Največja zimska okrepitev Maribora

Jesenski prvak NK Maribor morda v zimskem prestopnem roku ne bo pripeljal nobenega novinca, a se bo vseeno okrepil. Največja okrepitev je vrnitev Dina Hotića, ki je jeseni igral v življenjski formi, nato pa moral zaradi lastne neumnosti - nepremišljenega fizičnega napada na sodnika - preskočiti kar šest tekem. "Upam, da bom iz vsega negativnega izvlekel pozitivne stvari," je mladi as vijolic prepričan, da se bo vrnil na igrišče še boljši in močnejši.

Bil je 27. oktober 2018. Maribor je imel pred Olimpijo pet točk prednosti, vstopnice za večni derbi v Ljudskem vrtu so hitro pošle, Dino Hotić pa je igral v tako dobri formi, da je bil prvi strelec Prve lige Telekom Slovenije.

Pa čeprav sploh ne igra v napadu, ampak v zvezni vrsti. O njem so se pohvalno izražali tako trener Darko Milanič kot nekdanji selektor Tomaž Kavčič in njegov začasni naslednik Igor Benedejčič, slovenska javnost je z zanimanjem spremljala novo predstavo 23-letnega Ljubljančana, ki je našel športno srečo na Štajerskem.

V nekaj minutah od velikega veselja do prisilnega počitka

Jeseni je v 1. SNL prispeval osem zadetkov in dve asistenci. Foto: Rok Plestenjak Vse je bilo pripravljeno za novo vrhunsko poglavje v karieri mladega nogometaša, še več, Hotić nam je v sobotnem intervjuju obljubil, da bo zadetek proti Olimpiji, večnemu in najljubšemu tekmecu, proslavil s salto. Prvič, odkar nastopa v članski konkurenci …

In derbi je red ponudil marsikaj, Hotić pa je znova dokazal, zakaj je sredi jeseni spadal med najbolj vroče slovenske nogometaše. Ko je pred koncem prvega polčasa zadel za 1:0, nato pa med proslavljanjem zadetka naredil salto in uresničil obljubo, veselju in sreči ni bilo videti konca. Maribor je bil na poti do velikega skalpa, navijači navdušeni, a se je v nadaljevanju gostiteljem zalomilo.

Sledil je preobrat zmajev, Maribor pa je za nameček zadnji del srečanja odigral z igralcem manj, saj je moral Hotić predčasno pod prho. Dvoboj, na katerem je prehodil kratko pot od junaka do bedaka, od strelca za vodstvo z 1:0 do prejemnika rdečega kartona, je ponudil prelomnico. Obdobje izjemnih predstav v domačem prvenstvu se je prekinilo. Sledila sta dolg prisilni počitek in trpljenje, ko se je moral zadovoljiti le s treningi ter vlogo navijača na dvobojih.

Disciplinski sodnik strogo kaznoval Hotića

Atraktivni večni derbi še dolgo ne bo pozabljen. Dvigoval je veliko prahu, Mariborčani se še dolgo niso mogli sprijazniti s sporno sodniško odločitvijo pri padcu Luke Zahovića. Takrat se je Hotić spozabil. Odrinil je Mateja Juga, glavnega sodnika, od katerega so vijolice pričakovale, da bo pokazal na belo točko. A ni. Tolminec je presodil, da Asmir Suljić ni storil prekrška za najstrožjo kazen. Ko ga je jezni in razočarani Hotić v valu protestov mariborskih nogometašev odrinil, je nemudoma segel v žep in mu pokazal rdeči karton.

Kako si je Dino Hotić prislužil rdeči karton na derbiju z Olimpijo:

To je bil eden redkih prizorov, v katerem se je nogometaš tako ali drugače v 1. SNL fizično znesel nad delivcem pravice, zato je bilo pričakovanje javnosti, zlasti pa strokovnega štaba in navijačev Maribora, o tem, kakšna kazen bo doletela Ljubljančana, še toliko večje.

Fotogalerija torkovega dogajanja v Ljudskem vrtu, fotograf Matjaž Vertuš:

Po slabem tednu je disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj sporočil, da je jesenski del za Hotića že končan. Ni smel igrati na šestih tekmah, kar je bil za vročega zveznega igralca, ki je do takrat igral v življenjski formi, velik udarec.

V prihodnje se ne bo več toliko ukvarjal s sodniki

Z Mariborom bo opravil priprave v mestu ob Dravi, Moravskih Toplicah in Turčiji. Foto: Matjaž Vertuš Od takrat se ni družil z mediji, v torek, na uvodni dan priprav Maribora, ko so vijolice delavno vstopile v leto 2019, pa je spregovoril o obdobju, na katerega ne more biti preveč ponosen.

"Manjkal sem na šestih tekmah. Vmes sem treniral, ne pa igral. Bilo je zelo težko, a skušam iz te slabe izkušnje izvleči pozitivne stvari, da se to v prihodnje ne bi več dogajalo," je Hotić priznal, da zelo pogreša tekme in komaj čaka, da se začne zares. Po bolečem porazu na derbiju z Olimpijo, ko so v mariborskem klubu opozorili na sporne sodniške kriterije v Prvi ligi Telekom Slovenije, je izključeni nogometaš Maribora opravil pogovor z vodstvom kluba.

"V klubu so mi rekli, da stojijo za mano in da se je zgodilo nekaj, kar se lahko zgodi vsakemu športniku, a se to ne bo več dogajalo v prihodnje," se je spominjal trenutkov, ko je nestrpno čakal na odločitev disciplinskega sodnika. Na koncu ga je doletela visoka kazen. Manjkal je na šestih tekmah in predčasno končal nastope v koledarskem letu 2018. "Sam bi si dal manjšo kazen, a ni šlo," se je pošalil nekdanji mladi reprezentant Slovenije, ki je bil na evropskem prvenstvu za kadete izbran v najboljšo postavo tekmovanja.

Z Olimpijo se ne obremenjuje

Zadnji dvoboj v Prvi ligi Telekom Slovenije je odigral 27. oktobra 2018. Foto: Morgan Kristan / Sportida Kazen bi lahko bila še višja, a je disciplinski sodnik opozoril na olajševalno okoliščino. "Sodniku sem se po tekmi opravičil. Tudi zaradi tega sem mislil, da bo kazen še manjša in da bom odigral vsaj še kakšno tekmo v jesenskem delu. Sodnika sem odrinil v trenutku, v sekundi, ko niti ne veš, kaj delaš. To se v prihodnje ne bo več dogajalo. To sem predelal pri sebi. Kar zadeva sodnike, se bom skušal v prihodnje zadrževati in jim nič ne govoriti. Osredotočen bom na svojo igro, na to, da bo Maribor še boljši in da bo uresničil cilje. Želimo osvojiti vse, kar lahko. Vrnil se bom še boljši in močnejši," je optimističen pred nadaljevanjem prvenstva.

Maribor je v igri za dvojno krono, ki jo v tej sezoni brani Olimpija. Z njo - Ljubljančani zaostajajo za devet točk - se Hotić ne obremenjuje. "S tekmeci se ne obremenjujemo. Gledamo le nase in na to, da ostanemo zdravi. Da odigramo drugi del sezone še bolje," želi pomagati Mariboru do dvojne krone. Vijolicam želi pomagati do novih lovorik, hkrati pa si bo še naprej prizadeval, da se z dobrimi igrami približa članski reprezentanci in še naprej ohrani zanimanje tujih klubskih snubcev. "Dokler moj agent ne bo rekel, da se selim, bom z vsem srcem v Mariboru. Komaj čakam, da se začne zares," je lačen tekem in dokazovanj.

Težko je bilo biti le gledalec

Koliko lažje in lepše je nastopati kot pa zdrav kot dren in dobro pripravljen stiskati pesti za soigralce na tribuni, je spoznal v zadnjih jesenskih mesecih. "Težko je bilo soigralce spremljati na delu. Sploh na začetku, če nismo zadeli takoj. Ko pa je ekipa zmagovala, vodila z 2:0 ali 3:0, je bilo vse lažje," je opisal občutke, ki so ga spremljali, ko se je prisilno prelevil v vlogo gledalca.

Prispevek Planet TV o začetnem dnevu priprav NK Maribor:

Spomladi bo drugače. Hotić je odslužil kazen, hkrati pa se iz nje tudi nekaj naučil, zato je prepričan, da si takšne nepremišljene poteze ne bo več dovolil. Raje bo dokazal, zakaj bi ga morali imeti za največjo zimsko okrepitev Maribora.