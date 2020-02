Maribor brez težkega evropskega nahrbtnika v lov na cvetočo pomlad

Mariborčani, ki to, kako osvajati prvenstvene lovorike, vedo najbolje od vseh, saj jim je uspelo že 15-krat, v drugi del sezone štartajo z zaostankom štirih točk za vodilno Olimpijo, ki pa bi se utegnil že v soboto pozno zvečer zmanjšati na samo točko. Prvaki, ki so točke izgubljali predvsem na začetku sezone, ko so imeli zelo naporen razpored, bodo tokrat brez evropskih in tudi pokalnih obveznosti osredotočeni le na eno. Kako prvenstveno lovoriko še 16. prinesti v Ljudski vrt.

Mariborčani so uvrstitev na lestvici, na kateri so trenutno šele na tretjem mestu, pokvarili predvsem na začetku in ob zaključku prvega dela sezone. Prvaki, ki lovijo že 16. naslov, so na prvo prvenstveno zmago čakali neverjetnih pet tekem in v tem času osvojili vsega tri točke. Svoj davek je zagotovo terjala Evropa, v kateri so bili Mariborčani "polovico" zadetka oddaljeni od četrte evropske jeseni, uvrstitve v ligo Europa. Proti Ludogorcu, ki ga danes lahko spremljamo v izločilnih delih tega tekmovanja, so ob dveh remijih izpadli zaradi zadetkov, ki so ju Bolgari dosegli v gosteh.

Po osmih evropskih tekmah, ki so sovpadale z osmimi odigranimi prvenstvenimi tekmami, so v Prvi ligi Telekom Slovenije osvojili vsega devet točk in jih kar 15 izpustili iz rok. Potem so jih v preostalih 12 tekmah le še 10. Od tega pet v zadnjih dveh tekmah minulega leta, ko so najprej doma doživeli šokanten poraz proti Triglavu, potem so za slovo od 2019 prišli le do točke v Velenju proti Rudarju, ki je prikovan na dno.

Zaostanek štirih točk pred 16 tekmami, ki so ostale do konca, se tako ne zdi prav visok. Sploh, ker pravijo, da vijolice cvetijo spomladi in so to – v zadnjih dveh sezonah se to sicer ni zgodilo – večkrat tudi dokazale.

Z rezultati na pripravljalnih tekmah trener Maribora verjetno ne more biti najbolj zadovoljen, a pomembno bo predvsem, kakšni bodo, ko bo šlo zares. Foto: Matjaž Vertuš

Na pripravljalnih tekmah niso blesteli, ampak ...

V pripravljalnem obdobju Mariborčani niso bili prav prepričljivi. Štiri zmage, dva remija in dva poraza so zabeležili, na šestih tekmah pa so zabili 24 golov. Od tega tri četrtine na uvodu, ko so pred enim mesecem s kar 18:0 premagali slovenskega drugoligaša Dravograd in tako izrekli "dobrodošlico" tamkajšnjemu novemu predsedniku, svojemu nekdanjemu poveljniku obrambe Marku Šulerju. Ampak to so samo pripravljalne tekme, ki so bile pri Mariboru že v preteklosti prekleto varljive. V obe smeri. Dogajalo se je, da so na pripravah zmagovali, potem pa se je rezultatska krivulja zasukala v drugo smer. In obratno.

Kako dobri so, bomo videli šele, ko bo šlo zares. Prvič že jutri, ko v Ljudskem vrtu gostuje Olimpija in imajo vijoličasti lepo priložnost, da prednost, še preden bo prvega spomladanskega kroga konec, stopijo na zgolj točko. Enkrat so Ljubljančane v tej sezoni že premagali, ko je bilo v Stožicah 4:2 za goste. Enkrat so remizirali, ko v Mariboru gledalci na prvem večnem derbiju v tej sezoni niso videli zadetkov.

Pripravljalne tekme Maribora v zimskem obdobju:

Datum Tekma Strelci (za Maribor) 18. januar Maribor : Dravograd (Slo/2) 18:0 Mešanović 4, Bajde in Zahović 3, Tavares 2, Kotnik, Peričić, Koblar, Požeg Vancaš, Mulahusejnović, Vrhovec 21. januar Maribor : Bravo (Slo/1) 1:0 Vipotnik 25. januar Maribor : Beltinci (Slo/2) 0:0 / 28. januar Maribor : Lech Poznan (Pol/1) 0:3 / 1. februar Maribor : Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 3:2 Pihler, Viler, Kotnik 4. februar Maribor : Rapid Dunaj (Avt/1) 0:2 / 8. februar Maribor : DAC Dunajska Streda (Slk/2) 1:1 Požeg Vancaš 15. februar Maribor : Rudar Velenje (Slo/1) 1:0 Dervišević

Ključe ekipe bo ohranil Rok Kronaveter, kaj pa drugi?

Kaj rekorder po številu naslovov v prvi slovenski ligi Darko Milanič, ki je z Mariborom osvojil že kar šest prvenstvenih lovorik, pripravlja?

Prav veliko novosti zagotovo ne bo, morda še največja se utegne zgoditi v obrambi, v kateri bo, vsaj po pripravljalnih tekmah sodeč, izkušeni primorski trener povlekel potezo, ki jih od njega nismo vajeni, in stavil na mladost. V ogenj utegne poslati Luko Koblarja. Komaj 20-letnega branilca, ki sploh ni odigral niti ene minute v majici Maribora in bi utegnil tvoriti par branilcev z veliko izkušenejšim Nemanjo Mitrovićem. Morda to lahko razumemo tudi kot potezo športnega direktorja Zlatka Zahovića, ki trenutno v moštvu nima prav veliko za Evropo zanimivih prodajnih artiklov.

Na desni strani obrambe je zacementiran staroselec Martin Milec, na levi to velja za Mitjo Vilerja.

Rok Kronaveter je s 13 goli v vseh tekmovanjih najboljši strelec Maribora v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na sredini igrišča, kar se tiče kreacije igre, lahko največ pričakujemo od najboljšega strelca Mariborčanov Roka Kronavetra in vnovičnega povratnika od odpisanih Amirja Derviševića. Zanimivo bo videti tudi, kaj bo ponudil povratnik, ki se je v svoj Ljudski vrt vrnil kar iz Indije oziroma nazadnje celo Indonezije, Rene Mihelič. Za kompaktnost sredine pa naj bi skrbeli Aleks Pihler, Alexandru Cretu in Blaž Vrhovec. V kakršnemkoli vrstnem redu že.

Na krilnem napadalnem položaju je glavno ime najboljši igralec prejšnje prvenstvene sezone, ki se je odlično znašel tudi v Mariboru, Rudi Požeg Vancaš, od odhoda Dina Hotića pa bo, poleg mariborske blagajne, morda najbolj profitiral Brazilec Felipe Santos, ki je v pripravljalnem obdobju dobival veliko priložnosti za igro.

Luka Zahović trenutno precej zaostaja za številkami, ki jih je imel v zadnjih dveh sezonah, a ima še nekaj časa, da jih popravi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bo Luka Zahović popravil strelsko formo?

Napad? Glavno besedo bo še vedno imel najboljši strelec slovenskega prvenstva zadnjih dveh sezon Luka Zahović, ki pa je v tej sezoni v slabši strelski formi in s sedmimi prvenstvenimi goli še daleč za normo, ki jo je postavil v sezonah 2017/18 in 2018/19. Obakrat je strelski kralj postal z 18 zadetki.

Vlogo jokerja s klopi bo očitno še vedno igral neponovljivi kapetan, najboljši strelec Mariborčanov in slovenske lige vseh časov Marcos Tavares. Zanimivo bo videti tudi, koliko priložnosti bo za igro dobival "na papirju" najboljši strelec Maribora v pripravljalnem obdobju Jasmin Mešanović, ki pa je vse štiri zadetke pospravil v mrežo Dravograda, potem pa letos pozimi ni več zadeval.

Saj res, še vratar. Po začasni zamrznitvi statusa številke ena, ko je med vratnici za kratek čas vskočil 42-letni Jasmin Handanović, so se v mariborski stroki očitno novo priložnost odločili ponuditi bosanskemu reprezentantu Kenanu Piriću.

Spremembe v zimskem prestopnem roku:

Prišli: Rene Mihelič (brez kluba, prej Persib Bandung/Indija).

Odšli: Dino Hotić (Club Brugge, Belgija), Nino Žugelj (Drava Ptuj), Sandi Ogrinec (Bravo Ljubljana), Martin Kramarič (Bravo Ljubljana).

Andrej Kotnik je za zdaj v majici Maribora v 21 nastopih zmogel dva gola in asistenco. Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Maribor bi moral biti bolj nevaren, kot je bil

Ob naštete uvrstite še prekaljenega Aleksandra Rajčevića, Špira Peričića, ki je v Mariboru za zdaj resda pokazal drugačen obraz, a se je zato dokazal v Muri, Andreja Kotnika, ki je po dobrem začetku nekoliko poniknil, a je pokazal nekaj prebliskov, poškodovanega Denisa Klinarja in tudi Gregorja Bajdeta, ki še naprej čaka na svojih mariborskih pet minut.

Skratka, Maribor še zdaleč ni slab in bo zdaj, ko nima evropskih obveznosti, po izpadu iz pokala pa bo tudi na domačih tleh igral samo na eni fronti, osredotočen samo na eno. Na lov na tisto, v kar so Mariborčani prepričani, da jim pripada. Naslov najboljšega slovenskega nogometnega kluba. No to, da zelo dobro vedo, kako na vrh priplezati, pa so opozorili že tolikokrat, da nima smisla razpredati o tem, ali jim lahko uspe.