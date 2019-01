Največje ime, na katero se je tokrat spomnil Kek

"Treniramo dobro, osredotočeni smo na svoje delo, vzdušje je dobro," po štirih treningih B-reprezentance Slovenije, ki se pod vodstvom Matjaža Keka pripravlja na četrtkovo neuradno prijateljsko tekmo proti reprezentanci Kitajske do 25 let, pravi Dejan Lazarević. Največje nogometno ime od vseh, na katera ob prvi akciji v svojem drugem mandatu računa novopečeni selektor.

Nekoč je bil velik up slovenskega nogometa, od katerega so veliko pričakovali tudi selektorji. Matjaž Kek v svojem prvem mandatu še ne, a takoj po njegovem odhodu s selektorske klopi se je nanj že ob debiju, na prijateljski tekmi novembra 2011 proti ZDA v Stožicah, nanj spomnil Slaviša Stojanović. To je bila tudi edina tekma pod njegovim vodstvom, ki jo je odigral, saj ga je skorajšnji najverjetnejši selektor Latvije "posojal" mladi reprezentanci. Njen selektor je bil takrat, zanimivo, še en nekdanji slovenski selektor Tomaž Kavčič.

Obetal je zelo veliko in pod Katančevim vodstvom pogosto igral

Na tekmi proti Angliji junija 2015. Foto: Vid Ponikvar Ko je člansko reprezentanco v roke dobil Srečko Katanec, je bilo priložnosti za igro veliko več. Med letoma 2013 in 2015 se je v izbrani vrsti Slovenije precej ustalil in v njenem dresu odigral še 19 tekem, zabil pa tudi en gol. Toda od novembra 2015 in povratne tekme dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2016 v Mariboru proti Ukrajini ga ni bilo več zraven. V klubih, ki se jih je na njegovi zelo razgibani nogometni poti do zdaj nabralo že kar deset, je namreč igral malo oziroma skoraj nič, zato se seveda ni mogel nadejati reprezentančnega vpoklica.

Tudi zdaj, ko Kek drugi selektorski mandat na klopi Slovenije začenja z januarsko akcijo B-reprezentance, v kateri so večinoma nogometaši iz prve slovenske lige, se verjetno ni nadejal, da se bo selektor spomnil nanj. Odkar je konec septembra po desetletju potepanja po tujini prišel v Domžale, je zbral le pet prvenstvenih nastopov, od tega le štiri v začetni enajsterici, a gola ni dočakal. Kljub temu je – verjetno predvsem zaradi statusa, ki ga je imel v preteklosti – po daljšem času spet oblekel reprezentančno opremo in se z veseljem odzval selektorjevemu klicu.

Lažje, ker ima že precej izkušenj

"Ker imam precej izkušenj z reprezentanco, je nekoliko lažje. Nekateri so tukaj prvič, nekateri smo že bili, a vsi imamo isti cilj. Imamo lepo priložnost, da se dokažemo. Dali bomo vse od sebe. Moramo se dobro pripraviti. Imamo vse možnosti, da uporabimo informacije, ki jih dobivamo na treningih in jih skušamo prenesti na igrišče. Če bo tako, nam bo lažje," je povedal 28-letni krilni napadalec Domžal Dejan Lazarević.

28-letni Ljubljančan v španski Marbelli pridno trenira pod vodstvom Matjaža Keka. Foto: nzs.si

"Treningi so zelo dobri, niso naporni. Treniramo dobro. Smo osredotočeni. Vzdušje je dobro. Počasi se navajamo na to, kar selektor zahteva od nas. Mislim, da smo pripravljeni. Vsi komaj čakamo na tekmo. Selektor od nas pričakuje predvsem to, da smo osredotočeni na svoje delo. Dajati moramo vse od sebe in narediti to, kar on zahteva od nas. Mislim, da smo na pravi poti. Z vsakim treningom je lažje. Vse bolj razumemo, kaj selektor zahteva od nas," pravi nogometaš, ki je igral v Italiji (Genoa, Torino, Padova, Modena, Chievo, Sassuolo), v Turčiji (Antalyaspor, Karabükspor) in nazadnje na Poljskem (Jagiellonia).

Pozna se, da ni opravil priprav. Zato je zima tako zelo pomembna.

Nekaj besed je Ljubljančan namenil tudi formi in polovici sezone, ki jo je opravil v dresu Domžal.

Iz Domžal je januarja 2017 odšel v Italijo. Septembra letos se je tja vrnil iz Poljske. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Lahko sem zadovoljen, čeprav je res, da se pozna, ker nisem opravil priprav, ampak potem sem ujel ritem, če temu lahko rečem tako. Mislim pa, da je glavni del pred nami. Moramo se dobro pripraviti. S formo sem zadovoljen. Počutim se dobro, a seveda vem, da moram to nadgrajevati in čim bolje trenirati, da bomo pripravljeni na prvo tekmo," je nekaj besed klubski tematiki za konec namenil nogometaš, ki se lahko pohvali s 34 nastopi (in dvema goloma) v prvi in 96 nastopi (in šestimi goli) v drugi italijanski ligi, 37 nastopov (in prav tako dva gola) pa je zabeležil tudi v vse močnejši prvi turški ligi.

To pa je življenjepis, ki je med vsemi 23 Kekovimi tokratnimi izbranci zagotovo najbolj zveneč. Pa čeprav je Lazarević do zdaj naredil veliko manj, kot smo od njega pričakovali …

