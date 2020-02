V Mariboru odrasel iz fanta v moškega, s komentarji o BiH se ne obremenjuje

V zadnjem letu se je življenje Dina Hotića skoraj obrnilo na glavo. Doživel je ogromno velikih sprememb. Sredi poletja je prijokal na svet njegov sin Lamin, jeseni je na presenečenje številnih debitiral v članski reprezentanci Bosne in Hercegovine, v začetku leta pa zapustil Maribor in se preselil v Belgijo, kjer se spopada z zahtevnim ciljem, reševanjem zadnjeuvrščenega kluba Cercle Brugge.

Za najbolj odmevno selitev v zimskem prestopnem roku je v Sloveniji poskrbel Dino Hotić. Po osmih letih v Mariboru se je odločil, da je napočil trenutek za prestop v tujino. Izbral je Cercle Brugge, klub, ki zaseda zadnje mesto v Belgiji, a je zanj vseeno pomenil dovolj mikavno stopničko v karieri.

Zapustil je Ljudski vrt, napolnil klubsko blagajno NK Maribor, po prvotnem privajanju na Belgijo, Cercle Brugge je drugi del sezone začel s tremi porazi, pa je v mestu, ki so ga turisti zaradi številnih lepot in znamenitosti preimenovali v ''Severne Benetke'', veliko boljše volje. Odkar se mu je v Belgiji pridružil še sin Lamin, mu gre odlično. Cercle je nanizal dve zmagi, Dino se je prvič vpisal med strelce (proti Mechelenu), v soboto pa bo imel opravka z nenavadnim občutkom.

Ravno v času, ko ga čaka nova tekma v Belgiji, pomeril se bo z Mouscronom, se bosta v Ljudskem vrtu za točke potegovala Maribor in Olimpija. Ljubljančan, ki je življenjsko srečo našel na Štajerskem, bo stiskal pesti za vijolice. Ostaja optimist, prepričan je, da lahko Mariborčani tudi brez njega ujamejo, nato pa še prehitijo zmaje ter ubranijo naslov državnega prvaka.

''Brugge je čudovito mesto. V notranjosti ga krasi lepa in posebna arhitektura, obdan pa je z rečnim kanalom, ob katerem so povsod sprehajalne poti in parki,'' nam je pojasnil Dino Hotić in dodal, da pes Blue v Belgiji veliko bolj uživa, saj so se iz stanovanja preselili v hišo in je lahko zunaj, kadarkoli želi. Foto: Instagram

Maribor ste zapustili pred poldrugim mesecem. Kako se počutite v Belgiji?

Dobro. V klubu so me lepo sprejeli. Je pa razlika. V Mariboru smo se med seboj vsi poznali, tukaj pa sem nov. Priznam, da mi je zaradi tega malenkost težje, saj se moram sporazumevati v angleščini, velika večina preostalih soigralcev pa govori francosko. Zato se med seboj najbolj družimo tisti, ki smo prišli na novo.

Je bilo težko zamenjati okolje in se iz kluba, ki se bori za vrh (Maribor), preseliti k ekipi, ki se krčevito bori za obstanek (Cercle)?

Ne. V obeh primerih se je treba boriti in odigrati najboljše, kot le lahko. Povsod se za nekaj boriš, ali vrh ali obstanek.

Verjetno pomaga, da ste del kariere prebili v Krškem, ki se je bolj ali manj vedno borilo za obstanek?

To je bila tudi moja prva misel, ko sem izvedel, v kakšnem položaju je Cercle. Če mi je zaradi tega kaj lažje, ne vem. Ne še. Vedno se borim z vsemi močmi in dam vse od sebe. Tako bi bilo tudi, če bi bili na sredini lestvice in se ne bi borili za nobeno mesto.

Napovedani ste bili kot velika zimska okrepitev, kot reprezentant BiH, kar ni mačji kašelj. Zaradi tega čutite več pritiska?

Seveda so pričakovanja visoka. Dal bom vse od sebe in upam, da jih upravičim. Prišel sem z namenom, da pomagam klubu zagotoviti obstanek v ligi. To je želja vseh. Upamo in verjamemo, da nam bo uspelo.

Ste imeli v zadnjih prestopnih rokih še kakšne konkretne ponudbe?

Bilo je veliko povpraševanja, najbolj konkretna pa je bila vendarle ponudba Cercle Bruggea. Po pogovoru sva z agentom menila, da je to tudi najboljša možnost zame kot nogometaša in za moj nadaljnji razvoj. Vedno menim, da se vse zgodi z razlogom. Verjamem, da je bilo tako tudi tokrat. Moja družina je vesela in ponosna name, saj ve, da se mi uresničujejo sanje ter se poplačuje moj trud.

Prvi zadetek Dina Hotića v dresu Cercle Bruggea (pri 1:00):

Kdaj ste ugotovili, da je napočil primeren trenutek za nove izzive in dokazovanje v močnejši ligi, kot je slovenska?

Z menedžerjem sva veliko debatirala o tem, kdaj je pravi trenutek za odhod iz Slovenije. Veliko igralcev se namreč po odhodu v tujino izgubi. Nočem, da bi se to zgodilo tudi meni, nočem, da bi se seveda zgodilo tudi komurkoli drugemu. Zato smo na ta trenutek skrbno čakali. Mnogi so se spraševali, zakaj nisem šel v boljši klub. No, tukaj imate odgovor.

Si je trener Cercla Bernd Storck, na zadnjem evropskem prvenstvu je vodil še Madžarsko, osebno prizadeval za vaš prihod?

Tako je. Trener si je želel mojega prihoda, se pa nisva poznala od prej.

Bili ste standardni gost pri najlepših zadetkih kroga. Postali ste specialist za atraktivne gole. V vašem klubu v Belgiji vedo, kaj vse vam je uspevalo v Sloveniji?

Da, vedo. Žal pa mi tukaj trenutno še ni uspelo tako zabiti.

Zadetek Dina Hotića proti Triglavu, izbran za naj gol sezone 2018/19:

Zdaj se prvič spopadate z vlogo nogometnega legionarja. Je enostavna ali ima svoje pasti?

Seveda je biti težje tujec. Zlasti zaradi tega, ker se moraš povsod sporazumevati v tujem jeziku. Je pa je to po svoje tudi ena izmed prednosti, saj gre za učenje oziroma dopolnjevanje znanja. Domotožja še trenutno ni. Od slovenske lige sicer najbolj pogrešam soigralce. Pa tudi igralce drugih klubov. Med seboj smo se poznali in imeli lepe odnose, družili smo se tudi zasebno. Tega tukaj ni.

Se pa imamo v Bruggeu vseeno zelo lepo. To je res prijetno mesto. Kar zadeva nogomet, pa moraš vedno dati vse od sebe v vsakem primeru. Če si tujec ali domačin, vseeno. Posebne ljubosumnosti drugih soigralcev ne čutim.

Kako majhen je nogometni svet, ste nazadnje občutili na zadnji tekmi belgijskega prvenstva, ko ste premagali St. Truiden. Trenira ga vaš nekdanji selektor Miloš Kostić.

Po tekmi sva našla čas za kratek klepet. Čestital mi je in zaželel srečo ter zdravje še naprej, enako tudi jaz njemu.

Kostić je bil vaš selektor leta 2012 na evropskem prvenstvu do 16 let, ki ga je gostila Slovenija. Kar nekaj njegovih izbrancev vas je zgradilo lepe kariere. Poleg vas so tu še Petar Stojanović, Domen Črnigoj, Luka Zahović …

Kariero je treba graditi po stopničkah. Veliko igralcev je to že dokazalo. Sam lahko pokažem še veliko več.

V zadnjem obdobju je v vaši karieri in življenju veliko sprememb. Prvi nastop za člansko reprezentanco, postali ste oče, prva selitev v tujino. Se dogaja prehitro ali lahko vse skupaj še dohajate?

Mislim, da pride vsaka stvar ob pravem času in da se vse zgodi z razlogom.

Ste o odločitvi, da boste igrali za člansko reprezentanco BiH, razmišljali že dlje časa?

O tem je bilo že veliko povedanega. Na koncu se je zgodilo, kakor se je. Zaigral sem za Bosno.

Za Bosno in Hercegovino je lani prvič nastopil na gostovanju pri Liechtensteinu. Foto: Reuters

Vaša poteza je v Sloveniji naletela na različne komentarje. Nekaterim ni bila všeč vaša odločitev zlasti iz nogometnega stališča, saj je Slovenija ostala brez obetavnega zveznega igralca, nekateri so šli tako daleč, da so vas obtožili ''izdaje'' Slovenije. Ste se zavedali, da bo vaša odločitev sprožila tako široke debate ljudi na raznih forumih in družbenih omrežjih?

Sem. Zavedal sem se, vendar tega ne spremljam. Ne berem komentarjev in se z njimi ne obremenjujem. Je pa vedno tako, da se nekateri s teboj strinjajo, drugi ne. Vsak ima svoje mnenje. Nikoli ne bodo vsi stoodstotno s tabo. Tega niti nisem pričakoval. Sam sem sprejel odločitev, za katero stojim, to je najbolj pomembno.

Sloveniji se ni izšlo v boju za EP 2020, čeprav ima v reprezentanci kar nekaj vrhunskih imen. Kaj je šlo narobe?

Slovenija ima za moje pojme dobro ekipo, ne vem pa, kaj je šlo narobe. Nisem bil prisoten, tako da ne vem, kaj se je dogajalo. Zato nisem pravi naslov za takšne odgovore.

BiH ima v primerjavi s Slovenijo še možnosti za nastop na velikem tekmovanju. Prihodnji mesec vas čakajo dodatne kvalifikacije. Kako ste se znašli v reprezentanci, kjer ne manjka zvezdnikov? Kakšen stik ste na primer vzpostavili z Edinom Džekom in Miralemom Pjanićem?

Moram reči, da sem se v reprezentanci BiH odlično znašel in se med soigralci počutim res dobro. Vsi so odlični nogometaši in ljudje na mestu. Zelo so prijazni, takoj so me sprejeli medse. Vsi, brez izjeme.

Kako je bilo sodelovati s takšno legendo nogometa, kot je Robert Prosinečki? Je imel kakšen poseben nasvet, zlasti glede vaših atraktivnih strelov z razdalje in predložkov?

Vsaka oseba ima v tvoji karieri posebno vlogo in te česa nauči. Zelo sem vesel in v veliko čast mi je, da sem lahko za reprezentanco zaigral ravno pod vodstvom Prosinečkega. Je veliko ime v nogometu, to mi je dalo še posebno motivacijo.

Zdaj ima BiH novega selektorja. Ste bili že kaj v stiku z Duškom Bajevićem?

Ne.

V reprezentanci BiH ste si na pripravah delili sobo z nogometašem Olimpije Luko Menalom. Pred tedni nam je povedal, da je Maribor z vašim odhodom izgubil najboljšega igralca zadnjih sezon in da vas bo zelo težko nadomestiti. Se strinjate z njegovim mnenjem?

Nikoli ne hvalim samega sebe. Hvala Luki za njegovo mnenje. Zelo sem vesel, da tako misli o meni, a moram reči, da ni nihče nezamenljiv. Verjamem, da ima Maribor še ogromno kakovostnih igralcev, da bodo nadaljevali takšno igro, ki bo dovolj za osvojitev naslova prvaka.

Kako bi vi ocenili Luko Menala?

Luka je super fant in odličen nogometaš. Svoje delo na igrišču opravlja zelo dobro. Vesel sem, da sem ga lahko bolje spoznal in sva si v reprezentanci delila sobo, želim pa si, da bi v reprezentančnem dresu tudi skupaj zaigrala.

Luka Menalo bo v soboto na večnem derbiju v Mariboru pogrešal "sostanovalca" Dina Hotića. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V soboto bo v Ljudskem vrtu gostoval na večnem derbiju Prve lige Telekom Slovenije, vas pa ne bo zraven. Bodo vaši občutki nenavadni?

Hm … Zagotovo bo to prvi derbi po dolgem času, na katerem ne bom igral. Kakšen pa bo občutek, ne vem. Vprašajte me raje po derbiju (smeh, op. p.). Imamo pa ravno v soboto tekmo s Cerclom v času derbija v Mariboru, tako da si bom lahko slovensko tekmo ogledal šele pozneje.

Ali se, če beseda nanese na večni derbi v Ljudskem vrtu, prej spomnite na zadetek in zgodovinski salto, ki ste ga napovedali ravno v intervjuju za Sportal, ali na tisti manj prijeten trenutek, ko ste odrinili sodnika Mateja Juga in nato prisilno počivali kar na šestih tekmah?

Na oboje. Seveda mi je ljubši prvi prizor. Nanj se večkrat spomnim. Je pa res, da je bil drugi veliko odmevnejši in se ga veliko omenja. Tako da mi tudi novinarji ne delate usluge, ker mi ne dovolite, da bi ga pozabil (smeh, op. p.).

Vas je tista kazen učvrstila? Kako je z vašo vročekrvnostjo na tekmah v Belgiji?

Seveda mi je dala ta kazen misliti. To je bila dobra lekcija zame. Čeprav v zasebnem življenju ne maram prepiranja in se vedno raje umaknem, je na igrišču prisotna posebna energija in včasih nekatere stvari narediš v afektu.

Na trenutek, ko je na derbiju z Olimpijo odrinil sodnika Mateja Juga in prejel rdeči karton, bi najraje pozabil. Foto: Morgan Kristan / Sportida

V zadnjih letih je Olimpija boljša na derbijih v Mariboru, vijolice pa v Stožicah. Zakaj?

Ne vem, tako pač je v nogometu. Ne bi znal povedati, zakaj je tako. Upam pa, zdaj kot navijač Maribora, da v soboto ne bo tako. Žoga je okrogla, vsak ima možnosti. Seveda držim pesti, navijam in verjamem, da bodo tri točke ostale doma in bo zmagal Maribor. Če bi že moral napovedati rezultat, bi napovedal le zmago Maribora.

Bo za Mariborčane zadel v polno Luka Zahović, vaš veliki prijatelj?

Kdorkoli bo strelec za Maribor, mu privoščim. Vedno. Pomembno je le, da Maribor zmaga.

Vam je Luka govoril o pasteh v tujini, ki jih je sam občutil na Nizozemskem?

Res je. Z njim sva redno v stikih in mi daje veliko nasvetov tako o nogometu kot tudi o življenju v tujini.

Verjame, da lahko Rok Kronaveter in druščina v spomladanskem delu nadoknadijo zaostanek za Olimpijo in postanejo državni prvaki. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pozimi so številni v 1. SNL napovedali obilico sprememb, a je Maribor ostal le brez vas, Olimpija pa je zadržala največje zvezdnike. Bo zaradi Mariborčanov težje ubraniti naslov prvaka?

Ne bi rekel. Ekipa Maribora je še vedno zelo dobra. Če bodo igrali tako, kot znajo, ne bo težav in bodo ubranili naslov prvaka.

Viole so vam sporočile, da boste vedno dobrodošli v Mariboru. Razmišljate tudi o tem, da bi družinski dom, podobno kot na primer Jasmin Handanović, ohranili na Štajerskem?

V Mariboru sem preživel ogromno časa in ravno v tem mestu se je zgodilo zame ogromno pomembnih stvari. Tukaj sem odrasel iz fanta v moškega, našel svojo punco in si z njo ustvaril družino. Mesto mi je res priraslo k srcu in bo verjetno tudi na koncu kariere tu ostal moj dom.

Kaj je tako čarobnega, kar ima Maribor, da se številni Ljubljančani tako dobro počutite v mestu ob Dravi?

Maribor je preprost. Ni prevelik, tako da imaš vse nekako pri roki, prav tako ni preveč ljudi. Zleze ti pod kožo.