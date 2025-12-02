Kaj se dogaja s Sandijem Lovrićem?

Na Apeninskem polotoku je v boju za pokalni naslov ostalo le še 16 klubov. Med njimi sta tudi dva s slovenskimi legionarji. Sandi Lovrić, ki v zadnjem obdobju pri Udineseju ostaja brez igralnih minut, bo danes gostoval pri Juventusu, Tjaš Begić pa se bo v sredo mudil pri branilcih pokalnega naslova v Bologni. Vrhunec osmine finala predstavlja četrtkova poslastica na Olimpicu med Laziom in Milanom. Zadnja četrtfinalista bosta znana šele prihodnji mesec.

Slovenski nogometni reprezentant Sandi Lovrić je bil v prejšnjih sezonah, ko si je delil slačilnico tudi z Jako Bijolom, eden izmed nosilcev igre Udineseja. V zadnjem obdobju pa se je pri trenerju Kosti Runjaicu znašel v nemilosti, tako da so oživele govorice, da bi lahko v Avstriji rojeni nogometaš v zimskem prestopnem roku zamenjal klubsko okolje.

Odkar se je vrnil po poškodbi mečne mišice, ki jo je staknil pred tremi meseci na gostovanju v Baslu, je zbral le tri nastope. Vselej je vstopil v igro s klopi, skupno pa na igrišču zbral 54 minut. Zadnji nastop v serie A je tako vknjižil 29. oktobra prav na gostovanju pri Juventusu, kjer se bodo Videmčani mudili zvečer. Takrat je odigral 33 minut, velikan iz Torina pa je zmagal s 3:1.

V italijanskem pokalnem tekmovanju naslov brani Bologna. Podobno kot še sedem najboljših italijanskih klubov v prejšnji sezoni (Inter, Atalanta, Lazio, Juventus, Roma, Fiorentina in Napoli) se je pokalu pridružila v osmini finala.

Italijanski pokal, osmina finala:

Torek, 2. december:

Sreda, 3. december:

Četrtek, 4. december:

Torek, 13. januar:

Torek, 27. januar: