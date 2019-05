Popolna angleška prevlada tudi v ligi Europa!

V finalu lige Europa se se bosta za lovoriko udarila londonska rivala Arsenala in Chelsea. Topničarji so tudi na poovratni tekmi visoko premagali Valenico (4:2, skupno 7:3), modri pa so se proti Eintrachtu v veliki finale uvrstili po strelih z bele točke.

Obračun na Mestalli se je začel silovito. Visok zaostanek dveh zadetkov Valencie je v 11. minuti znižal Kevin Gameiro, a veselje netopirjev ni trajalo dolgo, saj je Gabonec Pierre-Emerick Aubameyang izenačil le šest minut kasneje ter Arsenal spet pahnil pred vrata velikega finala.

Ko je v drugem polčasu zabil še Alexandre Lacazette je bilo že vse odločeno. Valencia bi morala zadeti trikrat, malce upanja jim je z drugim zadetkom na tekmi vzbudil Gameiro, a je vse skupaj hitro pogasil Aubameyang, ki je tako kot Francoz zadel še drugič. Na koncu je Arsenal zmagal s kar 4:2 in se s skupnim izidom 7:3 gladko uvrstil v finale. Junak srečanja je bil s tremi zadetki Aubameyang.

Bolj tesno je v Londonu

Po remiju v Frankfurtu (1:1) je Chelseaju doma zadostoval že remi 0:0, a modri niso ničesar prepustili naključju in napadli Nemce. Plačilo za trud je prišlo v 28. minuti, ko je po podaji Edena Hazarda zadel Ruben Loftus-Cheek. V prvem polčasu se rezultat ni več spreminjal, so pa zato na začetku drugega polčasa pritisnili Nemci ter na prek odličnega Srba Luke Jovića izenačili na 1:1. Izid se do konca rednega dela ni več spremenil, na sporedu so podaljški.

Finale v Bakuju

Sklepno dejanje lige Europa bo 29. maja v Bakuju. Zmagovalec evropske lige bo deležen posebne nagrade, zagotovljenega nastopa v skupinskem delu lige prvakov (2018/19).