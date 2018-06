BiH policija bo prijela Zdravka Mamića zaradi zaslišanja

Urad Interpola v Bosni in Hercegovini je danes potrdil, da so prejeli zahtevo Hrvaške za prijetjem svetovalca v zagrebškem nogometnem klubu Dinamo Zdravka Mamića, ki je obsojen na šest let in pol zapora zaradi finančnih malverzacij v Dinamu. Mamić se bo na sodišču izjasnil, ali soglaša z izročitvijo Hrvaški.

Hrvaška je v sredo za Mamićem razpisala mednarodno tiralico in evropski priporni nalog, ker hrvaški zakon določa pripor v primeru nepravnomočnih sodb za osebe, ki so obsojene na več kot pet let zapora. Mamić pa se je s pobegom v Međugorje v BiH pred izrekom sodbe izognil izvajanju zakona.

Neimenovani uradnik v BiH je danes potrdil, da so prejeli hrvaško zahtevo ter da bodo Mamića aretirali. Na to bodo Mamića prepeljali na sodišče, na katerem se bo izjasnil, ali ima BiH državljanstvo ter ali nasprotuje izročitvi Hrvaški, je poročala hrvaška tiskovna agencija, Hina. Kot dodaja, BiH policijska agencija (Sipa) še ni dobila naloge, da bi Mamića prijela.

Mamić se je ponašal, da poleg hrvaškega državljanstva ima tudi državljanstvo BiH, ki svojih državljanov praviloma ne izroča drugim državam. Po objavi hrvaške sodbe je iz BIH sporočil, da se ne bo vrnil na Hrvaško do pravnomočne sodbe, ker je prepričan, da je nedolžen.

Foto: Reuters

Hrvaški minister Dražen Bošnjaković je danes v Zagrebu izjavil, da bodo zahtevali izročitev Mamića. Kot je spomnil v pogovoru za hrvaški radio, obstaja pogodba med Hrvaško in BiH iz leta 2012, ki odpira možnost za medsebojno izročitev državljanov, ki so obtoženi ali obsojeni organiziranega kriminala, pranja denarja in podobnih kaznivih dejanj. Napovedal je, da se bosta o Mamiću pogovarjala v četrtek na srečanju s svojim BiH kolegom Josipom Grubešo.

Na Hrvaškem omenjajo tudi možnost, da bo Mamić prestajal zaporno kazen v BiH, če bo postala pravnomočna. Hrvaška v tem primeru lahko zahteva od BiH, da potrdi in izvaja hrvaško pravnomočno sodbo, kot je to bilo v primeru sojenja za vojne zločine Branimirju Glavašu, ki je tudi pobegnil v BiH, na to pa večino zaporne kazni prestal v celici v Mostarju.

Foto: Vid Ponikvar

Sodišče v Osijeku je prejšnji teden nepravnomočno obsodilo Zdravka Mamića na šest let in pol zapora, njegovega brata Zorana Mamića na štiri leta in 11 mesecev zapora, izvršnega predsednika hrvaške nogometne zveze Damirja Vrbanovića na tri leta zapora in davkarja Milana Pernarja na štiri leta in dva meseca zapora.

Sodišče je ugotovilo, da so oškodovali zagrebški klub za najmanj 15,3 milijona evrov kot tudi državni proračun za skoraj 1,6 milijona evrov. Prav tako je sodišče določilo, da bodo obsojenci morali vrniti nezakonito pridobljen denar in nepremičnine.