Brazilec Thalisson prvi poletni novinec Olimpije

"Prestop v Olimpijo je zame izjemna priložnost za nadaljnji razvoj. To je klub z bogato zgodovino, močno ekipo in strastnimi navijači, kar mi predstavlja velik izziv in hkrati tudi motivacijo. Veselim se sodelovanja z novimi soigralci ter strokovnim štabom. Prepričan sem, da bomo s trdim delom, predanostjo in vztrajnostjo lahko dosegli velike cilje," je ob prihodu dejal Thalisson.

Brazilec je v preteklosti igral za domači Legiao-DF in hrvaško Slobodo iz Varaždin. Zadnja tri leta je bil član Rogaške, kjer je v pretekli sezoni tudi prvič okusil igranje med slovensko elito. Na 35 tekmah Prve lige Telemach in pokala Pivovarne Union je zadel petkrat, obenem je vpisal štiri podaje. Nase je opozoril tudi na finalni tekmi v Stožicah, ko je z golom v podaljšku poskrbel za minimalno prednost svoje ekipe.

