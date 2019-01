Aris Zarifović: Dali ste mi občutek, da sem imel še eno družino

Iz NK Olimpija Ljubljana so sporočili, da Aris Zarifović, ki je bil v klubu od poletja 2012, ni več član slovenskih državnih in pokalnih prvakov. Klub je ugodil njegovi želji po odhodu v tujino.

Aris Zarifović je eden vidnejših členov pri vseh treh osvojenih lovorikah v zadnjih letih, je pa tudi tretji igralec Olimpije po številu nastopov na večnih derbijih. Več od njega (22) sta jih zbrala zgolj Nihad Pejković in Dušan Kosič.

"Velika hvala navijačem. Za vsak glas, vsak aplavz, podporo in prihode na tekme. Dali ste mi občutek, da sem imel še eno družino," je ob čustvenem slovesu dejal Zarifović.#HvalaAris pic.twitter.com/htkZoNgG32 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 8, 2019

Spominjal se bo le lepih trenutkov

Spominjal se bo le lepih trenutkov"V življenju pride čas, ko se neko obdobje konča in začne novo. Vsem vam, hvala! Hvala strokovnemu štabu za prave usmeritve, konstruktivne kritike, vlivanje poguma in motivacijo. Hvala soigralcem za iskrena prijateljstva, skupne cilje in pripadnost. Velika hvala navijačem. Za vsak glas, vsak aplavz, podporo in prihode na tekme. Dali ste mi občutek, da sem imel še eno družino," je ob čustvenem slovesu dejal Zarifović."V skoraj sedmih letih sem pri Olimpiji doživel nekaj slabih in veliko lepih trenutkov. Spominjal se bom zgolj lepih. V spomin so se mi najbolj vtisnile zadnje minute tekem v Velenju in Domžalah ter naše skupno veselje po teh uspehih. S težkim srcem vas pozdravljam z upanjem, da se čez nekaj let spet vidimo v Stožicah," je še dodal.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Milan Mandarić: Aris je eden izmed simbolov Olimpije

Milan Mandarić: Aris je eden izmed simbolov OlimpijePredsednik Milan Mandarić se je zahvalil dolgoletnemu članu Olimpije: "Aris je eden izmed simbolov Olimpije. Vemo, kaj vse je dal temu klubu in kako radi ga imamo vsi. Prav zato smo tudi ustregli njegovi želji po odhodu v tujino in ponosen sem, da smo se razšli tako pozitivno. Hvala mu za vse, kar je storil za Olimpijo, tukaj bo vedno dobrodošel, in veliko sreče v nadaljevanju kariere," je dejal predsednik.

Ljubljenec zeleno-belih navijačev je v Olimpijinem dresu zbral okroglih 150 tekem, dosegel je 8 golov. Zanimivo, ko je Aris meril v polno, Olimpija ni izgubila (7 zmag in remi). Zarifović je 27x tudi nosil kapetanski trak, s svojo borbenostjo pa se je za vedno zapisal v srca najboljših navijačev.