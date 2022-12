Francozi ogorčeni nad žaljivimi potezami Argentinca: To je šlo predaleč

Svetovno prvenstvo v Katarju se je končalo prejšnji konec tedna. Argentina je v razburljivem finalu po izvajanju 11-metrovk premagala Francijo, nato pa si je eden izmed največjih junakov gavčev, vratar Emiliano Martinez, pri proslavljanju naslova privoščil kar nekaj potez, s katerimi je po mnenju Francozov presegel mejo dovoljenega. Sporna dejanja so tako zmotila Francoze, da so podali uradno pritožbo na Argentinsko nogometno zvezo.

Za mnoge najbolj dramatični finale vseh časov, v katerem so Argentinci zapravili vodstvo z 2:0 in 3:2, Francoze pa je nato reševal trikratni strelec Kylian Mbappe, še vedno buri duhove. Poražence je zelo zmotil način proslavljanja Emiliana Martineza, čuvaja mreže Astona Ville, pri katerem se je provokativno lotil tako francoskih nogometašev kot tudi navijačev.

Najprej je poskrbel za prostaško dejanje, ko si je na slovesni podelitvi individualnih priznanj prislonil zlato rokavico na mednožje. Pozneje je pojasnil, da je bila to poteza, uperjena proti francoskim navijačem, ki so mu namenjali žvižge.

To potezo naj bi Argentinec "posvetil" francoskim navijačem. Foto: Reuters

Izkušeni Argentinec je zlato rokavico prejel kot najboljši vratar SP 2022. V finalu se je najbolj izkazal z obrambo v izdihljajih podaljška, ko je imal Francoz Randal Kolo Muani pri rezultatu 3:3 priložnost za zmago, a je Martinez njegov strel ustavil z nogo.

Nato je pri izvajanju 11-metrovk ubranil še strel Kingsleyju Comanu, hkrati pa toliko zmotil Aureliena Tchouamenija, da je poslal žogo mimo vrat. Pozneje je pojasnil, kako se je šel z njim miselne igrice, mu vrgel žogo, dodal še nekaj besed in ga s tem vrgel s tira.

Ko je Martinez po dvoboju prišel v slačilnico in se je začelo divje proslavljanje naslova, pri katerem ni manjkalo pesmi in plesa. Ko so tako poplesavali v krogu, se je čuvaj mreže Argentine ustavil in zaklical: ''Minuta žalosti za Mbappeja!''

"A minute of silence for ... Mbappe!" 😅



Emiliano Martinez during Argentina's dressing room celebration.



(via nicolasotamendi30/Instagram) pic.twitter.com/dwm3IrUNWG — ESPN FC (@ESPNFC) December 18, 2022

Zakaj se je spravil ravno na napadalca PSG? Pred svetovnim prvenstvom so ga zmotile njegove opazke, ko je Mbappe v mesecu maju pojasnjeval, kako bodo evropske reprezentance na mundialu boljše pripravljene od južnoameriških, saj igrajo redno tekme na najvišji ravni, to pa je nekaj, na kar Argentina in Brazilija po njegovem mnenju na svoji celini ne moreta računati.

''Ne pozna dobro nogometa. Nikoli ga ni igral v Južni Ameriki. Če nimaš teh izkušenj, je veliko bolje, če o tem sploh ne govoriš,'' mu je med svetovnim prvenstvom odgovoril prvi argentinski vratar. Na Mbappejev komentar sta se negativno odzvala tudi argentinski napadalec Lautaro Martinez in zdaj že nekdanji brazilski selektor Tite. Ta je Francozu ''vrnil'' s pojasnilom, kako Braziliji ni potrebno igrati z Azerbajdžanom in da v Južni Ameriki ni nobenega tekmeca, ki bi ti omogočil počitek.

Emiliano Martinez je imel na avtobusu posebnega "sopotnika". Foto: Reuters

Z divjim proslavljanjem tretjega svetovnega naslova, ki je romal v Argentino (1978, 1986 in 2022), se je vratar Martinez izkazal tudi v domovini. Na avtobusu, s katerim so argentinski nogometni junaki krenili na načrtovano parado, ta pa se je zaradi kaotičnega obnašanja navijačev prekinila, tako da ni avtobus nikoli prispel do osrednjega trga pri Obelisku, si je Martinez še enkrat javno privoščil prvega francoskega zvezdnika Mbappeja.

Why is Messi letting Martinez mock & humiliate Mbappe like this? They’re teammates at PSG, just so weird & graceless. pic.twitter.com/btx0KDbs2J — Piers Morgan (@piersmorgan) December 21, 2022

V objemu je držal lutko dojenčka s kartonasto glavo Mbappeja. Poleg je stal kapetan Lionel Messi, najboljši igralec mundiala v Katarju in Mbappejev klubski soigralec pri PSG. To je bila kaplja čez rob, kar se tiče Francoske nogometne zveze (FFF). Na krovno argentinsko zvezo je naslovila pritožbo, v pojasnilu pa dodala, kako jo je zmotilo šokantno in nenormalno proslavljanje naslova s strani Martineza.

Prvi mož FFF nezadovoljen, Martineza čaka zagovor v klubu

Po finalu sta na odru kot dobitnika individualnih priznanj drug ob drugemu stala prav Martinez in Mbappe. Foto: Reuters Predsednik FFF Noel Le Graet je v pogovoru za Ouest-France dejal: ''Sprožili smo različne postopke. To je zelo šokantno. Naši fantje so dali vse od sebe, da bi francoska reprezentanca dosegla uspeh. Pomembno je, da jim nudimo podporo. Svojemu kolegu pri argentinski zvezi sem dal pojasnil, da je težko razumeti takšne ekscese v okviru proslavljanja športnega uspeha. To je šlo predaleč. Mbappejevo vedenje je bilo zgledno,'' je prvi mož francoskega nogometa dal vedeti, kako ga je zmotilo obnašanje Martineza.

Prejemnik zlate rokavice, to lovoriko je prejel kot najboljši vratar SP 2022, je tako poskrbel za tretji polčas finala. Kmalu ga čaka vrnitev v Evropo, saj se bo že prihodnji teden nadaljevalo angleško prvenstvo. Njegov trener Unai Emery ga je pohvalil za predstave na SP 2022, veliko manj pa je zadovoljen s spornimi potezami pri proslavljanju, s katerimi je dvignil nemalo prahu. Zato ga bo Španec, ko se bo Dibu, takšen je vzdevek 195 cm visokega argentinskega vratarja, vrnil na Otok, povabil na zagovor.