Zdaj je dokončno jasno: Mandarić je odpisal Kronavetra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Olimpiji so danes pod vodstvom novega trenerja Roberta Pevnika odpotovali na priprave v Čatež, kjer bodo ostali 12 dni. Na seznamu nogometašev, ki so odšli tja, ni Roka Kronavetra. Zdaj je dokončno jasno, da je Mariborčan, ki je Olimpiji prinesel dva naslova državnega prvaka, odpisan in za Olimpijo, ki ji je prinesel dva prvenstvena naslova, ne bo več igral.