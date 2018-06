Zdravko Mamić dan pred razsodbo na romanje v Medžugorje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravka Mamića, kontroverznega svetovalca zagrebškega nogometnega kluba Dinamo, ki ga hrvaško tožilstvo preiskuje zaradi suma, da je klub oškodoval za najmanj 2,6 milijona evrov, danes čaka razsodba. Dan prej je obiskal znano romarsko središče Medžugorje v Bosni in Hercegovini, kjer naj bi iskal mir, ni pa pobegnil, je sporočil javnosti.

"Večer sem si želel preživeti v miru in si vzeti čas za razmislek v meni najlepšem kraju Medžugorju," je Mamić zapisal na Facebooku. Pohvalil se je z zavidljivo statistiko ogleda njegovega zapisa in okrcal medije, ki so zapisali, da se je odločil za pobeg.

Zagrebško državno tožilstvo ga kot nekdanjega izvršnega podpredsednika in člana uprave Dinama bremeni zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju med letoma 2004 in 2007.

Kazensko ovadbo proti Mamiću je vložila hrvaška davčna uprava, tožilstvo pa je dobilo informacije tudi na podlagi mednarodnega pravnega sodelovanja.