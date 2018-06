Hud udarec za nesojenega vladarja hrvaškega nogometa

Zdravko Mamić mora v zapor za šest let in pol

Na Hrvaškem se je po 14 mesecih končal eden izmed najodmevnejših sodnih procesov, na katerem se je na zatožni klopi znašel Zdravko Mamić. Dolgoletni nogometni funkcionar, ki se ga je zaradi ogromne moči oprijel naziv najvplivnejšega moža hrvaškega nogometa, bo moral v zapor za šest let in pol. To je velik udarec za nekdanjega podpredsednika Hrvaške nogometne zveze, ki je prepričan, da se mu godi krivica in da je žrtev skrbno načrtovanega političnega procesa.

Državi mora vrniti osem milijonov evrov

Mamić je v preteklosti poskrbel za veliko javnih verbalnih izpadov. Foto: Reuters Mamić je trenutno v Medžugorju v Bosni in Hercegovini, kamor je odšel v torek, dan pred izrekom sodbe. Državi bo moral vrniti nezakonito pridobljen denar v vrednosti okrog osem milijonov evrov. Hrvaški zakon v primeru nepravnomočnih sodb za osebe, ki so obsojene na več kot pet let zapora, določa pripor, tako da se bo moral 59-letni Hrvat s kontroverzno preteklostjo vrniti na Hrvaško.

Mamić po izreku sodbe v hercegovskem romarskem mestecu ni skrival razočaranja in besa, hkrati pa je zagrozil, da bodo vsi tisti, ki so imeli prste vmes pri "prirejanju" sojenja, končali v zaporu. "Zgodila se mi je velika krivica. Moj odgovor bo orožje, kakršnega na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini še ni bilo," je sporočil na novinarski konferenci, ki jo je organiziral v BiH. Mamićev odvetnik je že napovedal pritožbo.

Obsojena tudi njegov brat in direktor Hrvaške nogometne zveze

Na županijskem sodišču v Osijeku, ki je potrdilo navedbe tožilcev iz hrvaškega urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok), je bil spoznan za krivega zaradi finančnih malverzacij, oškodovanja zagrebškega Dinama (15,3 milijona evrov) in utaje davkov (skoraj 1,6 milijona evrov). Skupaj s sodelavci je pripravljal fiktivne pogodbe pri prodaji nekdanjih nogometašev Dinama, med katerimi ne manjka aktualnih zvezdnikov ne le hrvaškega, ampak tudi svetovnega nogometa, tujim podjetjem v številnih državah.

Zoran Mamić je nekdanji nogometaš, športni direktor in trener zagrebškega Dinama. Foto: Sportida

Za zapahe bo moral tudi njegov brat Zoran Mamić, nekdanji hrvaški reprezentant in zdajšnji trener moštva Al-Ain v Združenih arabskih emiratih, ki je prejel štiri leta in 11 mesecev kazni. Nekdanji direktor Dinama Damir Vrbanović, ki opravlja funkcijo direktorja Hrvaške nogometne zveze, je prejel triletno kazen, davčni inšpektor Milan Pernar pa bo moral v zapor za štiri leta in dva meseca. Na današnjem izreku kazni ni bilo nobenega izmed obsojencev.