Čeferin Angležem v obraz povedal nekaj krepkih

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v petek gostoval na eni najbolj priznanih univerz na svetu, v Oxfordu, in se s tamkajšnjimi študenti pogovarjal o evropskem nogometu. "Z nenehnim pritoževanjem si ne delate usluge. V Evropi ste zaradi tega manj priljubljeni," je Angležem zabrusil glede glasnih pritožb ob finalu lige Europa med Arsenalom in Chelseajem, ki je bil konec maja v Bakuju.

Aleksander Čeferin je ob gostovanju na eni od najbolj elitnih univerz na svetu zbudil precej medijske pozornosti z besedami, s katerimi je Angležem odgovoril na pritožbe v dneh pred in po letošnjem finalu lige Europa. Tega je konec maja gostil Baku.

Izbor prireditelja finala je namreč dvignil precej prahu. Sploh po tem, ko je postalo jasno, da se bosta v njem udarila dva angleška predstavnika.

Angleži (in z njim tudi marsikdo iz preostalega nogometnega sveta) so Uefi očitali neprimeren izbor gostitelja finala zaradi kršenja človekovih pravic v Azerbajdžanu.

Precej jim je šlo v nos tudi dejstvo, da je Baku zelo oddaljen, pot pa draga, tako da je bil prihod navijačev Arsenala in Chelseaja zelo otežen. Zato ne čudi, da sta finalista razgrabila samo polovico od šest tisoč vstopnic, ki so bile na voljo za njihove navijače.

Še bolj je negodovanje udarilo ob odločitvi armenskega zvezdnika Arsenala Henrikha Mkhitaryana, ki se je bal za varnost, saj sta Armenija in Azerbajdžan v vojni, zato se je odločil, da na finale sploh ne bo pripotoval.

Vedno, ko so zraven Angleži, so pritožbe

"Vedno, ko imamo angleške klube, so pritožbe. Z nenehnim pritoževanjem si ne delate usluge. V Evropi ste zaradi tega manj priljubljeni," je Čeferin zabrusil Angležem ob petkovem gostovanju na univerzi v Oxfordu, kjer je s sogovornikom Rupertom Youngerjem s tamkajšnje univerze govoril o vračanju ugleda evropskega nogometa.

Prvi mož evropskega nogometa se je s študenti ene od najbolj elitnih svetovnih univerz pogovarjal o tem, kako po številnih korupcijskih aferah povrniti ugled evropskega nogometa. Foto: Nik Jevšnik/STA

"Če me kdo vpraša, zakaj smo igrali v Bakuju, mu rečem, da tudi tam živijo ljudje. Tudi tam so homo sapiensi. Če bi dve azerbajdžanski ekipi igrali v Londonu, se nihče ne bi pritoževal. Obe ekipi bi pripotovali na finale brez vsakršnih težav," je v podobnem slogu nadaljeval odvetnik, ki se je pred tremi leti z mesta predsednika Nogometne zveze Slovenije preselil v pisarno prvega človeka evropskega nogometa.

"Pred letom in pol smo se odločili, da bo finale v Bakuju, ki ima zelo moderen štadion za 70 tisoč ljudi. Mislim, da je v Angliji samo en štadion, ki je večji in bolj moderen," je še povedal Čeferin.

"Azerbajdžanci so morali gledati tekmo, ki se je zaradi časovne razlike s preostalim delom Evrope začela ob 23. uri po njihovem času, a se nihče ni pritoževal. Morali bi videti srečo ljudi v Azerbajdžanu, ker so lahko v živo videli take zvezdnike. Moramo razvijati nogomet povsod po Evropi, ne samo v Angliji in Nemčiji," je še povedal Čeferin, ki je na čelo Uefe prišel septembra 2016, v začetku letošnjega leta pa dobil nov, štiriletni mandat. Ob tem ni odveč omeniti, da ga pri kandidaturi Angleži niso podpirali.

Bo finale lige prvakov krožil med zgolj peščico mest?

Po koncu javnega dogodka, na katerem je bil glavni gost, se je Čeferin s študenti ene najbolj slovitih univerz na svetu s skoraj tisočletno tradicijo pogovarjal še iz oči v oči.

Govoril je še o marsičem drugem. O uspešnosti finančnega ferpleja, o ženskem nogometu, ki ga pri Uefi oživljajo in je zelo napredoval, o boju proti seksizmu, rasizmu in homofobiji, povedal pa tudi nekaj zanimivih besed na temo finalnih tekem lige prvakov, ki ga je letos gostil štadion Wanda Metropolitano v Madridu.

V letošnjem finalu lige prvakov, ki je bil 1. junija v Madridu, je Liverpool z 2:0 premagal Tottenham. V finalu lige Europa, ki je bil 29. maja v Bakuju, je Chelsea s 4:1 odpravil Arsenal. Foto: Reuters

Tudi tam sta se udarila dva angleška predstavnika, tudi tam so se Angleži pritoževali. Navijači finalistov Liverpoola in Tottenhama so namreč dobili vsak po 16 tisoč vstopnic.

Medtem ko je Čeferin povedal, da bodo pri Uefi vztrajali pri tem, da bodo z izbiro gostiteljev lige Europa popularizirali nogomet po celi Evropi, je glede finalov elitnega evropskega klubskega tekmovanja napovedal drugačno politiko.

"V Madridu je bilo prostora za 62 tisoč gledalcev, prošenj za vstopnice pa je bilo 920 tisoč. Razmišljam v smeri, da bi morali finala lige prvakov, kar je najvišja raven evropskega klubskega nogometa, igrati na največjih lokacijah. Pa tudi, če to pomeni, da se bomo selili med samo petimi, šestimi mesti," je zanimivo prihodnost finalom lige prvakov napovedal Čeferin.

V zadnjih petih letih so jih sicer gostili štadion Wanda Metropolitano v Madridu, lani Olimpijski štadion v Kijevu, pred tem pa štadion Millennium v Carfiddu, San Siro v Milanu in leta 2015 Olimpijski štadion v Berlinu.