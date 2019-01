Pevnik želi zadržati Kronavetra, Ivačič zapušča Olimpijo #video

''Vsem bi zaželel srečno, zdravo in veselo novo leto. Da bo obarvano z zeleno barvo,'' je pred prvim treningom, ko so ga pričakali številni mikrofoni, zaželel novinarjem trener Olimpije Robert Pevnik. Že peti trener v tej sezoni, ki bo vodil zeleno-belo barko. V prvenstvu gleda v hrbet vodilnemu Mariboru za devet točk, a ostaja prepričan, da branilec naslova še ni rekel zadnje v boju za najljubšo lovoriko.

O ciljih, pričakovanjih, delu, kadru, mladincih in še čem je pred uvodnim treningom, ki so ga nogometaši Olimpije opravili na pomožnem igrišču ob štadionu ŽAK v Spodnji Šiški, veliko povedal. Bil je gostobeseden in poudaril je, da se ne boji izzivov, hkrati pa ne skriva časti in ponosa, da lahko vodi klub, ki v tej sezoni brani dvojno krono.

Andres Vombergar in Jucie Lupeta se bosta treningom pridružila v petek, manjkal je tudi Dino Štiglec, ki ga v Ljubljani pričakujejo še danes.

Milan Mandarić bo v kratkem opravil sestanek z Rokom Kronavetrom. Foto: Vid Ponikvar O občutkih, ki ga spremljajo kot novega trenerja Olimpije …

Občutki so odlični. Prvi stik z ekipo je odličen. Sem samozavesten. Vem, da bom treniral najboljšo ekipo v državi. Olimpija ima dobro ekipo, ki se bo tudi še okrepila. Moramo biti samozavestni, razmišljati le sami o sebi in trdo delati. Samo to nas bo vodilo do uspeha.

Biti trener Olimpije je zame velika čast. Kar se je dogajalo lani, recimo decembra, se je dogajalo v ''prejšnjem življenju''. Zdaj je nova zgodba, v katero verjamem. Zato sem tudi prevzel odgovornost in velik izziv. Verjamem, da ni niti v prvenstvu še nič izgubljenega. Enako sem povedal svojim igralcem. Moramo postati zelena družina, verjeti v skupni uspeh, biti bojeviti, samozavestni, spomladi pa bomo potrebovali tudi veliko športne sreče. Veliko bomo tvegali, da bomo prišli do skupnega cilja. Če bomo izzvali srečo, nam bo tudi naklonjena.

O ciljih Olimpije v drugem delu sezone …

Ko si trener Olimpije, predsedniku ni treba, da ti zastavlja cilj, ker ga imaš tudi sam. Tudi igralci ga imajo. Biti najboljši. Zaostajamo za devet točk, a v nogometu se je pogosto pokazalo, da je vse mogoče. Nobenega ne podcenjujemo, vse cenimo, moramo pa tudi verjeti vase.

Kar se tiče igre, sem si ogledal vse tekme in spoznal igralce. Imamo kakovost. Zaostajamo za devet točk, zato bo igra kar tvegana. Ne brezglava, a morali bomo veliko tvegati. Bomo pa seveda vedno igrali na zmago.

O spremembah v igralskem kadru …

Danes ob 13. uri imamo v klubu sestanek. Po njem bo več jasno, kar se tiče odhodov. Da bomo vedeli, katerega mladega igralca bi posodili nekam, da bi igral in se razvijal. Pripeljali smo od pet do šest mladincev. Podrobneje bi jih predstavljal ob drugi priložnosti. Drugi odhodi še niso uradno potrjeni. Vsi so tukaj, le Aljaž Ivačič gre v ZDA na zdravniške preglede (k članu lige MLS Portland Timbers, op. p.), Zarifović in Ilić pa sta odšla. Preostali so vsi tukaj.

Pred prvim treningom pred nadaljevanjem sezone sta se od soigralcev prišla posloviti Aris Zarifović in Branko Ilić. Ara in Ilke, srečno! 💚 pic.twitter.com/DUYdIZymJS — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 9, 2019

O morebitnih okrepitvah ….

Po odhodu Zarifovića in Ilića iščemo srednjega branilca. V poštev pa pride le kakovosten, res dober igralec. To je trenutno najbolj iskan položaj, kar se tiče okrepitev. Tudi zaradi tega, ker drugih odhodov ni bilo. Mora biti rdeča nit kluba, da se potem ne povzroča panike, če se proda katerega izmed igralcev. Imamo tudi nekaj mladih igralcev iz mladinskega pogona. Bili so drugi na lestvici, morda jim damo priložnost. To je težka naloga. Priključiti mlade igralce in se obenem boriti za vrh, kar si tudi želimo.

Bo izkušeni Mariborčan, strelec desetih zadetkov v jesenskem delu, nadaljeval kariero v Ljubljani? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida O statusu Roka Kronavetra …

Proglašen je bil za najboljšega igralca v ligi, kar je tudi dokazoval na igrišču. Rok ima še en sestanek s predsednikom Mandarićem, tako da … Mislim, da se da v nogometu vse spremeniti. Da bo tisto, kar se bosta dogovorila, dobro za klub. Kar se tiče Roka, ga verjetno ni trenerja v slovenski ligi, ki si ga ne bi želel v svoji ekipi. Tako je tudi pri meni, a prvi je klub. To, kar se je dogajalo, se je dogajalo pred mojim prihodom. To morajo zdaj rešiti oni. Moja želja pa je, da Rok ostane tukaj.

O poteku priprav NK Olimpija …

Do ponedeljka ostajamo v Ljubljani, potem gremo za dva tedna v Čatež, smo spet štiri dni v Ljubljani, 1. februarja pa gremo za 13 dni v Turčijo in se deset dni pred začetkom prvenstva vrnemo v Ljubljano. Tekmece v Turčiji so sprejeli pred mano, iščemo pa rešitve, ker hočem močnejše tekme. Kot trener nočem prijateljskih alibi tekem, ob katerih bi se slepili, ampak takšne tekme, da vidimo, kakšna je naša resnica. Igrali bomo z Rubinom iz Kazana, bi pa morda lahko našli še nekaj močnejših tekmecev. V načrtu je tudi generalka pred prvenstvom v Stožicah. V igri je Red Bull Salzburg. Težim k temu, da se na generalki pomerimo z močnim tekmecem. Naredil bom vse, da bo to prava tekma.

Seznam pripravljalnih tekem NK Olimpija: 19. januar: Varaždin (predvidoma v Brežicah)

26. januar: HNK Gorica (predvidoma v Brežicah)

29. januar: Bravo (v Ljubljani)

4. februar: Dunajska Streda (Belek)

7. februar: St. Pölten (Belek)

10. februar: Rubin Kazan (Belek)

12. februar: Lokomotiva Taškent (Belek)

?: Red Bull Salzburg (v Ljubljani)?

O tem, ali bi mladinci lahko že igrali za prvo člansko ekipo …

Na pripravah jih bo veliko. Ko smo se lani poslovili, sem jim napisal, naj bodo pripravljeni, ker bodo dobili priložnost. Upam, da bosta vsaj eden ali dva izkoristila priložnost. Manjka mi Džonijev Novakov, Robertov Englarov, Gregorjev Židanov, Janov Oblakov, da ne bom koga pozabil … Upam, da najdemo neko rešitev. Srčno upam, da bo kateremu uspelo. Da ne bi dobival le priložnosti, ampak postal lider ekipe.

O zahtevah vodstva, da igrajo tudi mlajši igralci …

Zahteva vodstva? Zahteva je biti prvi. Smo pa vseeno realni. Kot trener zaupam v te mlade igralce. Ne bomo jih izpostavljali pritisku. Kot trener Olimpije bom na tem mestu užival v vsaki sekundi. Temu sem podredil vse, 24 ur na dan. Vsaka sekunda je v dobrobit Olimpije in tudi strokovne ekipe. Razmišljam le o tem, da gre Olimpija naprej in zmaguje.

V spomladanskem delu velja v zasedbi Olimpije pričakovati še nekaj sprememb. Foto: Žiga Zupan/Sportida

O tem, kako dolgo bo zdržal na klopi Olimpije …

Ko sem prevzel mladince Olimpije, sem si rekel: ''Robi, vsak dan se usedi v avto in bodi najboljši na treningu, kot da je to zadnjič.'' Zdaj sem že kar dolgo tukaj. Dosegli smo tudi rezultat. Zdaj je isto. Grem v avto in hočem, da smo najboljši. Od igralcev zahtevam, da so na vsakem treningu boljši. So profesionalni. Le tako bomo uspešni. Ne razmišljam o tem, kako dolgo bom trener Olimpije. Razmišljam iz dneva v dan, iz tekme v tekmo. Verjamem, da se bomo dolgo družili.

O sodelavcih v strokovnem vodstvu …

Trener vratarjev je Boško Bošković, pomočnik je Ljubljančan Boštjan Miklič, zmaj od rojstva, čakamo pa še enega trenerja. Matic Lukman je kondicijski trener, Miha Ferk je kinezioterapevt, tu so še maserji … Smo uigrana ekipa. Potrebujem ljudi, ki so stali za menoj tudi v mladinski ekipi.