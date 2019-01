Kapetan Olimpije s Pevnikom pisal lepo zgodbo, a se je nato zalomilo #video

Usoda nogometašev je nepredvidljiva. Zlasti pri Olimpiji, kjer se kadrovske spremembe dogajajo tako pogosto, da so v obdobju, ko je gospodar zeleno-belih Milan Mandarić, postale stalnica.

Bogati predsednik z ljubljanskim klubom marljivo kopiči lovorike, vitrine pa želi še dodatno popestriti v spomladanskem delu, v katerem bo Olimpija branila dvojno slovensko krono. Na zahtevno pot, saj zmaji za vodilnim Mariborom zaostajajo kar devet točk, se bo podala v nekoliko spremenjeni igralski podobi. Nov bo tudi kapetan.

Ivačič je že skoraj podpisal za Portland, a ...

Nejc Vidmar na prvem letošnjem treningu. Ta meseca ga čakajo posebne priprave tudi v Španiji, ko ga bo vodil selektor Matjaž Kek in pripravljal za nastop na dvoboju proti kitajski zasedbi do 25 let. Foto: Vid Ponikvar Kapetanski trak se vrača na roko Nejca Vidmarja, ki je v zadnjih sezonah doživljal kalvarijo z zdravjem, izgubil status prvega vratarja in ostal brez reprezentančnih vpoklicev, po novem pa bo predstavljal enega najpomembnejših členov Olimpije.

''Načeloma je stvar glede odhoda Aljaža Ivačiča dokončna, a dokler ni končnega podpisa, ni v nogometu rešena prav nobena zadeva,'' se 29-letni Ljubljančan že privaja na vlogo prvega vratarja, saj je Aljaž Ivačič tik pred sklenitvijo pogodbe z ameriškim klubom Portland Timbers, ki igra v ligi MLS.

S Pevnikom ne sodeluje prvič Robert Pevnik je z Nejcem Vidmarjem sodeloval že v Domžalah. Foto: Vid Ponikvar Vidmar vseeno opozarja, da bo lahko konkretneje kot prvi vratar spregovoril šele takrat, ko bo Ivačič tudi uradno zapustil državnega prvaka. Takrat bo priložnost doletela izkušenega vratarja, ki nosi Olimpijo globoko v srcu in se je pred tremi leti preselil v Stožice iz Domžal, kjer je v preteklosti že sodeloval z Robertom Pevnikom. ''Od tega je že skoraj deset let. Tam smo pisali lepo zgodbo. Vsaj na začetku, ko smo bili na vrhu (Domžale so bile pod vodstvom Pevnika nepremagane do devetega kroga, mladi Vidmar pa je občasno grel klop, op. p.), potem pa se je stvar malce zalomila (Pevnik je od devetega do 15. kroga na sedmih tekmah zbral le dve točki, nato pa zapustil klop Domžal v začetku novembra, op. p.). Upam, da bomo šli pri Olimpiji po drugih tirnicah,'' si želi rezultatskih uspehov pod vodstvom novega trenerja. S Konjičanom je sodeloval leta 2008 pri Domžalah še kot najstnik. O njem ima pozitivno mnenje. ''Okoli njega ne vidim nobenih slabih zadev. Pri Domžalah smo zelo dobro sodelovali.'' Sportal Kek izbral seznam, na katerem mrgoli novincev

O ciljih konkretneje takrat, ko bo sestavljena ekipa

Z Olimpijo brani dvojno krono. Foto: Vid Ponikvar Srčno upa, da ga zdravje, zdaj ko se mu pri Olimpiji po daljšem času nasmiha osrednja vloga na položaju čuvaja mreže, ne bo pustilo na cedilu.

''V zadnjem letu sem bil k sreči zdrav. Upam, da bo tako tudi ostalo. Manjka mi kilometrine, potrebujem tekme, zato želim normalno oddelati priprave, da se mi vrne občutek varnosti. Na zadnji tekmi v Novi Gorici (Olimpija je zmagala s 3:1, to je bila zadnja tekma pod vodstvom Zorana Barišića, op. p.) sem po eni strani branil solidno, po drugi pa vem, da bi se lahko pri najstrožji kazni odzval drugače,'' se zaveda, da potrebuje za še višjo stopnjo samozavesti več tekem.

V spomladanskem delu jih ne bo manjkalo, saj Olimpijo čaka še boj za pokalno lovoriko. Vidmar se noče zaletavati v napovedih. ''Cilji Olimpije so ne glede na ekipo isti, a moramo najprej v celoti sestaviti ekipo. Ko bomo videli, kakšna je, bomo lahko konkretneje ocenili, ali gremo lahko realno v napad ali pa bo treba iti tekmo po tekmo,'' je previden Ljubljančan, ki ne skriva goreče ljubezni do Olimpije. Slednje ne skriva niti njegov donedavni soigralec Branko Ilić, ki se je pred dnevi poslovil od soigralcev. Zapustil je Olimpijo, kapetanski trak pa skupaj z namestnikom Arisom Zarifovićem predal Vidmarju.

Fotogalerija prvega treninga Olimpije v tem letu, fotograf Vid Ponikvar:

1 / 48 2 / 48 3 / 48 4 / 48 5 / 48 6 / 48 7 / 48 8 / 48 9 / 48 10 / 48 11 / 48 12 / 48 13 / 48 14 / 48 15 / 48 16 / 48 17 / 48 18 / 48 19 / 48 20 / 48 21 / 48 22 / 48 23 / 48 24 / 48 25 / 48 26 / 48 27 / 48 28 / 48 29 / 48 30 / 48 31 / 48 32 / 48 33 / 48 34 / 48 35 / 48 36 / 48 37 / 48 38 / 48 39 / 48 40 / 48 41 / 48 42 / 48 43 / 48 44 / 48 45 / 48 46 / 48 47 / 48 48 / 48

''V Branku Iliću sem imel dobrega učitelja. Upam, da sem marsikaj odnesel od njega. Učil sem se od najboljšega. Na žalost se je njegova pot tu končala. Kot kapetan bom skušal Olimpijo najbolje voditi naprej. Upam, da mi bodo igralci priskočili na pomoč, bo pa težko,'' se je znašel pred velikim izzivom, a verjame, da mu bo kos. Tako tudi kot sodelovanju z novim trenerjem za vratarje. Dina Šeremeta je nasledil nekdanji reprezentančni vratar Boško Bošković.

Vratarji so dobra stran Olimpije

Po šampionski sezoni 2015/16 je v Prvi ligi Telekom Slovenije branil le na 11 tekmah. Foto: Urban Urbanc/Sportida Vidmar poudarja, da to ni enostavna sprememba, a se bo kot profesionalec temu prilagodil. ''Ni enostavno, a naprej gledam pozitivno. Verjamem, da bo zgodba podobna kot prej. Vratarji so bili dobra stran Olimpije,'' je spomnil na zadnje sezone, v katerih so se med vratnicami izmenjevali tako Vidmar, Ivačič kot tudi obetavni Rok Vodišek, ki se je poleti preselil v Italijo, kjer skuša opozoriti nase pri Genoi.

Vidmarju pogodba z ljubljanskim klubom poteče po koncu aktualne sezone, a upa, da bo pred tem podaljšal sodelovanje. Ima ogromen motiv. ''Rad bi se vrnil na gol in nekaj vrnil Olimpiji, čeprav ni v tem času dobila veliko od mene. Rad bi si dokazal, da sem še vedno vreden tega,'' je razkril veliko željo, s pomočjo katere mu spomladi ne bo manjkalo motivacije.

Takoj podpiše, da ostane Kronaveter

Kakšno bo mnenje Fabijana Komljenovića glede Roka Kronavetra? Foto: Vid Ponikvar V preteklosti je bil goreč navijač Olimpije, se pogosto družil z navijači na tribunah, zdaj bo (spet) kapetan. Ga kaj skrbi, da bi lahko vse spremembe, v oči bode kar pet trenerskih zamenjav v prvem delu sezone, negativno vplivale na obisk gledalcev? So ljudje, ki jim ni vseeno za usodo Olimpije, že malce siti ponavljajočega se vzorca sprememb?

''Težko rečem … Če sem se kaj naučil pri Olimpiji, sem se v prejšnjih letih, ko sem bil prvič kapetan. Naučil sem se, da se moram malce umakniti od tega in dati čustva na stran. Čeprav je včasih težko, bom skušal ostati osredotočen le na igrišče, ne pa na tiste stvari okoli. Čeprav je to včasih skoraj nemogoče, se da. Upam, da nas bodo podprli tisti, ki so pravi in so z nami v dobrem in slabem. Vemo, da ni enostavno, a želimo jim vrniti v enaki meri z zmagami in dobrimi rezultati.''

Ivan Lendrić, Branko Ilić in Aris Zarifović so že zapustili Ljubljano. Jim bo sledil Rok Kronaveter? ''Nehvaležno vprašanje. Nisem pravi naslov za to. Kot soigralec vem, kaj je Rok naredil za nas v zadnjih letih. Takoj podpišem, da ostane, ker je dodana vrednost. Je naš prvi strelec, čeprav ni klasični napadalec, tako da ni dileme. Če bi lahko izbiral, bi takoj izbral, da ostane. Nisem pa pravi naslov, o tem odločajo drugi,'' je izrazil svoje mnenje, a tudi zavedanje, da o tem, ali bo izkušeni Mariborčan še naprej del zmajevega gnezda, odloča vodstvo kluba.

Nima niti 30 let, a je že tretji najstarejši

Čez noč se je znašel med najstarejšimi igralci Olimpije. Foto: Vid Ponikvar Predsednik Mandarić je po koncu jesenskega dela pojasnil, da namerava pomladiti moštvo Olimpije in dati večjo priložnost mlajšim igralcem. Vidmar je, čeprav bo šele konec marca dopolnil 30 let, postal čez noč eden najstarejših. Starejša sta le Kronaveter (32 let) in Srb Marko Putinčanin (31). ''Sploh se ne počutim, da sem med najstarejšimi,'' Ljubljančan stežka dojema, kako hitro teče čas, odkar se je pridružil Olimpiji.

''Moj primarni cilj je, da prikažem dobre predstave skupaj z ekipo na igrišču, potem pa mi bodo mlajši fantje lažje sledili,'' je še povedal novi kapetan Olimpije, tudi rekorder Prve lige Telekom Slovenije po nepremaganosti. Leta 2014 je ostal nepremagan kar 1.002 minuti. Takrat, ko je branil še za Domžale ...