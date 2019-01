Krško ima novega trenerja, predsednika zmotili zapisi o finančnih težavah

V Prvi ligi Telekom Slovenije ni več neznank, kar se tiče trenerjev. Kot zadnji so vprašanje prvega moža strokovnega štaba rešili Krčani. Krško, ki je prezimilo na zadnjem mestu in mu grozi izpad v drugo ligo, bo v spomladanskem delu vodil izkušeni Hrvat Milan Đuričić. S Posavci sodeluje že nekaj mesecev. Predsednik Krškega Zoran Omerzu se je dotaknil tudi vprašanja o finančnem stanju kluba.

Milan Đuričić bo skušal Krškemu zagotoviti obstanek. Foto: Vid Ponikvar Nogometaši Krškega so uvodni trening v tem letu opravili v torek. Čeprav se je omenjala možnost, da bi moštvo prevzel povsem nov trener, se je vodstvo kluba odločilo za rešitev, v kateri se je na odgovorni položaj preselil 73-letni Milan Đuričić.

Izkušeni hrvaški strateg, ki je na sončni strani Alp vodil številne prvoligaške klube (Drava, Celje in Rudar), je Krčanom priskočil na pomoč v zadnjih krogih jesenskega dela in pomagal začasnemu prvemu trenerju Radovanu Karanoviću. V tem letu bosta sodelovala v nekoliko obrnjenih vlogah. Đuričić, ki je pred desetletji kot igralec nosil tudi dres Maribora in Mure, bo prvi trener, njegov pomočnik pa bo Karanović.

Šest jih je odšlo, prišli so štirje mladinci V zimskem prestopnem roku je klub zapustilo šest igralcev. Barv Krškega ne bodo več zastopali Aleksandr Kulinitš (Estonija), Slavko Brekalo (BiH), Dario Tomić, Nikola Mandić (oba Hrvaška), Macario Hing-Glover (ZDA) in Žiga Frelih. Na preizkušnji je kar nekaj novincev. Če bodo zadovoljili strokovno vodstvo, bi lahko ostali v Krškem in pomagali zelenim do tako želenega obstanka. Đuričić je k prvi ekipi priključil štiri mladince iz klubskega podmladka. S člani trenirajo tudi Mark Španring, Andraž Lipec, Timotej Rešetič in Jure Ribič.

Ne obžalujejo vloženega časa in denarja

Zoran Omerzu si želi, da bi NK Krško pričakal stoletnico kluba v stabilnem stanju. Foto: NK Krško ''Z omenjenimi rešitvami nadaljujemo boj za obstanek v prvi ligi in navijačem sporočamo, da bomo naredili vse, da obstanemo in postanemo stabilen prvoligaš ter stoletnico NK Krško dočakamo v odlični kondiciji. Naš cilj je vzgajati zdrave, poštene, delavne osebnosti, ki znajo sodelovati, pomagati in zmagovati. V tem vidimo svojo ključno vlogo in prispevek k razvoju ne samo nogometa in športa, ampak celotne regije,'' sporoča predsednik Zoran Omerzu, ki se je dotaknil vprašanja o finančnem stanju kluba.

''Vsi, ki trenutno vodimo NK Krško, ki bo čez tri leta praznoval veličastno stoto obletnico obstoja, smo tu s srcem – prostovoljci. V dobro NK Krško vlagamo svoj čas in tudi denar ter tega ne obžalujemo. V zadnjih dneh je v medijih zaokrožilo precej neresnic o finančnem stanju NK Krško, ki jih širijo nekdanji funkcionar kluba in celo nekateri zaposleni v nogometni šoli NK Krško. Žal podobne aktivnosti predvsem škodijo ugledu in tradiciji kluba in jih zagotovo ne bi izvajal nihče, ki mu je vsaj malo mar za NK Krško,'' je opozoril na besede nekdanjega predsednika Boštjana Blažinčiča, ki je v pogovoru za slovenski športni dnevnik EkipaSN navedel alarmantni podatek, da trenutni dolg NK Krško znaša okoli 700 tisoč evrov.

V jesenskem delu je z atraktivnimi zadetki v dresu Krškega izstopal Francoz Marco da Silva. Foto: Mario Horvat/Sportida

Omerzu napoveduje, da bodo v vodstvu NK Krško odprta vprašanja reševali s pogovorom in z organi kluba. Zaradi tega so sklicali vrhovni organ kluba, zbor članov - skupščino. Na sporedu bo 25. januarja. ''Na njem bo zdajšnje vodstvo NK Krško transparentno predstavilo dejansko stanje v klubu ter nedavne dogodke znotraj NK Krško vsem deležnikom NK Krško, našim navijačem in širši javnosti,'' je prvi mož zadnjeuvrščenega slovenskega prvoligaša pojasnil, da si bodo takrat vsi, ki jim je mar za usodo NK Krško, lahko natočili čistega vina.