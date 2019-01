Mijatović zaželel srečo, Kek poskrbel za nagovor. Reprezentanti že v Španiji.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Selektorja Matjaža Keka in nogometaše je prišel pozdravit tudi Radenko Mijatović. Foto: nzs.si

Velik del slovenskih nogometašev, na katere bo novi selektor Matjaž Kek računal na prijateljski tekmi B-reprezentance proti selekciji Kitajske do 25 let, se je včeraj zbral na Brdu pri Kranju. Danes so v zgodnjih jutranjih urah z Brnika že poleteli proti Španiji.

Že včeraj zvečer je bilo v tradicionalni reprezentančni bazi na Brdu pri Kranju pestro, saj je selektor Matjaž Kek zbral nogometaše za prvo akcijo v svojem drugem selektorskem mandatu. Preizkus B-reprezentance, v kateri utegne najti nekaj tistih, na katere bo računal na prvi "pravi" akciji, ko bo šlo marca ob začetku kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 zares.

Predsednik NZS prepričan o lepših časih

Povratnik na slovensko klop je zbrane fante, med katerimi prevladujejo nogometaši iz prve slovenske lige, med njimi pa sta le dva takšna, ki si kruh služita v tujini (Antonio Delamea Mlinar in Uroš Korun), nagovoril ter poudaril, da reprezentančni grb predstavlja veliko čast in ponos, takšno dojemanje reprezentance pa pričakuje tudi od nogometašev.

Na Brdo je prišel reprezentante pozdravit tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, ki je strokovnemu vodstvu in igralcem zaželel uspešne priprave, ob tem pa poudaril, da verjame v boljše reprezentančne čase. "Prepričan sem, da se bo Slovenija z novim selektorjem vrnila tja, kjer je njeno mesto in kjer je nekoč že bila," je povedal prvi mož slovenskega nogometa.

Na včerajšnjem zboru je bilo sproščeno vzdušje. Selektorju se je odzvalo vseh 23 igralcev. Foto: nzs.si

Prišli so vsi, pričakalo jih je sončno vreme

Reprezentanca, v kateri manjkajo skoraj vsi najboljši slovenski nogometaši, ki niso mogli priti, saj gre za termin zunaj uradnih reprezentančnih terminov, zato jih klubi niso pustili zraven, je danes zjutraj že odpotovala proti Marbelli. Tam se bo pripravljala do četrtka, ko se bo pomerila z reprezentanco Kitajske do 25 let.

V Španiji, kamor je vseh 23 nogometašev pripotovalo malce po 12. uri, jih je pričakalo pretežno sončno vreme, temperature pa so okoli 15 stopinj Celzija, torej precej ugodne za treninge in priprave, ki Keka in njegove izbrance čakajo v prihodnjih dneh. Danes popoldne bodo že imeli prvi trening.