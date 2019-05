Hazard zmedel navijače Reala in Chelseaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bo Eden Hazard po koncu sezone zapustil Otok in se preselil v Madrid? Foto: Reuters

Pred polfinalnima spektakloma evropske lige v Londonu in Frankfurtu je za odmevno novico poskrbel španski športni dnevnik Marca. Sporočil je, da k Realu v Madrid prihaja Eden Hazard, belgijski zvezdnik, ki v zadnjih sezonah spada med najboljše zvezne in napadalno usmerjene igralce na svetu. Je velika želja predsednika Florentina Pereza in trenerja Zinedina Zidana, Chelsea pa bi na njem zaslužil ogromno denarja, saj bi lahko odškodnina znašala tudi 140 milijonov evrov. Za dodatno zmedo je poskrbela nedavna klubska predstavitev novega dresa Eintrachta za prihodnjo sezono, ki ga je nosil prav Hazard. Ali je s tem dokazal, da želi ostati v Londonu?

V povezavi z Realom, ki želi po neuspešni sezoni osvežiti vrste, se omenja tudi najboljši strelec Eintrachta Luka Jović, tako da bodo ogledniki madridskega velikana današnji spopad v Nemčiji zagotovo spremljali z dodatno pozornostjo.

Obračun najbolj razigranih ekip

Luka Jović spada pri 21 letih med najbolj zaželene poletne okrepitve pri evropskih velikanih. Foto: Reuters Eintracht ali Chelsea? Londončani imajo dve možnosti, da si zagotovijo nastop v ligi prvakov v sezoni 2019/20. Lahko si ga v prvenstvu, kjer se za četrto mesto potegujejo z Arsenalom in Manchester Unitedom, dva kroga pred koncem pa se jim nasmiha četrto mesto, ali pa v Evropi, kjer bi si druženje z elito zagotovili v primeru naslova najboljšega v ligi Europa.

Nemci bodo naskakovali novo presenečenje brez kaznovanega Hrvata Anteja Rebića, veliko je tudi poškodovanih igralcev. Pri Chelseaju ne bo Antonia Rüdigerja, ki se je poškodoval na nedeljskem derbiju z rdečimi vragi (1:1) in v torek opravil operacijo kolena, do konca sezone je izgubljen tudi mladi Callum Hudson-Odoi. Nastop Williana po poškodbi v nedeljo naj ne bi bil vprašljiv.

Zvečer se bosta udarila najbolj učinkovita v tej sezoni v tem tekmovanju. Chelsea je na 12 tekmah dosegel že 30, Eintracht pa 28 golov. Francoz Olivier Giroud (Chelsea) je z 10 goli prvi strelec tekmovanja, Srb Luka Jović (Eintracht) je dal dva manj. Modri niso v najboljši formi, na zadnjih štirih tekmah so zmagali le enkrat, v Evropi pa jim gre bolje, saj so v tej sezoni še neporaženi.

Eintracht igra prvi evropski polfinale po letu 1980, ko je osvojil pokal Uefa. Chelsea se je v Evropi med najboljše štiri uvrstil že devetič, odkar klubsko blagajno polni ruski bogataš Roman Abramovič.

Emery proti nekdanjemu klubu

Unai Emery dobro ve, kako je biti zmagovalec evropske lige. Foto: Reuters V drugem polfinalnem paru se za napredovanje v finale merita Arsenal in Valencia. London ima tako priložnost, da v sklepnem dejanju spremlja mestni derbi. Trener Arsenal Unai Emery, ki je Valencio vodil med letoma 2008 in 2012, je pozneje s Sevillo osvojil evropsko ligo trikrat zapored. Topničarji napadajo prvi nastop v finalu po letu 2006, ko so v sklepnem dejanju lige prvakov ostali praznih rok proti Barceloni. Zaradi kazni pri gostih ne bo nekdanjega topničarja Francisa Coquelina.

Pri Arsenalu sta Mesut Özil in Nacho Monreal nared, Aaron Ramsey, ki se je poškodoval proti Napoliju in zaradi poškodbe stegenske mišice že odigral zadnjo tekmo za Londončane, saj bo v prihodnji sezoni nosil dres Juventusa, in Denis Suarez pa ne.

Valencia bo pogrešala zveznega igralca Geoffreyja Kondobgio in Rusa Denisa Čeriševa, se pa vrača branilec Cristiano Piccini. Netopirji v zadnjem času zmagujejo na krilih Goncala Guedesa. Odkar so izpadli iz lige prvakov, so v evropski ligi na šestih tekmah še neporaženi, od tega so kar petkrat zmagali.

Finale bo 29. maja v Bakuju.