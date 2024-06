Šešku in Šporarju gol ni bil usojen, za remi zabil Janža

Štiriindvajsetletnega čakanja na nastop Slovenije na evropskem nogometnem prvenstvu je konec. Varovanci Matjaža Keka so na tekmi prvega kroga skupine C z Dansko igrali 1:1, potem ko je v drugem polčasu za remi zadel Erik Janža. A Slovenija bi lahko tudi zmagala, saj sta imela Benjamin Šeško (zadel je tudi vratnico) in Andraž Šporar vrsto priložnosti. Ob 21.00 v slovenski skupini sledi še tekma Srbija - Anglija. Za uvod v tretji tekmovalni dan je Nizozemska z 2:1 premagala Poljsko (skupina D).

Euro 2024, 1. krog (skupini C in D)

Nedelja, 16. junij:

Šešku in Šporarju gol ni bil usojen

Christian Eriksen je zadel za 1:0. Foto: Reuters Vrhunec tretjega dne prvenstva je bila druga tekma, ki je potekala na stadionu nemških podprvakov Stuttgarta. Slovenija in Danska sta se do zdaj pomerili šestkrat, na prav vseh tekmah, z izjemo kvalifikacijske v Stožicah, pa so se veselili Danci. A v slovenskem taboru so bili odločeni, da je čas, da se ta serija konča. Selektor Matjaž Kek je v prvi enajsterici (Oblak, Karničnik, Bijol, Drkušić, Janža, Gnezda Čerin, Stojanović, Elšnik, Mlakar, Šporar in Šeško) presenetil samo z enim imenom, prednost pred Davidom Brekalom je dobil Vanja Drkušić. Danci v prvih 15 minutah Slovencem žoge skoraj niso prepustili (90-odstotna posest), a prvo izvrstno priložnost je imela Slovenija.

Reakcija Timija Maxa Elšnika po prejetem golu. Foto: Reuters Benjamin Šeško je v 16. minuti z 20 metrov poslal pravi projektil, a je žoga za nekaj milimetrov zletela mimo leve vratnice. Že v naslednjem napadu pa trenutek nezbranosti (nasprotniki so hitro izvajali avt) in po podaji Jonasa Winda je za vodstvo Danske zadel Christian Eriksen. Po prejetem golu je Slovenija vzpostavila ravnotežje na igrišču in imela svoje priložnosti, predvsem Andraž Šporar. Manjkal je samo pravi zaključek. Danska je prvi polčas dobila z 1:0, razmerje v strelih proti golu pa je bilo 8:3.

Tudi v drugem polčasu je imela prvo obetavno priložnost Slovenija. Ob podaji žoge Petra Stojanovića je v kazenskem prostoru padel Šporar. Sodnik je počakal na odločitev sistema VAR, a ni pokazal na belo točko. Dvajset minut pozneje je bilo vroče na obeh straneh. Najprej je Rasmus Hojlund dobil žogo tik pred Janom Oblakom, a jo je slovenski vratar odbil, pri tem pa nesrečno trčil z Jako Bijolom. Sicer se je prijel za trebuh, bil je v bolečinah, a je lahko nadaljeval s tekmo. V naslednjem napadu pa je z boka v kazenski prostor podal Šporar, kot hitri vlak je pritekel Adam Gnezda Čerin in z glavo streljal le za malo mimo desne vratnice.

Za remi zabil Janža

Navijači so izbruhnili od navdušenja, ko je za 1:1. zadel Erik Janža. Foto: Reuters

Veselje strelca Erika Janže. Foto: Reuters Slovenija je bila iz minute v minuto boljša: v 75. minuti je streljal Šporar, v 76. je Šeško še drugič udaril z 20 metrov in tokrat stresel okvir vrat, v 77. minuti pa je vendarle padel gol! Z roba kazenskega prostora je streljal in zadel Erik Janža. Navijači so izbruhnili od navdušenja, s tribun se je slišalo "kdor ne skače, ni Slovenc". Dve minuti pozneje je imel novo priložnost Šporar, a je žogo poslal visoko prek gola. Andražu in Benjaminu gol na tej tekmi očitno ni bil usojen. Slovenija bi lahko vodila in bi si zmago tudi zaslužila.

Slovenski nogometaši so nosili črne žalne trakove v spomin na vratarja črnogorske reprezentance Matije Šarkića, ki je v sobodo nenadoma umrl star vseg 26 let.

Slovenski in danski navijači so pripravili pravi spektakel v Stuttgartu:

Fotogalerija 1 / 22 / 22

Poljaki brez Lewandowskega, a so prvi zadeli

Adam Buksa je zadel po podaji Piotra Zielinskija in Poljska je povedla že v 16. minuti tekme z Nizozemsko. Foto: Reuters Tretji tekmovalni dan na evropskem prvenstvu v Nemčiji so odprli Poljaki in Nizozemci, ki igrajo v skupini D z Avstrijo in Francijo (ti se bodo pomerili na tekmi prvega kroga v ponedeljek zvečer ob 21.00). Poljska je imela bučno navijaško podporo v Hamburgu, a je bila zaradi poškodbe mišice brez prvega zvezdnika Roberta Lewandowskega. A je vseeno povedla prva, že v 16. minuti, ko je iz kota podal Piotr Zielinski, z glavo pa je natančno meril Adam Buksa. V nadaljevanju polčasa so se Poljaki predvsem branili, Nizozemci pa silovito napadali. Najprej je Virgilu van Dijku branil Wojciech Szczesny, nato je Memphis Depay tresel okvir vrat, v 29. minuti pa je vendarle prišlo do izenačenje. Z roba kazenskega prostora je streljal Cody Gakpo, žoga je ob dotiku enega od branilcev spremenila smer in zletela za hrbet poljskega vratarja. V prvem polčasu je imela Nizozemska žogo 66-odstotkov igralnega časa, proti golu je streljala kar 13-krat (štirikrat znotraj okvira vrat), a je ostalo pri 1:1. V zaključku sta imela dve lepi priložnosti še Gakpo in Depay.

Cody Gakpo je sredi prvega polčasa poskrbel za izenačenje na tekmi skupine D. Foto: Reuters

Poljski navijači. Foto: Reuters V drugem polčasu se je terenska premoč Nizozemske nadaljevala, a niso in niso mogli zadeti. Xavi Simons je v 54. minuti zatresel okvir vrat, v 65. je Denzel Dumfries streljal za las mimo leve vratnice, pet minut pozneje pa mu je Szczesny branil strel z neposredne bližine. Vmes je imela eno priložnost tudi Poljska, a je bil po strelu Jakuba Kiwiorja na pravem mestu Bart Verbruggen. V 83. minuti pa je obramba Poljske le klonila. Le dve minuti po vstopu v igro je zadel Wout Weghorst. Podaja Nathana Akeja je bila tako natančna, da je enostavno moral zadeti in Nizozemska je vendarle prišla do zaslužene zmage z 2:1.

Lestvice: