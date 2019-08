Sporočilo Gajserja, ki krepi optimizem NK Maribor

Nogometaši Maribora so danes odpotovali v Bolgarijo, kjer jih v četrtek čaka ''prvi polčas'' play-offa kvalifikacij za evropsko ligo. Gostovali bodo pri osemkratnem zaporednem bolgarskem prvaku Ludogorcu. Njegovo zadnjo tekmo sta si v živo ogledala Saša Gajser in Zlatko Zahović. Prišla sta do zaključka, da bodo imele vijolice opravka z nadvse zahtevnim, a vseeno premagljivim tekmecem.

Na papirju ni dvoma. Vrednost ekipe in posameznikov, forma v domačem prvenstvu, evropski uspehi v sezoni 2018/19 … Vse se nagiba v korist Ludogorca, serijskega prvaka Bolgarije, ki je po letu 2011, ko se je prvič uvrstil med najboljše bolgarske klube, še vselej končal prvenstvo na prvem mestu.

Klub iz Razgrada, enega manjših bolgarskih mest z vsega 30 tisoč prebivalci, je po zaslugi lastnika, bogatega podjetnika Kirila Domuščijeva, izboljšal prav vse. Okrepil je igralsko zasedbo, prenovil stadion in postavil temelje klubski akademiji, ki prinaša rezultate. Nekdanji nižjeligaš je postal vladar bolgarskega nogometa, po hudem spodrsljaju na začetku evropske sezone, ko je dvakrat izgubil proti madžarskemu prvaku Ferencvarošu, pa se je hitro postavil na noge, preskočil vse nadaljnje evropske ovire do play-offa, v prvenstvu pa se zasidral na vrhu.

Primerjava bolgarskega in slovenskega prvaka:

Ludogorec Razgrad Maribor Vrednost ekipe 48,40 milijona evrov 14,18 milijona evrov Vrednost igralca 1,79 milijona evrov 0,49 milijona evrov Lestvica Uefe 58. mesto 79. mesto Najdražji igralec Cicinho (3,5) Luka Zahović (1,5) Starost ekipe 29,0 let 26,2 let Število tujcev 63 odstotkov 31 odstotkov Trener Stojčo Stoev (Bolgarija) Darko Milanič (Slovenija) Evropski uspehi 2x liga prvakov, 3x liga Europa 3x liga prvakov, 3x liga Europa Evropa 2018/19 skupinski del lige Europa 3. krog kvalifikacij za ligo Europa Domača sezona 2018/19 bolgarski prvak/četrtfinale pokala slovenski prvak/finale pokala Stadion Ludogorec Arena (10.500) Ljudski vrt (12.994)

Po podatkih Transfermarkt.de.

Izredna individualna kakovost v napadu

Saša Gajser in Zlatko Zahović sta si v nedeljo ogledala dvoboj v Varni. Foto: Urban Urbanc/Sportida V nedeljo je v zadnjem nastopu v derbiju 6. kroga bolgarskega prvenstva v gosteh premagal Černo More. Dvoboj v Varni si je v živo ogledala tudi mariborska delegacija. Sestavljala sta jo nekdanja slovenska reprezentanta, pomočnik trenerja Saša Gajser in športni direktor Zlatko Zahović. Spremljala sta napeto srečanje, v katero je Černo More povedel z 1:0, nato pa so branilci naslova iz Razgrada preobrnili rezultat (2:1) in zmagali. Zmagali so z desetimi igralci, saj je povratnik Marcelinho, ki je zaigral prvič po mesecu dni, pet minut pred koncem prejel rdeči karton.

''Ogled tekme je potrdil dozdajšnja spoznanja, predvsem o tem, da gre za moštvo, ki ima izredno individualno kakovost v napadu. S posamezniki, ki jih odlikujejo hitrost, sposobnost preigravanja, nepredvidljivost in raznovrstnost. To je njihova stalnica že vrsto let, kar dokazujejo rezultati, osem zaporednih naslovov prvaka in pet uvrstitev v skupinski del evropskih tekmovanj (dvakrat v ligo prvakov, trikrat v ligo Europa),'' je v poročilu za klubsko stran navedel Gajser in priznal, da Ludogorec za razliko od prejšnjih evropskih tekmecev NK Maribor v tej sezoni predstavlja povsem drugačno zgodbo.

Zvestoba Marcelinha, ki spominja na Tavaresa Marcelinho je bolgarski reprezentant in najboljši strelec Ludogorca na evropskih tekmah. Foto: Reuters Če so vijolice imele prej opravka s predstavnikom ''skandinavskega'' nogometa iz držav s severa Evrope, se bodo zdaj pomerile s prvakom dežele, ki leži na jugovzhodu Evrope. Prisega na številne tujce. Med njimi je največ Brazilcev. Zgodba prvega zvezdnika kluba Marcelinha nekoliko spominja na tisto Marcosa Tavaresa v mestu ob Dravi, saj je 34-letni Brazilec v Razgradu vse od leta 2011, po tem, ko je prejel bolgarski potni list, pa je postal še standarden član bolgarske izbrane vrste. Poleg številnih Brazilcev pa je slačilnica Ludogorca polna tudi tujcev iz drugih držav (Poljska, Romunija, Izrael, Argentina, Senegal, Kongo, Gvineja Bissau in Madagaskar), s pomočjo katerih si je Ludogorec ustvaril status vladarja bolgarskega klubskega nogometa.

Gajser: Sposobni smo izničiti glavne prednosti Ludogorca

Če bo Maribor izločil bolgarskega prvaka, si bo podaljšal evropsko sezono vsaj do decembra. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Ludogorec zagovarja drugačen slog igre od Valurja (prvak Islandije), AIK Solne (Švedska) in Rosenborga (Norveška), s katerimi so se v tej sezoni pomerili Mariborčani. Preskočili so uvodni oviri, proti norveškemu prvaku pa ostali praznih rok tako v Ljudskem vrtu kot tudi Trondheimu (obakrat 1:3). Niz evropskih porazov želijo prekiniti v četrtek v Razgradu, kjer bodo gostovali v Ludogorec Areni in si skušali zagotoviti dobro izhodišče za povratno srečanje, ki bo prihodnji četrtek (29. avgusta) v Ljudskem vrtu.

''Če primerjamo Ludogorec z našimi prejšnjimi nasprotniki v kvalifikacijah, so drugačni, že zaradi prej naštetih značilnosti igralcev. So pa drugačni tudi po načinu branjenja od dozdajšnjih treh tekmecev. Čaka nas zahteven izziv, zato moramo storiti vse, da bomo videli Maribor, ki bo v dveh tekmah pokazal vse, kar nas je krasilo v prejšnjih letih, ko smo igrali v ligi prvakov in ligi Europa. Sposobni smo tekmecem izničiti njihove glavne prednosti, potrebujemo pa odlično predstavo v Bolgariji in potem gremo s pomočjo navijačev na povratni tekmi v boj za novo izjemno vijol’čno zgodbo,'' je Gajser prepričan, da lahko Maribor razoroži osrednja orožja, s katerimi razpolaga Ludogorec, in na krilih najboljše predstave v tej sezoni prekriža načrte bistveno vrednejši ekipi bolgarskega prvaka.

Ludogorec je v prejšnji sezoni nastopil v skupinskem delu evropske lige. Foto: Reuters

Svoja opažanja iz Bolgarije je podobno kot športni direktor po vrnitvi v Slovenijo delil s trenerjem Darkom Milaničem, ki bo odredil taktiko, s katero bo v četrtek lovil pot do ugodnega razpleta. Maribor bo moral pokazati boljši obraz, kot ga je na zadnjih tekmah, v obrambi pa si proti kakovostnim posameznikom, ki gojijo napadalen slog igre pri Ludogorcu, ne bo smel privoščiti večjih napak. Bolgari so zmožni kaznovati prav vsako.

Prva tekma play-offa kvalifikacij za evropsko ligo med Ludogorcem in Mariborom se bo začela v četrtek ob 19.30, danes pa bodo slovenski prvaki opravili uraden trening v Razgradu.