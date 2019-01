Izdal, kaj od njih zahteva Matjaž Kek

Slovenska nogometna reprezentanca, v veliki večini sestavljena iz igralcev Prve lige Telekom Slovenije, se v La Cali še naprej pripravlja na četrtkovo prijateljsko tekmo v Marbelli proti kitajski selekciji do 25 let. Kot pravi napadalec Maribora Luka Zahović, za zdaj še ne vedo točno, kaj naj pričakujejo od tekmecev, a meni, da bo to kmalu jasno.

"Ne vem, kaj naj pričakujem, če povem po pravici. Verjetno ne bodo fizično zelo močni, bodo pa mogoče hitri, agresivni ... Mogoče se motim. Trener Igor Benedejčič je šel pogledat njihovo tekmo in nam bo danes ali jutri več povedal o njih," je pojasnil Zahović.

Za izbrano vrsto pod vodstvom Matjaža Keka so štirje treningi. "Priprave so super, vreme je lepo, pogoji so dobri, treningi kakovostni," je našteval mariborski napadalec in dodal, da je pod Kekom malo drugače kot pod prejšnjimi selektorji.

"Vsak trener ima svoje ideje, v kratkem času, kolikor smo skupaj, smo že začeli malo delati glede taktike. Od nas zahteva veliko energije in zbranosti v igri. Upamo, da se bomo čim bolje predstavili na četrtkovi tekmi," pove napadalec.

Tekma med Slovenijo in Kitajsko do 25 let bo v Marbelli na sporedu v četrtek ob 17. uri.

