Londonski derbi za evropsko krono: znani začetni postavi

V velikem finalu lige Europa se bosta nocoj ob 21. uri v Bakuju pomerila Arsenal in Chelsea. Zmagovalec mestnega obračuna ne bo osvojil le evropske lovorike, ampak si bo zagotovil tudi nastop v skupinskem delu lige prvakov.

Liga Europa, finale:

Arsenalu se danes tako ponuja priložnost, da bi si zagotovil nastop v ligi prvakov, saj je v angleškem prvenstvu zgrešil mesta, ki vodijo v najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje. Topničarji bodo zato nocoj pod dodatnim pritiskom. Chelsea se je temu izognil, saj si je sodelovanje z elito v prihodnji sezoni zagotovil s tretjim mestom v prvenstvu.

Chelsea igra prvi evropski finale po letu 2013, ko je v Amsterdamu premagal Benfico z 2:1 in osvojil evropsko ligo, Arsenal pa ima priložnost, da osvoji drugo evropsko lovoriko. Leta 1994 je osvojil pokal pokalnih zmagovalcev, kar štirikrat pa je ostal v finalu praznih rok.

Chelsea je eden izmed štirih evropskih klubov, ki so osvojili vsa tri različna evropska tekmovanja. To je uspelo le še Juventusu, Ajaxu in Bayernu.

Začetni postavi: Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, Emerson, David Luiz; Kanté, Kovačić, Jorginho; Pedro, Giroud, Hazard Odsotni: Loftus-Cheek (ahilova tetiva), Hudson-Odoi (ahilova tetiva), Rüdiger (koleno), Ampadu (hrbet) Arsenal: Čech; Koscielny, Socratis, Monreal; Kolašinac, Maitland-Niles; Xhaka, Torreira, Özil; Aubameyang, Lacazette Odsotni: Ramsey (stegenska mišica), Denis Suárez (dimlje), Bellerín (koleno), Holding (koleno), Mkhitaryan (ni odpotoval zaradi varnosti, sovražnosti med Azerbajdžanom in Armenijo)

Glavni delivec pravice bo Italijan Gianluca Rocchi, današnji finale pa bo prvi obračun evropske lige, na katerem bo lahko sodnik računal na pomoč sistema VAR.

Zmagovalcu evropske lige bo pokal izročil predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, ki bo v soboto častno nalogo izpolnil tudi na drugem angleškem spektaklu, finalu lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom.

