Argentinci zbirajo podpise, da Francozi nehajo jokati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinci so hitro našli odgovor na spletno peticijo Francozov za ponovitev nedeljskega finala svetovnega nogometnega prvenstva, češ, da poljski sodnik ni pošteno opravil svojega dela. V deželi zmagovalcev turnirja v Katarju so zagnali zbiranje podpisov, "da Francozi nehajo jokati."

Zamisel argentinskega navijača Valentina Gomeza je v nekaj urah na spletu s podpisi podprlo že 30.000 ljudi, želja avtorja in večine udeležencev akcije pa je, da Argentina čim prej zbere pol milijona podpisov in tako tudi v elementu porazi Francijo, poročajo argentinski mediji, med njimi La Capital.

Uporabniki platforme Change.org, na kateri Argentinci zbirajo podpise, so zapisali, da je preteklo že dovolj vode, da Francozi priznajo Argentini naslov svetovnega prvaka.

"Če ne bi bilo Mbappeja, ne bi prišli niti do enajstmetrovk," se glasi en od komentarjev.

V Franciji najbolj zamerijo sodniku Szymonu Marciniaku, češ, "da se je prodal" in "da je Argentini podaril strel z bele točke."

"Menim, da tekma ni bila odigrana po pravilih. Treba jo je ponoviti z nevtralnim sodnikom," je zapisal en uporabnik Twitterja iz Francije.

Argentina je na stadionu Lusail v Katarju šele po izvajanju enajstmetrovk premagala Francijo in osvojila naslov svetovnega prvaka. Po 90 minutah je bilo neodločeno 2:2, po podaljšku 3:3, po enajstmetrovkah pa so albicelesti zmagali s 4:2. Francija je osvojila drugo mesto in ni ubranila naslova svetovnega prvaka iz Rusija leta 2018.

Preberite še: