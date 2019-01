Vesela novica za novega trenerja Olimpije

Nogometaši zeleno-belih so v leto 2019 vstopili brez trenerja, nato pa je vodstvo Olimpije v torek na vroči stolček postavilo dozdajšnjega trenerja mladinske zasedbe Roberta Pevnika. Priprave na spomladanski del sezone, v katerem bodo skušali ubraniti dvojno krono, so začeli v sredo. V prostorih Laboratorija za športno medicinsko diagnostiko in fiziološkega laboratorija Fakultete za šport v Ljubljani so začeli testiranja, ki bodo novopečenemu trenerju in njegovim sodelavcem v veliko pomoč pri podajanju ocene o trenutni pripravljenosti varovancev.

Prvi je s testiranjem na Fakulteti za šport v Ljubljani opravil Goran Brkić, ki je pozdravil poškodbo gležnja in bo predvidoma v ponedeljek začel s polno vadbo.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/w1pgIX9hp3 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 9, 2019

Med njimi zagotovo ne bo Branka Ilića, Arisa Zarifovića in Ivana Lendrića, ki so že zapustili Olimpijo, sledilo pa bi lahko še nekaj odhodov. Je pa za veselo novico poskrbel Goran Brkić.

Srbski zvezni igralec, znan po natančnih izvajanjih prostih strelov, a tudi smoli z zdravjem, je prebil led na testiranjih. Prvi se je podal na delo na Fakulteti za šport in dokazal, da je poškodba gležnja, zaradi katere je v jesenskem delu zbral le štiri nastope, že preteklost. Jeseni je nazadnje zaigral 2. septembra 2018, na igrišču pa je v tej sezoni prebil le 231 minut. Brkić v četrtek, ko bo trener Pevnik vodil prvi trening Olimpije v tem letu, še ne bo na razpolago, se bo pa pridružil soigralcem v polnem obsegu dela že v ponedeljek.

Zmaji tudi proti Uremoviću, Benku in Kirmu

Pevnik bo prvi trening vodil v četrtek. Foto: NK Olimpija/SPS Takrat se bo zasedba Olimpije odpravila na 12-dnevne priprave v Terme Čatež. Priprave na spomladanski del sezone bo po vrnitvi iz Posavja nadaljevala v Ljubljani, 1. februarja pa se bo odpravila v Turčijo. V Beleku se bo mudila slaba dva tedna, na štirih prijateljskih tekmah pa se bo pomerila s prvoligaškimi klubi iz Avstrije, Slovaške, Rusije in Uzbekistana.

Udarila se bo tudi z Rubinom iz Kazana, za katerega igra nekdanji branilec Olimpije Filip Uremović. To ne bo edina tekma, na kateri se bodo zmaji pomerili s klubom, kjer igra nekdanji član zmajev. Pri Varaždinu - dvoboj z zmaji bo 19. januarja predvidoma v Brežicah - igra nekdanji napadalec Olimpije Leon Benko, pri drugoligašu Bravu, s katerim se bodo zmaji pomerili 29. januarja v Ljubljani, pa bo kariero nadaljeval nekdanji reprezentant Andraž Kirm.