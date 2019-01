Nekdanji sodelavec z Reke, ki je počaščen, da se je Kek spomnil nanj

"Za nami je nov trening, intenzivnost je na malo višji ravni. Smo v obdobju priprav, trenirali smo dvakrat na dan, zdaj bomo imeli en trening na dan. Ritem bo do tekme upadel, da se čim bolje pripravimo in poskušamo zmagati," je po ponedeljkovem treningu povedal Matic Črnic, ki bo B-reprezentanci Slovenije poskušal pomagati do zmage na četrtkovi neuradni prijateljski tekmi proti reprezentanci Kitajske do 25 let v Marbelli v Španiji.

Mariborčan se je lani poleti po dveh letih igranja v tujini vrnil v Slovenijo in podpisal pogodbo z Olimpijo. Pred tem je dve leti nastopal za Rijeko in pri njej ves čas sodeloval z Matjažem Kekom, ki pa Mariborčanu ni ponudil preveč priložnosti za igro. Vsega skupaj je zbral 39 nastopov v vseh tekmovanjih in zabil štiri gole.

Privilegij, da selektor računa nanj

Na enem izmed treningov v Španiji Foto: nzs.si V pestri ljubljanski nogometni jeseni se ni znašel najbolje. Resda je zbral 23 nastopov v vseh tekmovanjih in zabil tudi pet golov, a le na 15 tekmah je igral od prve minute, oktobra, novembra in decembra pa v prvenstvu odigral vsega 23 minut, tako da je tudi njegov vpoklic vsekakor manjše presenečenje.

"Zagotovo sem bil vpoklica v reprezentanco zelo vesel. Igranje za reprezentanco je velika čast. Privilegij je, da selektor računa nate. Zdaj bo lahko videl, v kakšnem stanju smo. Samo od nas je odvisno, koliko bomo dali od sebe in kaj bomo selektorju pokazali. Vesel sem, da sem zraven," je o tem dejal 26-letni vezist, ki je bil pred leti velik up Maribora, a v Ljudskem vrtu nikoli ni dobil prave priložnosti, zato je pot do uveljavitve našel v majici Domžal, dvakrat, pod vodstvom nekdanjega selektorja Srečka Katanca, pa je za Slovenijo že zaigral.

"Z zdajšnjim selektorjem sva na Reki sodelovala dve leti. Jasno je, kaj od nas pričakuje. Na treningih vztraja pri disciplini in hitrem pretoku žoge. Hoče gole, to vseskozi ponavlja. Za gole se igra nogomet, a je na koncu seveda pomembna tudi zmaga. To je normalno. Kot tudi to, da moramo biti disciplinirani na igrišču. Da vsak ve, kaj mora narediti. To je to," je o vnovičnem sodelovanju s someščanom povedal Črnic in nekaj besed namenil tudi polovici leta, ki jo je preživel v Ljubljani.

Za Olimpijo je v prvem delu sezone odigral 23 tekem in zabil pet golov. Kako bo v drugem delu? Foto: Urban Urbanc/Sportida

Nadoknaditi zaostanek za Mariborom

"Vrnil sem se nazaj v Slovenijo, prišel sem v novo sredino. Treba se je bilo hitro prilagoditi, se pokazati trenerju in delati. Zdaj smo v obdobju priprav, noge so težke, kar je normalno. Bomo videli, kaj bo. Šli bomo iz tekme v tekmo in poskušali nadoknaditi devet točk zaostanka za Mariborom," je napovedal Črnic, ki pri državnih in pokalnih prvakih po novem sodeluje z Robertom Pevnikom. Toda o tem, kako je, če v pol sezone v klubu sodeluješ s kar petimi trenerji, in o čudni ljubljanski nogometni realnosti tokrat seveda ni govoril. Do četrtka je osredotočen zgolj in samo na reprezentančno dogajanje.

"Smo v drugem okolju, zapustili smo klube, prav tako pa Kitajske ne poznamo. Danes si jo bodo ogledali trenerji, da vidijo, proti komu bomo igrali, in nam posredujejo informacije. Da se čim bolje pripravimo in zmagamo," je sporočil eden nogometašev, od katerih v španski Marbelli pričakujemo največ.

