomo braniti z vsemi in si pomagati. To je dejstvo. Ne govorim o stvareh, ki bi bile zelo zapletene, ampak so čisto preproste. Morali si bomo pomagati in nasprotnika onemogočiti. Potem si jasno želim tudi tega, kar pride zraven. Da po osvojeni žogi hitro odigramo naprej. Če se oni zaprejo v cono, moramo poskrbeti za dobro posest žoge. Morali bomo pokazati vse. Ne gre samo za napad, ampak za celoto. Najprej bo treba popraviti fazo branjenja, potem lahko pričakujemo tudi kaj lepšega v napadu, biti sproščeni in poskrbeti, da boste vi napisali kaj lepega o nas, da bodo gledalci videli lepo igro. Toda brez tega, da se najprej dobro obranimo, tudi tega ne bo," se je razgovoril Milanič, ki ima očitno jasno izdelan načrt, kako se izvleči iz primeža rezultatske krize.

Trener Maribora je v zadnjem času svojim varovancem namenil tudi nekaj krepkih besed. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Niso se samo crkljali, padale so tudi "moške" besede

Maribor, ki je po porazu na zadnji prvenstveni tekmi v Celju trenutno šele na šestem mestu lestvice, je v zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih samo enkrat zmagal. Ob tem je štirikrat remiziral in v tem obdobju prejel kar 14 golov. Računica je preprosta, to znese dva na tekmo. Veliko preveč.

"Imamo nekaj težav, ki jih kljub velikemu prizadevanju še ne moremo odpraviti. Počnemo veliko napak pri prekinitvah in veliko individualnih napak, ki peljejo v neželeno smer. Veliko se pogovarjamo, v takih trenutkih uporabiš marsikateri prijem. Ne samo crkljanje, včasih pride zraven tudi kakšna moška beseda, da bi bilo v prihodnosti napak manj in bi prevladovale dobre stvari. Da bi bili učinkoviti, moramo izločiti nekatere probleme, ki jih imamo. Vidim, da so fantje pripravljeni delati. Napake so, a niso obupali. Tako kot pred vsako tekmo tudi tokrat čutim pritisk, a predvsem pritisk tega, da bi moštvo končno začelo igrati dobro in začelo dosegati dobre rezultate. S tema dvema evropskima tekmama, ki sta pred nami, se lahko naša sezona obrne v želeno smer," je še povedal Milanič pred šesto evropsko tekmo v tej sezoni.

Lahko Maribor v prihodnjem tednu poskrbi za nov evropski podvig? Foto: Reuters

V Ljudskem vrtu bi bilo lahko kmalu spet pravljično

Na prvih treh je zmagal, preostale tri je izgubil. Poraz v Stockholmu z 2:3 je bil za Mariborčane srečen, poraza z Rosenborgom z 1:3 nekoliko manj, saj sta pomenila izpad iz kvalifikacij za ligo prvakov. Zdaj je pred vijoličastimi nov izziv. Dvoboj z Ludogorcem, ki jim lahko prinese novo evropsko jesen. Kar šest so jih v Ljudskem vrtu, od tega pet v novejšem obdobju, že doživeli.

Če bi prišli še do številke sedem, ki bi bila tokrat še toliko bolj pravljična, bi na Štajerskem kar naenkrat spet začelo sijati sonce in vse težave, ki jih v Ljudskem vrtu v zadnjih tednih res ni malo, bi bile hitro pozabljene.