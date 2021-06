V živo: Italija lovi neverjetne rekorde, danska pravljica se nadaljuje!

Italija : Avstrija 0:0 (-:-)

Danci nadigrali Valižane

Po dvodnevnem premoru, ki je sledil po napetem skupinskem delu, polnem razburljivih nogometnih dogajanj, presenečenj in razočaranj, se začenja izločilni del. V boju za evropsko krono, naslov branijo Portugalci, ostaja 16 reprezentanc. Štiri izmed njih se predstavljajo že danes.

Danska reprezentanca, ki je na začetku Eura pretrpela ogromen udarec, ko so zdravniki med uvodno tekmo proti Finski rešili življenje Christianu Eriksenu, je prva četrtfinalistka Eura. Postala je prva izbrana vrsta, ki se je uvrstila v izločilni del Eura navkljub porazoma na uvodnih tekmah, po Rusiji (4:1) pa je napolnila mrežo še Walesu (4:0)! Postala je prva udeleženka Eura, ki je po letu 1984 na dveh zaporednih srečanjih zadela v polno vsaj štirikrat.

Napadalec Nice Kasper Dolberg je bil z dvema zadetkoma prvo ime uvodnega dvoboja osmine finala na letošnjem Euru. Foto: Reuters

Valižane je najprej z dvema zadetkoma spravil v slabo voljo Kasper Dolberg, v zadnjih minutah pa sta premoč Skandinavcev potrdila še Joakim Maehle in Martin Braithwaite. Otočani, ki so razočarali maloštevilne navijače v Amsterdamu, so končali dvoboj z igralce manj. V izdihljajih srečanja je rdeči karton prejel Harry Wilson. Danci, evropski prvaki iz leta 1992, se bodo v četrtfinalu v Bakuju pomerili z zmagovalcem dvoboja med Nizozemsko in Češko.

Neverjetne številke Azzurrov

Nogometna evforija v Italiji bi lahko danes zvečer dosegla nov vrhunec. Zmagovalec se bo v četrtfinalu v Münchnu pomeril z boljšim iz nedeljskega srečanja med Belgijo in Portugalsko. Foto: Reuters Zvečer se bosta na Wembleyju pomerili slovenski sosedi. Italija je absolutni favorit proti Avstriji, ki se je sploh prvič v zgodovini uvrstila v izločilni del Eura. Na Apeninskem polotoku že dolgo ni bilo občutiti tako pozitivnega vzdušja okrog reprezentančnega nogometa kot letos, ko Mancinijeva četa navdušuje z napadalnim, všečnim in kombinatornim nogometom. Če je bila v preteklosti glavna odlika Azzurrov na velikih tekmovanjih obramba, zdaj Italijani blestijo v vseh prvinah. Tekmeci imajo toliko dela, da niti ne morejo resneje ogroziti vrat Gianluigija Donnarumme. V skupinskem delu so proti njegovim vratom sprožili skupaj le 12 strelov.

Italija dosega imenitne številke. Azzurri so nepremagani že 30 tekem zapored. Če bodo ostali neporaženi tudi danes, bodo postavili nov italijanski rekord vseh časov, saj je bila 30-krat zapored med letoma 1935 in 1939 neporažena tudi znamenita zasedba Vittoria Pozza. Nazadnje so slovenski zahodni sosedi izgubili pred tremi leti v Lizboni proti Portugalski. Na zadnjih 11 tekmah so vselej vknjižili zmago brez prejetega zadetka, mreža štirikratnih svetovnih prvakov se ni zatresla že neverjetnih 1055 minut! Oziroma 17 ur in 35 minut! Italijani tako napadajo nov rekord, star že skoraj polovico stoletja, ko Azzurri med letoma 1972 in 1974 niso prejeli zadetka na 12 zaporednih tekmah, mreža pa se ni zatresla kar 1143 minut.

Italijani so v skupini A premagali tako Turčijo, Švico in Wales. Foto: Reuters

"Igramo na, vsaj zame, najboljšem stadionu na svetu. Srečni smo, da smo tukaj," meni Roberto Mancini, ki odlično pozna Anglijo, saj je pred leti vodil Manchester City. "Avstrija je kakovostna ekipa, igra agresivno. Vstopili smo v del tekmovanja, kjer si ne smeš privoščiti napak," poudarja italijanski strateg.

Grillitsch: Zakaj ne bi z njim nadaljevali?

Avstrijski nogometaši so v zadnjem nastopu na Euru premagali Ukrajino. Foto: Reuters Avstrija je nazadnje premagala Italijo leta 1962, nato pa na 13 tekmah zaman iskala pot do zmage. "Na tem Euru smo dosegli zgodovinski dosežek. Zakaj ne bi z njim nadaljevali," se sprašuje zvezni igralec Florian Grillitsch. Avstrija namreč do letos sploh še ni dobila tekme na evropskem prvenstvu, letos pa premagala kar dva tekmeca. Severno Makedonijo in Ukrajino. "Italija me je izmed vseh udeležencev Eura najbolj navdušila. Močna je bila tudi na tretji tekmi proti Walesu, čeprav je opravila ogromno menjav. Zelo so nevarni," se zaveda moči tekmeca Franco Foda.

Danes bo na tribunah 25 tisoč gledalcev, številka bo na Wembleyju vedno večja, v polfinalu in finalu bo že 60 tisoč. Bo to vzdušje občutila tudi Italija, ki si je po predstavah v skupini A le še utrdila status enega največjih favoritov za naslov?

Glavni sodnik bo Anglež Anthony Taylor.

Euro 2020, 14. dan (osmina finala): Sobota, 26. junij:

Wales : Danska 0:4 (0:1)

Dolberg 27., 48., Maehle 88., Braithwaite 90.+4; R.K.: Wilson 90.+1/Wales

21.00 Italija – Avstrija (London)

Preostali pari osmine finala Eura 2020: Nedelja, 27. junij:

Nizozemska – Češka (18.00, Budimpešta)

Belgija – Portugalska (21.00, Sevilla) Ponedeljek, 28. junij:

Hrvaška – Španija (18.00, Köbenhavn)

Francija – Švica (21.00, Bukarešta) Torek, 29. junij:

Anglija – Nemčija (18.00, London)

Švedska – Ukrajina (21.00, Glasgow)