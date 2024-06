Telemach s partnerji predstavil raziskavo 5G infrastrukture za prihodnost mobilnosti in povezljivosti v Sloveniji in na Hrvaškem

Konzorcij Telemacha Slovenija, Telemacha Hrvaška, DARS-a, Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in hrvaškega podjetja OIV je danes predstavil projekt 5G Adria. Ta raziskuje in analizira pogoje za vzpostavitev infrastrukture 5G za prihodnjo nadgradnjo mobilnosti in povezljivosti Slovenije in Hrvaške. Projekt se od januarja izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope CEF – Digitalno (CEFDigital) in bo zaključen junija letos. Končni cilj je zgraditi most 5G: pot v pametnejši jutri.

Telemach Slovenija, Telemach Hrvaška, DARS, UL FE in OIV so predstavili projekt 5G Adria. Foto: Telemach

Projektni konzorcij sestavljajo Telemach Slovenija, Telemach Hrvaška, DARS, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in OIV.

Raziskovalni projekt se je začel januarja 2024 in se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) - Digital (CEFDigital).

Rezultati študije bodo uporabljeni za nadaljnji razvoj najsodobnejše digitalne infrastrukture v Sloveniji in na Hrvaškem ter bodo spodbudili mobilnost in povezljivost.

V okviru edinstvenega projekta 5G Adria, ki povezuje dve članici Evropske unije, Slovenijo in Hrvaško, so partnerji analizirali in uskladili pasivno in aktivno infrastrukturo s trenutnimi zmogljivostmi omrežja, ki že sedaj podpira upravljanje prometa vzdolž sredozemskega avtocestnega koridorja. Raziskavo so danes na posebnem dogodku na Otočcu predstavili Milan Berlič (Telemach Slovenija), Danijela Bistrički Morović (Telemach Hrvaška), Jaka Gorišek (DARS), Tomi Mlinar (Fakulteta za elektrotehniko UL) in Nenad Šlibar (OIV).

Študija predstavlja osnovo za razvoj prihodnjih omrežij in storitev, ki bodo zagotavljali boljšo pretočnost, večjo varnost na cestah, izboljšano komunikacijo med avtomobili, manj zastojev in nesreč. Raziskava se osredotoča na strateški koridor in vzpostavlja povezljivost med severno jadranskima pristaniščema Koprom in Reko. Koridor se začne v Kopru in nato poteka skozi Ljubljano do mejnega prehoda Bregana ter se nadaljuje na Hrvaškem do Zagreba in Reke. V Sloveniji obsega 207 km avtoceste, na Hrvaškem pa 171 km in ob tem prinaša rezultate ter predvidene nadaljnje korake, ki bi jih bilo mogoče prenesti na druge koridorje v obeh državah.

Del ekipe, ki je sodelovala na projektu 5G Adria. Foto: Telemach

V raziskavi so proučili možnost uvedbe povezanega in avtomatiziranega prometa (CAM) z izboljšanimi prometnimi informacijami in upravljanjem. Pri tem so se osredotočili predvsem na zagotavljanje varnosti, pretočnosti in izboljšano komunikacijo med avtomobili, kar zahteva gostejšo pokritosti z omrežjem 5G, visoko zmogljivost prenosa podatkov, nizko zakasnitev storitev in visoko storitveno zanesljivost. Raziskovalna študija tako postavlja temelj za visokozmogljiva omrežja naslednje generacije, ki bodo omogočala najnaprednejše aplikacije za varno in učinkovito delovanje avtonomnih vozil. Obravnavali so tudi različne vidike, kot so e-zdravje, mobilnost in e-mobilnost, transport, industrija, pametna družba in pametna mesta, pomemben poudarek pa ima tudi vpliv na trajnostni razvoj, saj bo izboljšana prometna infrastruktura prispevala k zmanjšanju izpustov CO2 in čistejšemu okolju.

»Projekt 5G Adria odpira vrata v novo poglavje v našem razmišljanju in čeprav je to še študija, ustvarja priložnosti za čezmejno sodelovanje in inovacije ter postavlja temelje za napredek v digitalni dobi. Ko govorimo o koridorju 5G, ne govorimo le o tehnološkem napredku, ampak tudi o širšem družbenem in gospodarskem razvoju v naši regiji. Omrežje 5G bo postalo hrbtenica digitalne infrastrukture, ki bo naše države povezovala na nov in inovativen način. Raziskava bo pozitivno vplivala na celotno regijo. Sodelovanje med državama bo postavilo temelje za prihodnje čezmejno sodelovanje na področju tehnologije in gospodarstva,« je razpravo pospremil Tomislav Čizmić, predsednik poslovodstva Telemacha Slovenija.

Tomislav Čizmić, predsednik poslovodstva Telemacha Slovenije. Foto: Telemach

»Doseganje ambicioznih ciljev Digitalnega kompasa za digitalno preobrazbo EU do leta 2030 zahteva prav projekte, kot je 5G Adria. K temu prispeva tudi Telemach kot pobudnik pozitivnih sprememb in ustvarjalec bolj povezane ter digitalno napredne regije. Do sedaj je študija pokazala tudi velike prednosti, ki bi jih prinesla uvedba koridorja 5G, od izboljšanja prometne in digitalne infrastrukture do krepitve gospodarskega sodelovanja. Z inovativnimi skupnimi projekti lahko pomagamo graditi digitalno in trajnostno prihodnost,« je dodal Adrian Ježina, predsednik poslovodstva Telemacha Hrvaška.

Tomislav Čižmić in Adrian Ježina, predsednik poslovodstva Telemacha Hrvaška. Foto: Telemach

»V družbi DARS nas veseli, da smo del projekta, ki prinaša nove možnosti za razvoj naprednih digitalnih komunikacijskih tehnologij. Dobra pokritost cestnega omrežja v upravljanju družbe DARS z mobilnim omrežjem 5G bo omogočala hitrejšo, zanesljivejšo komunikacijo in prenos podatkov med sistemi za vodenje prometa in uporabniki avtocest ter prenos video vsebin v realnem času. Sodelovanje v projektu 5G Adria je za družbo DARS priložnost za analizo stanja trenutne pokritosti omrežja in pripravo strategij za izboljšanje pokritosti avtocestnega omrežja z mobilnim signalom 5G,« je dejal mag. Ulrich Zorin, vodja Službe za razvoj novih tehnologij pri družbi DARS.

»Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani smo ponosni, da v okviru projekta 5G Adria z znanjem sedanjosti oblikujemo prihodnost. Čeprav nimamo kristalne krogle, da bi vedeli, kaj se bo zgodilo čez nekaj let, lahko na podlagi raziskave sprejemamo odločitve v prihodnosti. Raziskovalna študija zajema tri scenarije razvoja omrežja 5G za podporo storitvam, ki so možne danes ter bodo aktualne jutri in pojutrišnjem, pri tem pa ne pozabljamo na obstoječe delujoče storitve, s katerimi bodo sobivale tehnologije 5G in novejše. Raziskovalci UL FE smo ponosni, da lahko pripomoremo k uspehu tega skupnega projekta dveh držav,« pa pravi dr. Tomi Mlinar s Fakultete za elektrotehniko UL.

Pri pripravi in izvedbi raziskovalnega projekta je bilo ključno tesno sodelovanje partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, ki so združili znanje in izkušnje obeh držav. Tovrstno sodelovanje bo tudi v prihodnje prispevalo k razvoju digitalnih tehnologij in infrastrukturnih projektov v regiji, s čimer bomo ustvarjali bolj povezano in napredno prometno infrastrukturo.

Naročnik oglasnega sporočila je TELEMACH SLOVENIJA D.O.O.