Matjaž Kek: Naj mi nekdo pokaže tega genija #video

Prvič se je zgodilo, da je selektor na skupnem sestanku predstavil svojo vizijo sodelovanja vsem prvoligaškim klubom, kjer je večkrat poudaril, da lahko na vseh ravneh napredujejo le s skupnimi močmi.

''En človek ne more narediti nič. Najprej je treba vse skupaj zbrati, selekcionirati in na to vse skupaj predstaviti. V dveh skupnih treningih ne moreš narediti čudeža. Če obstaja, naj mi nekdo pokaže tega genija, da mu čestitam,'' meni 57-letni slovenski strokovnjak.

Ve, kaj bi rad videl

Foto: Žiga Zupan/Sportida Kek želi dobiti tudi odgovor na vprašanje, ali lahko selekcija prvoligaških fantov ponudi alternativo za preverjen kader evropskih legionarjev.

''Vem, kaj bi rad videl na tej tekmi. To bo reprezentanca, ki ni sestavljena iz najboljših slovenskih fantov, bo pa to še vedno slovenska reprezentanca, sestavljena iz fantov, ki so trenutno 'creme dela creme' naše lige,'' še dodaja.

Zahović prepričan, da so dovolj dobri Zlatko Zahović verjame, da Matjaž Kek ne bo razočaran. Foto: Planet TV Nobenega dvoma o tem, da so fantje, ki igrajo v najmočnejši slovenski ligi, dovolj kakovostni, nima športni direktor Zlatko Zahović: ''Mislim, da so dovolj dobri. Se bo pa spet nekdo našel, ki bo rekel, da je poudarek na NK Maribor. Tri lige prvakov in tri lige Europa … mislite, da niso sposobni? Seveda, da so, to je evropski nivo,'' razmišlja oče Zahović, ki bo v reprezentanci navijal tudi za sina Luko. Tudi domžalski trener Simon Rožman meni, da lahko take akcije prinesejo veliko dobrega: ''Zelo je pomembno, da celoten strokovni štab reprezentance dobi vpogled v kvaliteto in potencial. In to je tista prava stvar za ustvarjanje prve slike.''

Največ jih imata Maribor in Domžale

Največ reprezentantov bosta v Španijo poslala kluba iz Domžal in Maribora, vsak po šest. Tri reprezentante bo prispevala ljubljanska Olimpija, Aluminij in Mura po dva, Celje in Gorica pa po enega.

Kek ne skriva visokih pričakovanj. Pa tudi v okviru finančnih in organizacijskih zmožnosti NZS želi poiskati najboljše rešitve na novi poti do vrhunskega rezultata.

Seznam kandidatov za tekmo proti Kitajski (23): Vratarji: Luka Janžekovič (NK Aluminij), Grega Sorčan (Gorica), Nejc Vidmar (Olimpija Ljubljana). Branilci: Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution, ZDA), Gaber Dobrovoljc (Domžale), Tilen Klemenčič (Domžale), Denis Klinar (Maribor), Uroš Korun (Piast Gliwice, Poljska), Gregor Sikošek (Domžale), Klemen Šturm (Mura). Zvezni igralci: Matic Črnic (Olimpija Ljubljana), Amir Dervišević (Maribor), Adam Gnezda Čerin (Domžale), Dino Hotić (Maribor), Dejan Lazarević (Domžale), Dejan Petrović (Aluminij), Rudi Požeg Vancaš (Celje), Amedej Vetrih (Domžale), Blaž Vrhovec (NK Maribor). Napadalci: Jan Mlakar (Maribor), Rok Sirk (Mura), Andres Vombergar (Olimpija Ljubljana), Luka Zahović (Maribor). Na seznamu triindvajseterice sta le dva reprezentanta, ki igrata v tujini. Antonio Delamea Mlinar se bo v Slovenijo odpravil iz ZDA, Uroš Korun, ki bo prvič v članski reprezentančni selekciji, pa bo prišel iz Poljske.

