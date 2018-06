"Zaradi izčrpanosti po Mamićevi spovedi se Gospa nekaj časa ne bo prikazovala"

Potem ko je Zdravko Mamič, nekdanji predsednik hrvaške nogometne zveze in šef nogometnega kluba Dinamo, dan pred razsodbo odpotoval v znano romarsko središče Medžugorje v Bosni in Hercegovini, se na družbenih omrežjih vrstijo šale na njegov račun. Med njimi je tudi opazka na račun preobremenjene Gospe, ki se zaradi preutrujenosti ob poslušanju Mamićeve spovedi do nadaljnjega ne bo prikazovala.

Foto: Matej Leskovšek

Zdravko Mamić se je še dan pred razsodbo na družbenem omrežju Facebook zgražal nad mediji, ki so poročali, da je pred razsodbo zbežal v Medžugorje, sam pa je to utemeljil z željo po miru in času za razmislek.

Izkazalo se je, da je vse skupaj samo zavajanje javnosti. Včeraj, ko ga je sodišče v Osijeku nepravnomočno obsodilo na šest let in pol zapora zaradi finančnega oškodovanja zagrebškega kluba in hrvaškega državnega proračuna, je namreč sporočil, da se ne namerava vrniti na Hrvaško.

Svoj lonček so takoj pristavili pri hrvaškem portalu Index.hr in na Facebooku objavili poseben poziv iz Medžugorja.

"Spoštovani verniki. Zaradi prevelike izčrpanosti po Mamićevi spovedi se Gospa do nadaljnjega ne bo prikazovala. Hvala za razumevanje."

Šala, ki jo je na Facebooku delilo že več kot 320 uporabnikov, je na družbenih omrežjih naletela na mešane odzive.

