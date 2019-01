Kek izbral seznam, na katerem mrgoli novincev

Novopečeni selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kek je določil seznam 23 nogometašev, na katere bo računal za prijateljsko tekmo z reprezentanco Kitajske do 25 let, ki bo odigrala 24. januarja v Španiji. Mariborčan je za tekmo, ki ni v uradnem terminu Mednarodne nogometne zveze (Fifa), izbral večinoma igralce slovenskih klubov. S šestimi kandidati prevladujeta Maribor in Domžale.

Na prvem Kekovem seznamu, odkar se je vrnil na selektorski stolček, je enaindvajset nogometašev iz slovenske lige. Največ reprezentantov bosta v Španijo poslala Maribor in Domžale, vsak po šest. Ljubljanska Olimpija ima tri reprezentance, Mura in Aluminij po dva, Celje in Gorica pa enega. Tako se lahko s predstavniki na reprezentančnem seznamu Matjaža Keka pohvali kar sedem prvoligaških klubov. Nimajo ga le Rudar, Triglav in Krško, trije najslabši klubi v jesenskem delu.

"Cilj treningov in tekme, ki niso v uradnem terminu Fife je, da preverimo nekatera dodatna imena, ki bi lahko razširila reprezentančni kader. Večina igralcev prihaja iz slovenske lige, zato gre zahvala našim klubom, ki so omogočili prihod igralcev na reprezentančni teden, in NZS, ki je našla termin in nasprotnika," je ob objavi seznama, na katerem prednjačijo igralci slovenskih klubov, povedal selektor Kek.

Pričakuje velik motiv za dokazovanje

Med vpoklicanimi je tudi član Domžal Dejan Lazarević. Foto: Vid Ponikvar Slovenija se bo pomerila s kitajsko reprezentanco do 25 let, tekma bo v četrtek, 24. januarja ob 17. uri v Marbelli. "Kitajska reprezentanca do 25 let se že dalj časa pripravlja v Marbelli in je perspektiva za njihovo člansko reprezentanco," je o nasprotniku povedal Kek, ki ima jasna pričakovanja pred odhodom.

"Popolnoma jasno je, da so igralci v začetni fazi pripravljalnega obdobja, večina jih je v procesu treninga. To pomeni, da bomo lahko konkretno in usmerjeno delali. Pričakujem pravi pristop, velik motiv za dokazovanje in primerno obnašanje tako na igrišču kot izven njega. Moram priznati, da se sam izjemno veselim te akcije, ki mi bo dala informacije, ki jih želim, s tem pa sovpada tudi sestanek s trenerji prvoligašev, ki ga bom opravil na trenerskem licenčnem seminarju v Portorožu. To lepo zaokroža celotno akcijo, v kateri bom lahko videl, spoznal potencial igralcev, ki so na seznamu. Na koncu koncev nisem niti pričakoval, da bodo klubi iz tujine igralcem dovolili udeležbo na zboru," je selektr napovedal, da bo v kratkem opravil sestanek s trenerji klubov Prve lige Telekom Slovenije.

Nastopi se ne bodo šteli pod ''A'' reprezentanco Andres Vombergar in njemu podobni kandidati, ki so se prvič znašli na reprezentančnem seznamu, se 24. januarja v primeru nastopa proti Kitajski ne bodo beležili pod zgodovino A reprezentance. Foto: Mario Horvat/Sportida Nogometaši, ki bodo zastopali barve Slovenije na tekmi proti kitajski izbrani vrsti do 25 let, bodo s tem v arhivih Nogometne zveze Slovenije zabeleženi zgolj na seznamu tekem B reprezentance. Podobno kot njihovi predhodniki leta 2017, ki so na turnirju v ZAE pod vodstvom Srečka Katanca odigrali dve tekmi. Zato 24. januarja ne bo novincev, ki bi se prvič vpisali na večni seznam nastopov A reprezentance. Slednja bo prvo uradno tekmo v tem letu odigrala 21. marca, ko bo vstopila v kvalifikacijski ciklus za EP 2020 z gostovanjem v Izraelu.

Od tujcev le Delamea Mlinar in Korun

Nekdanji kapetan Olimpije Antonio Delamea Mlinar se dokazuje v ZDA. Foto: Vid Ponikvar Na seznamu triindvajseterice sta le dva reprezentanta, ki igrata v tujini. Antonio Delamea Mlinar se bo v Slovenijo odpravil iz ZDA, Uroš Korun, ki bo prvič v članski reprezentančni selekciji, pa bo prišel s Poljske.

"Delamea Mlinar je na začetku priprav kot igralci iz naše lige, medtem ko je Korun zaigral na nekaj tekmah ob koncu sezone po poškodbi. V poljski ligi je ob koncu igral na zanimivem mestu, ki lahko v prihodnje postane deficitarno. Želel sem si še nekatera druga imena, ampak izhajam iz tega, da posamezniki ne pomenijo nič. Imamo nekaj igralcev z reprezentančnimi izkušnjami, nekaj je novih imen, nekaj pa je mladih in perspektivnih, ki so nase opozorili skozi igranje v ligi. Morda bi se še našel kdo, ampak ta izbor je končen in spremeni ga lahko le kakšna poškodba oziroma odpoved," je dal vedeti, da se bo seznam spreminjal le še zaradi višje sile.

Slovenija se bo v Španijo odpravila 19. januarja, v domovino pa se selektor Kek in njegovi izbranci vrnejo dan po tekmi s Kitajsko.

Seznam reprezentance (po abecedi):



Matic Črnic (NK Olimpija Ljubljana), Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution, ZDA), Amir Dervišević (NK Maribor), Gaber Dobrovoljc (NK Domžale), Adam Gnezda Čerin (NK Domžale), Dino Hotić (NK Maribor), Luka Janžekovič (NK Aluminij), Tilen Klemenčič (NK Domžale), Denis Klinar (NK Maribor), Uroš Korun (Piast Gliwice, Poljska), Dejan Lazarević (NK Domžale), Jan Mlakar (NK Maribor), Dejan Petrović (NK Aluminij), Rudi Požeg Vancaš (NK Celje), Gregor Sikošek (NK Domžale), Rok Sirk (NŠ Mura), Grega Sorčan (ND Gorica), Klemen Šturm (NŠ Mura), Amedej Vetrih (NK Domžale), Nejc Vidmar (NK Olimpija Ljubljana), Andres Vombergar (NK Olimpija Ljubljana), Blaž Vrhovec (NK Maribor), Luka Zahović (NK Maribor).