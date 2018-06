Z mednarodno tiralico in evropskim pripornim nalogom za Zdravkom Mamićem

Na Hrvaškem so danes razpisali mednarodno tiralico in evropski priporni nalog za svetovalcem nogometnega kluba Dinamo Zdravkom Mamićem, ki je bil 6. junija nepravnomočno obsojen na šest let in pol zapora zaradi finančnih malverzacij v Dinamu. Mamić je dan pred objavo sodbe pobegnil v Bosno in Hercegovino.

Za Mamićem so razpisali mednarodno tiralico in evropski priporni nalog, ker hrvaški zakon določa pripor v primeru nepravnomočnih sodb za osebe, ki so obsojene na več kot pet let zapora. Mamić pa se je s pobegom v BiH izognil izvajanju zakona.

Poleg hrvaškega državljanstva ima Mamić tudi državljanstvo BiH, ki svojih državljanov praviloma ne izroča drugim državam. V skladu z mednarodnimi zakoni bodo oblasti v BiH na temelju mednarodne tiralice morali prijeti Mamića in ga zaslišati, ali soglaša z izročitvijo na Hrvaško.

Mamić je po objavi hrvaške sodbe napovedal, da se ne bo vrnil na Hrvaško do pravnomočne sodbe, ker je prepričan, da je nedolžen. Obenem pa je tudi povedal, da bo rajši bil v zaporu v BiH kot na Hrvaškem. Hrvaški pravni strokovnjaki ocenjujejo, da bo do pravnomočne sodbe minilo najmanj leto dni.

Če bo vstopil v kakšno izmed članic EU ...

Evropski priporni nalog velja za države članice EU. Hrvaška lahko računa z Mamićevo izročitvijo, če bo še zmeraj najmočnejši mož hrvaškega nogometa vstopil v kakšno izmed članic EU.

Sodišče v Osijeku je prejšnji teden nepravnomočno obsodilo Zdravka Mamića na šest let in pol zapora, njegovega brata Zorana Mamića na štiri leta in 11 mesecev zapora, izvršnega predsednika hrvaške nogometne zveze Damirja Vrbanovića na tri leta zapora in davkarja Milana Pernarja na štiri leta in dva meseca zapora.

Sodišče je ugotovilo, da so oškodovali zagrebški klub za najmanj 15,3 milijona evrov kot tudi državni proračun za skoraj 1,6 milijona evrov. Prav tako je sodišče določilo, da bodo obsojenci morali vrniti nezakonito pridobljen denar in nepremičnine.