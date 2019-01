Kako je bilo v Španiji na prvem treningu Matjaža Keka? #foto

Matjaž Kek je v soboto v Španiji prvič po letu 2011 vodil trening slovenske nogometne reprezentance. Kandidati, med katerimi prevladujejo igralci Prve lige Telekom Slovenije, se skušajo dokazati Mariborčanu, da bi jim v četrtek, ko se bodo pomerili s kitajsko izbrano vrsto do 25 let, namenil čim več minut.

Slovenska reprezentanca prvo akcijo v tem koledarskem letu opravlja v kompleksu La Cala, kjer se bo v četrtek pomerila s Kitajci. Odprava, v kateri je Matjaž Kek dal prednost igralcem slovenskih klubov in ki se je je zaradi odsotnosti velike večine najboljših legionarjev oprijel naziv B-reprezentanca, je prvič trenirala v soboto. Po dolgi poti, saj so se reprezentanti na pot v Španijo z Brda pri Kranju podali že ob peti uri zjutraj, so opravili le lažji trening. Kako je bilo na njem?

Kekova desna roka je Igor Benedejčič, ki ga je Mariborčan nasledil na položaju selektorja. Foto: nzs.si

Za kondicijsko pripravo skrbi Hrvat Luka Brkljača, ki je z Matjažem Kekom sodeloval že pri Rijeki. Foto: nzs.si

Brkljača je prvi tuji strokovnjak v strokovnem vodstvu slovenske nogometne reprezentance. Foto: nzs.si

V jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije je bil najboljši podajalec Amir Dervišević, eden redkih nogometašev, ki so lani igrali dvoboje lige narodov. Foto: nzs.si

V ligi narodov je lani svoj krstni nastop za člansko reprezentanco Slovenije dočakal Luka Zahović. Foto: nzs.si

Prvič se s slovensko reprezentanco pripravlja Andres Vombergar, napadalec Olimpije in najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije v jesenskem delu, rojen v Argentini. Foto: nzs.si

Za mesto med vratnicama kandidira tudi novopečeni kapetan Olimpije Nejc Vidmar. Foto: nzs.si

Čuvaj mreže Gorice Grega Sorčan se je lani že pripravljal s člansko izbrano vrsto. Foto: nzs.si

Jan Mlakar je eden izmed šestih nogometašev Maribora, ki te dni trenirajo v Španiji. Toliko reprezentantov imajo v svojih vrstah le še Domžalčani. Foto: nzs.si

Največ reprezentančnih izkušenj med nogometaši Domžal premore Dejan Lazarević. Foto: nzs.si

Dino Hotić je bil precejšen del jesenskega dela prvi strelec Maribora, nato pa je moral zaradi kazni preskočiti šest tekem. Foto: nzs.si

Večino jesenskega dela je zaradi kršitve dopinških pravil zamudil Amedej Vetrih. Foto: nzs.si

Trener vratarjev je Borut Mavrič. Na pripravah v Španiji je tudi vratar Aluminija Luka Janžekovič. Foto: nzs.si

Barve Celjanov na pripravah zastopa Rudi Požeg Vancaš. Foto: nzs.si

Slovensko reprezentanco dvoboj s Kitajci čaka v četrtek. Foto: nzs.si

Slovenija bo danes v Španiji opravila dva treninga, nato pa bo do četrtkove tekme predvidoma trenirala le enkrat na dan. Dvoboj med Slovenijo in kitajsko zasedbo do 25 let se bo začel v četrtek ob 17. uri.