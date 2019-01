Mandarić se je odločil, znan je novi trener Olimpije

Nogometaše Olimpije bo v spomladanskem delu Prve lige Telekom Slovenije vodil Robert Pevnik. Konjičan, ki bo prihodnji mesec dopolnil 50 let, ne skriva, da je vodenje ljubljanskega kluba zanj čast, ponos in privilegij. Pred tem je v zmajevem gnezdu skrbel za razvoj mladinske zasedbe, pri tem pa tesno sodeloval z vodjo mladinskega pogona, nekdanjim hrvaškim reprezentantom Fabijanom Komljenovićem.

Dan pred začetkom priprav, nogometaši Olimpije jih bodo začeli v sredo, je vodstvo ljubljanskega kluba sporočilo, da je izbralo novega trenerja. Naslednika Zorana Barišića, ki je vroči stolček zeleno-belih zapustil po zgolj enem porazu na 16 srečanjih, a tudi devetih točkah zaostanka za jesenskim prvakom Mariborom, niso iskali drugje, ampak so ga našli v klubu.

Novi trener je namreč postal Robert Pevnik. Devetinštiridesetletni Konjičan je navezan na Olimpijo, s katero je v karieri sodeloval v različnih vlogah. Kot igralec in tudi kot trener. Nazadnje je vodil mladinsko selekcijo, Olimpija pa je odločitev predsednika Milana Mandarića, da mu zaupa trenersko paličico prvega moštva, obrazložila kot del nove strategije kluba, ki predvideva dolgoročno opredelitev za lastni kader.

Zimski prestopni rok je pri Olimpiji že prinesel nekaj sprememb. Klub so zapustili kapetan Branko Ilić, Aris Zarifović in Ivan Lendrić, v kratkem pa bi jih lahko sledilo še nekaj nogometašev, zlasti tistih, ki so pri ljubljanskem klubu deležni visokih prejemkov. Predsednik Mandarić je po sramotnem porazu v Kidričevem, ko je Olimpija proti bodočemu tekmecu v polfinalu pokala Slovenije Aluminiju izgubila kar z 2:6, napovedal številne reze.

Pevnik: Velika odgovornost in izziv

Pevnik je nazadnje vodil člansko ekipo Celja, pri Olimpiji pa je v jesenskem delu vodil mladinsko selekcijo. Foto: Vid Ponikvar V želji, da bi osrednjo moč Olimpije v prihodnje pomenili zlasti mlajši igralci iz lastnega podmladka, je na trenerski stolček povabil Pevnika. Dozdajšnji trener mladincev je tako storil velik korak naprej, saj bo imel namesto z nadarjenimi igralci v prihodnje opravka s člani Olimpije, ki na sončni strani Alp v tej sezoni branijo dvojno krono.

"Zame je velika čast, ponos in privilegij biti trener najboljšega kluba v državi, po drugi strani pa tudi velika odgovornost in izziv. Sem samozavesten in pripravljen na to nalogo. Imamo odlično ekipo in verjamem, da bomo dosegli dobre rezultate," je optimističen Pevnik.

Olimpija je tako po srbskih strategih Iliji Stolici in Aleksandru Linti, večkratnem domačem dežurnem ''gasilcu'' Safetu Hadžiću in Avstrijcu Zoranu Barišiću, ki je v tem delu Evrope deležen velikega trenerskega spoštovanja in ugleda, izbral že petega trenerja v tej sezoni. Pa čeprav se spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije sploh še ni začel …