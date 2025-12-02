Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
R. P.

Torek,
2. 12. 2025,
14.21

Osveženo pred

20 minut

Thermometer Blue 0,00

Italijanski pokal, osmina finala

Kaj se dogaja s Sandijem Lovrićem?

Sandi Lovrić | Odkar se je Sandi Lovrić vrnil po poškodbi, ki jo je staknil na reprezentančni tekmi v Baslu, ne dobiva veliko priložnosti pri Udineseju. | Foto www.alesfevzer.com

Odkar se je Sandi Lovrić vrnil po poškodbi, ki jo je staknil na reprezentančni tekmi v Baslu, ne dobiva veliko priložnosti pri Udineseju.

Foto: www.alesfevzer.com

Na Apeninskem polotoku je v boju za pokalni naslov ostalo le še 16 klubov. Med njimi sta tudi dva s slovenskimi legionarji. Sandi Lovrić, ki v zadnjem obdobju pri Udineseju ostaja brez igralnih minut, bo danes gostoval pri Juventusu, Tjaš Begić pa se bo v sredo mudil pri branilcih pokalnega naslova v Bologni. Vrhunec osmine finala predstavlja četrtkova poslastica na Olimpicu med Laziom in Milanom. Zadnja četrtfinalista bosta znana šele prihodnji mesec.

Dušan Vlahović
Sportal Juventus nekaj mesecev brez Vlahovića

Slovenski nogometni reprezentant Sandi Lovrić je bil v prejšnjih sezonah, ko si je delil slačilnico tudi z Jako Bijolom, eden izmed nosilcev igre Udineseja. V zadnjem obdobju pa se je pri trenerju Kosti Runjaicu znašel v nemilosti, tako da so oživele govorice, da bi lahko v Avstriji rojeni nogometaš v zimskem prestopnem roku zamenjal klubsko okolje.

Odkar se je vrnil po poškodbi mečne mišice, ki jo je staknil pred tremi meseci na gostovanju v Baslu, je zbral le tri nastope. Vselej je vstopil v igro s klopi, skupno pa na igrišču zbral 54 minut. Zadnji nastop v serie A je tako vknjižil 29. oktobra prav na gostovanju pri Juventusu, kjer se bodo Videmčani mudili zvečer. Takrat je odigral 33 minut, velikan iz Torina pa je zmagal s 3:1.

V italijanskem pokalnem tekmovanju naslov brani Bologna. Podobno kot še sedem najboljših italijanskih klubov v prejšnji sezoni (Inter, Atalanta, Lazio, Juventus, Roma, Fiorentina in Napoli) se je pokalu pridružila v osmini finala.

Italijanski pokal, osmina finala:

Torek, 2. december:

Sreda, 3. december:

Četrtek, 4. december:

Torek, 13. januar:

Torek, 27. januar:

Kdo je bil največkrat pokalni zmagovalec v Italiji?

15 naslovov - Juventus
9 - Inter, Roma
7 - Lazio
6 - Fiorentina, Napoli
5 - AC Milan, Torino
4 - Sampdoria 
3 - Bologna, Parma 
...

David Neres
Sportal Gneča na vrhu serie A. Napoli ugnal Romo, Interjev Martinez kralj strelcev.
David Flakus Bosilj
Sportal Izziv za slovenskega napadalca v Španiji, Jan Oblak se bo pridružil pozneje
Bologna Tjaš Begić Parma Juventus Udinese Sandi Lovrič italijanski pokal
