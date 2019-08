Ludogorec pred Mariborom pozdravil veliko okrepitev

Nogometaši bolgarskega prvaka Ludogorca so v zadnji tekmi pred četrtkovim evropskim spopadom z Mariborom dobili derbi v Varni (2:1), največjo pridobitev poleg treh točk, s katerimi so zadržali vodilni položaj v Bolgariji, pa je predstavljala vrnitev prvega zvezdnika Marcelinha. Brazilec z bolgarskim potnim listom bo polnil dvoboj tako po dobrem kot tudi slabem.

Če Mariboru v tej sezoni v domačem prvenstvu ne gre vse po načrtih, pa je pri Ludogorcu razpoloženje povsem drugačno. Vijolice so po šestih krogih s šestimi točkami na šestem mestu. Ludogorec jih je po drugi strani v šestih krogih zbral že 14, še vedno je brez poraza in vztraja na vrhu lestvice. Če bo tako ostalo do konca sezone, bo postal bolgarski prvak že devetič zapored!

Težko pričakovana vrnitev Marcelinha

Claudiu Keseru je najboljši strelec Ludogorca v bolgarskem prvenstvu. Foto: Reuters V nedeljo je imelo moštvo iz Razgrada na sporedu težko nalogo. V derbiju neporaženih ekip je gostovalo v Varni, kjer si je dvoboj 6. kroga ogledala tudi mariborska delegacija na čelu s pomočnikom trenerja Sašo Gajserjem. Černo More je bolje vstopil v tekmo in v 28. minuti prešel v vodstvo. Ludogorec pa ni dolgo zaostajal.

Le štiri minute pozneje je Izraelec Dan Biton, prejšnji teden je dosegel tudi zadnji evropski gol Ludogorca na gostovanju v Walesu, izenačil, nato pa je zmagovalca v 74. minuti odločil 32-letni Claudiu Keseru. Romun je najboljši strelec Ludogorca v zgodovini bolgarskega prvenstva in velika nevarnost za mariborsko obrambo, ki si je na zadnjih tekmah privoščila kar nekaj nepotrebnih napak.

Zadetek, ki je Ludogorcu prinesel tri točke, je padel v 74. minuti, navijači bolgarskega prvaka pa so s skoraj enakim aplavzom le minuto poprej nagradili Marcelinha, ko je vstopil v igro. Predstavlja namreč klubsko legendo. Barve Ludogorca brani od leta 2011 in je sodeloval pri vseh večjih uspehih. Odpravil je poškodbo, zaradi katere je bil odsoten vse od 17. julija, in v nedeljo okrepil moštvo.

Vrhunci dvoboja v Varni:

Izkušeni Brazilec z bolgarskim potnim listom je vstopil v igro namesto Bitona, se najprej izkazal z asistenco pri zmagovitem zadetku, nato pa hitro prejel dva rumena kartona in pustil soigralce na cedilu. Predčasno je moral z igrišča že po 12 minutah. Černo More je imel zadnjih pet minut igralca več, a se mreža Plamena Ilieva ni več tresla. Ludogorec se je namučil za zmago (2:1), s katero je ostal na čelu razpredelnice, nato pa se z mislimi obrnil na četrtkov spopad z Mariborom.

Trener Ludogorca: Maribor je zelo discipliniran

Trener Ludogorca Stojčo Stoev verjame v napredovanje v skupinski del lige Europa. Foto: Reuters V taboru bolgarskega prvaka so mnenja, da je napredovanje v skupinski del evropske lige nujen cilj. Vajeni so igranja v skupinskih delih evropskih tekmovanjih in verjamejo, da so boljši od vijolic. O tem je po tekmi v Walesu, kjer so ugnali The New Saints, govoril že dvakratni strelec, Poljak Jakub Šverčok. Kaj pa je po nedeljski zmagi v Varni povedal trener Stojčo Stoev?

''Vesel sem vrnitve Marcelinha. Zadovoljen sem z njegovo kakovostno igro, ne pa tudi z njegovim obnašanjem. O tem sva se pogovorila. Kandidiral bo za dvoboj z Mariborom, ki je zelo disciplinirana ekipa. Čaka nas zahtevna naloga. Na srečo so vsi moji izbranci zdravi. Upam, da bo tako ostalo do povratne tekme z Mariborom,'' si trener trofejnega bolgarskega kluba želi, da bi se lahko proti Mariboru dvakrat predstavil z najmočnejšo zasedbo.

Prvi zvezdnik Ludogorca, 34-letni Marcelinho, je bil po poročanju bolgarskega Sportala po dvoboju mešanih občutkov. ''Vesel sem, da spet igram. Veliko časa me ni bilo na igrišču. Nisem pričakoval rdečega kartona, a o tem ne bi govoril. Važno je, da smo osvojili tri točke. Pripravljen sem za igro, garam na treningih,'' je pojasnil, da je nared za največje izpite, tudi četrtkov spopad z Mariborom.

Maribor bo v četrtek gostoval v Bolgariji. Ko je nazadnje gostoval v tej sezoni, je leta 2016 v Sofiji pri Levskemu ostal neporažen (1:1). Foto: Reuters

''Pred nami je najbolj pomembna tekma sezone. Z Mariborom se bomo pomerili za ligo Europa. Imamo dobro ekipo in verjamem, da si bomo priigrali dober rezultat,'' pa je po zmagi v Varni odvrnil Izraelec Biton, strelec prvega zadetka za Ludogorec. V polno bo skušal zadeti tudi v četrtek, ko se bo dvoboj med bolgarskim in slovenskim prvakom v Areni Ludogorec v Razgradu začel ob 19. uri. Povratna tekma play-offa kvalifikacij za evropsko ligo bo teden dni pozneje v Ljudskem vrtu.