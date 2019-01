Zakaj so v Mariboru ugodili Matjažu Keku in zakaj Srečku Katancu niso

''Stvari se menjajo. Tudi mišljenje in odzivi. Prav je, da nimaš vedno enakega odziva na isto stvar. To ni nič nenavadnega. Uradnega spiska še ni, a bomo igralce seveda spustili,'' je ob torkovem torkovem prvem treningu Mariborčanov v letu 2019 trener Darko Milanič precej nespretno pojasnil, zakaj bodo njegovi nogometaši novemu selektorju Matjažu Keku za prijateljsko tekmo izven reprezentančnega premora proti Kitajski na voljo, medtem ko takratni selektor Srečko Katanec na Mariborčane januarja 2017 v podobnih okoliščinah za prijateljski tekmi proti Savdski Arabiji in Finski ni mogel računati.

Ker je Kek Mariborčan, Katanec pa Ljubljančan in predvsem zaradi preteklosti, ki jo imata Zlatko Zahović in Katanec, je odločitev Mariborčanov dvignila precej prahu in ni jih malo, ki so prepričani, da je šlo pred dvema letoma za potezo, ki so ji botrovale zamere iz preteklosti.

Zaradi tega je športni direktor Maribora danes, ko ga je ekipa Planet TV obiskala v njegovi pisarni Ljudskega vrta, spregovoril tudi o tem in pojasnil, zakaj tokrat da, pred dvema letoma pa ne.

Nikoli niso razmišljali o tem, kdo je selektor

"Nikoli nismo razmišljali o tem, kdo je selektor," trdi Zlatko Zahović. Foto: Planet TV "V našem klubu nismo nikoli razmišljali o tem, kdo in zakaj je selektor, ampak želimo odgovarjati predvsem strokovno. Razlika med turnejama je velika. Tista je bila 3. januarja, kar pomeni, da bi morali naši nogometaši direktno z dopusta in odirati prvo tekmo. To se nam je zdelo neprofesionalno in neodgovorno. Ne od selektorja, ampak od nas, če bi jim kaj takega dovolili. Lahko bi se poškodovali, saj niso imeli ritma. Plačujemo jih zato, da so vedno pripravljeni. To bi bilo z naše strani zelo neodgovorno," je povedal Zahović.

"Maribor je klub najvišje možne profesionalne ravni, od katerega se pričakujejo dobri treningi, dobre priprave, dobra podpora in lovorike. Z naše strani bi bilo to takrat neodgovorno. Zdaj je situacija drugačna. Nogometaši se zberejo 19. januarja. Pripravljeni so za prve prijateljske tekme. To je edini razlog. Ne glede na to, da marsikdo misli drugače. To vam zagotavljam. Nekateri ljudje si drugače razlagajo stvari, ker ne gledajo strokovno. Jih pa razumem," je v izjavi novinarju Planet TV povedal Zahović in operiral z dejstvi.

Trdili so, da so bili na NZS prepozni, ampak ...

Leta 2017 je bil zbor Katančeve čete pred odhodom v Združene arabske emirate, kjer so Slovenci odigrali dve tekmi, 3. januarja, nogometaši Maribora pa so prvi trening opravili šele devet dni pozneje (Slovenija je tekmi odigrala 10. in 13. januarja). Letos je termin zamaknjen za približno dva tedna. Letos so imeli Mariborčani prvi trening v novem letu 8. januarja, Kek pa bo nogometaše, na katere bo računal, predvidoma zbral 19. januarja, tekma s Kitajsko pa bo 24. januarja.

Med tistimi, na katere je lahko januarja 2017 računal Srečko Katanec, ni bilo nobenega člana Maribora. Foto: Vid Ponikvar

Zanimivo je le še eno dejstvo, in sicer to, da so Mariborčani pred dvema letoma v daljšem sporočilu za javnost razlog za to, da njihovih članov ne bo h Katancu, obrazložili na nekoliko drugačen način. "NZS nam je vabilo na turnejo, ki sovpada z začetkom naših klubskih priprav, poslala, žal, prepozno," so med drugim zapisali takrat.

Po zagotovilih, ki smo jih dobili na Nogometni zvezi Slovenije, pa je bil protokol obveščanja krovne slovenske nogometne organizacije o tem, kdaj in kako, povsem identičen (in tudi pravočasen), kot je bil letos.

Glede na to, da so se Mariborčani z omenjeno izjavo za javnost javili 9. decembra, torej en mesec pred tekmama s Savdsko Arabijo in Finsko, letošnja tekma proti Kitajski pa je bila uradno potrjena šele na zadnji dan starega leta (31. decembra), jim gre verjeti ...

Po objavi informacije, da NK Maribor kot edini iz slovenskega klubskega tekmovanja ni potrdil udeležbe igralcev na prijateljskih tekmah v Abu Dabiju, objavljamo pojasnilo iz Ljudskega vrta.



NK Maribor je v dogovorjenem roku odgovoril na dopis Nogometne zveze Slovenije s temeljito obrazložitvijo. Vsekakor smo želeli ugoditi želji, saj nam je akcija, v kateri bi bila reprezentanca sestavljena iz igralcev slovenske lige, zelo všeč, zato smo se problematiki posvetili poglobljeno in iz večih zornih kotov. Med NZS in našim klubom nikdar ni bilo težav glede udeležbe igralcev na reprezentančnih akcijah. Tudi v tem primeru ni razloga za negativo ali morebitne polemike.



Glede na to, da se v klubu trudimo organizirati vse zadeve na najvišjem nivoju, so naše priprave in vse prihodnje aktivnosti že vnaprej določene. Prav tako je odmerjen premor za igralce po dolgi sezoni. NZS nam je vabilo na turnejo, ki sovpada z začetkom naših klubskih priprav, poslala, žal, prepozno. Igralci so že dobili načrt priprav, od oktobra so seznanjeni, kdaj imajo naslednje po končanih obveznostih po zadnji tekmi. Razdelano je, kdaj je čas odhoda na priprave, s katerim prevozom gredo, prav tako vse o terminih tekem, ko bodo nasprotniki v pripravljalnem obdobju Zenit, Ludogorec, Krasnodar, Arsenal Tula in Budućnost med bivanjem v Turčiji. Nafta in ZTE pa v začetnem ter Rudar ob zaključnem delu priprav na domačih tleh.



Obdobje, ki sledi, pomeni edino možnost za večji premor igralcev in klubskim obveznostim so prilagodili tudi termine svojih počitnic z družinami. Igralci do začetka januarja ne bodo trenirali in ne bodo fizično pripravljeni za igranje tekem, kar pomeni tudi nevarnost poškodb v času priprav za nadaljevanje sezone, tako da iz zdravstvenega vidika nismo bili za nastop v tem času. Izključno ti razlogi so privedli do odločitve, da se naši člani ne udeležijo te akcije slovenske reprezentance.